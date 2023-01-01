Сравнение колонок в SQL Server: оптимизированный метод
Быстрый ответ
Для проверки равенства двух столбцов используйте оператор равенства в вашем SQL-запросе:
-- Близнецы-братья!
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE столбец1 = столбец2;
Если требуется найти строки, где значения столбцов не совпадают, используйте оператор неравенства
<>:
-- Как кошка с собакой.
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE столбец1 <> столбец2;
Если вам интересно узнать количество строк с совпадающими и несовпадающими значениями, примените
CASE:
-- Бинарный код — наше всё!
SELECT CASE WHEN столбец1 = столбец2 THEN 1 ELSE 0 END AS Совпадение FROM ваша_таблица;
Сравнение столбцов из разных таблиц
Вы можете сравнивать данные из различных таблиц с помощью операции JOIN:
-- SQL лучше купидона в подборе пар.
SELECT a.*, b.*,
CASE WHEN a.столбец1 = b.столбец2 THEN 1 ELSE 0 END AS Совпадение
FROM Таблица1 a
INNER JOIN Таблица2 b ON a.ПервичныйКлюч = b.ВнешнийКлюч;
Функция IIF: упрощённый вариант CASE
Функция
IIF была впервые представлена в SQL Server 2012 как упрощенная версия оператора
CASE:
-- Простое — всегда изящно!
SELECT *, IIF(столбец1 = столбец2, 1, 0) AS Совпадение FROM ваша_таблица;
Помните о вопросах совместимости с ранее выпущенными версиями SQL Server.
Null – это не всегда ноль
Будьте особенно внимательны при сравнении значений NULL:
-- Null – невидимка в мире SQL!
SELECT ISNULL(NULLIF(столбец1, столбец2), 1) AS НеСовпадение FROM ваша_таблица;
Этот подход эффективно решает задачу определения несовпадений с учетом значений NULL.
Внешнее объединение: Следствие ведут колонки
Для комплексного сравнения, когда нужно учесть все возможные сценарии, применяйте
FULL OUTER JOIN:
-- Полное внешнее объединение никого не забудет!
SELECT a.столбец1, b.столбец2,
CASE WHEN a.столбец1 = b.столбец2 THEN 'Равны'
WHEN a.столбец1 IS NULL OR b.столбец2 IS NULL THEN 'Один из них Null'
ELSE 'Не равны'
END AS РезультатСравнения
FROM Таблица1 a
FULL OUTER JOIN Таблица2 b ON a.ПервичныйКлюч = b.ВнешнийКлюч;
Визуализация
Представим сравнение столбцов как взвешивание ингредиентов на кухонных весах:
Кухонные весы (⚖️): незаменимый инструмент каждого кулинара.
Вес муки (🥗 Столбец A) и вес сахара (🍲 Столбец B) на чашах весов:
SELECT *
FROM Рецепты
WHERE Мука = Сахар -- Для сладкоежек!
Если весы в равновесии, то
🥗 = 🍲 – вес муки и сахара равны! В противном случае, необходимы коррективы.
Нюансы сравнения столбцов
Коллации: тихие настройщики процесса
Коллации определяют правила сравнения – всегда помните об этом:
-- Играем по правилам.
SELECT *
FROM Таблица1
WHERE столбец1 COLLATE Latin1_General_CI_AS = столбец2 COLLATE Latin1_General_CI_AS;
Поиск по шаблонам: интересное занятие!
Для сравнения текстовых шаблонов используйте подход соответствия:
-- В поиске совпадающих шаблонов.
SELECT *
FROM ваша_таблица
WHERE столбец1 LIKE столбец2; -- Не забывайте, что '%' и '_' – ваши союзники!
Важно: Поиск по шаблону может замедлить выполнение запроса!
Числовые диапазоны: играем по правилам
Использование
BETWEEN для числовых диапазонов делает сравнение более эффективным:
-- Уважайте границы!
SELECT *
FROM ваша_таблица
WHERE столбец1 BETWEEN начало_диапазона AND конец_диапазона;
Тонкости сравнения не должны оставаться нераскрытыми
Типы данных: сравниваем яблоки с яблоками
При сравнении различных типов данных, может потребоваться их приведение:
-- SQL искусно превращает апельсины в яблоки!
SELECT *
FROM ваша_таблица
WHERE CAST(столбец1 AS INT) = CAST(столбец2 AS INT);
Запросы: скорость — возможно важнейший фактор
Сравнение может привести к замедлению выполнения запросов. Обеспечьте правильную индексацию для оптимизации:
-- SQL на подоконнике.
SELECT *
FROM ваша_таблица
WHERE индексированный_столбец = неиндексированный_столбец;
Анализируйте планы выполнения запросов и оптимизируйте индексы для улучшения производительности.
Мария Шереметьева
DBA-консультант