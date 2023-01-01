Сравнение колонок в SQL Server: оптимизированный метод

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для проверки равенства двух столбцов используйте оператор равенства в вашем SQL-запросе:

SQL Скопировать код -- Близнецы-братья! SELECT * FROM ваша_таблица WHERE столбец1 = столбец2;

Если требуется найти строки, где значения столбцов не совпадают, используйте оператор неравенства <> :

SQL Скопировать код -- Как кошка с собакой. SELECT * FROM ваша_таблица WHERE столбец1 <> столбец2;

Если вам интересно узнать количество строк с совпадающими и несовпадающими значениями, примените CASE :

SQL Скопировать код -- Бинарный код — наше всё! SELECT CASE WHEN столбец1 = столбец2 THEN 1 ELSE 0 END AS Совпадение FROM ваша_таблица;

Сравнение столбцов из разных таблиц

Вы можете сравнивать данные из различных таблиц с помощью операции JOIN:

SQL Скопировать код -- SQL лучше купидона в подборе пар. SELECT a.*, b.*, CASE WHEN a.столбец1 = b.столбец2 THEN 1 ELSE 0 END AS Совпадение FROM Таблица1 a INNER JOIN Таблица2 b ON a.ПервичныйКлюч = b.ВнешнийКлюч;

Функция IIF: упрощённый вариант CASE

Функция IIF была впервые представлена в SQL Server 2012 как упрощенная версия оператора CASE :

SQL Скопировать код -- Простое — всегда изящно! SELECT *, IIF(столбец1 = столбец2, 1, 0) AS Совпадение FROM ваша_таблица;

Помните о вопросах совместимости с ранее выпущенными версиями SQL Server.

Null – это не всегда ноль

Будьте особенно внимательны при сравнении значений NULL:

SQL Скопировать код -- Null – невидимка в мире SQL! SELECT ISNULL(NULLIF(столбец1, столбец2), 1) AS НеСовпадение FROM ваша_таблица;

Этот подход эффективно решает задачу определения несовпадений с учетом значений NULL.

Внешнее объединение: Следствие ведут колонки

Для комплексного сравнения, когда нужно учесть все возможные сценарии, применяйте FULL OUTER JOIN :

SQL Скопировать код -- Полное внешнее объединение никого не забудет! SELECT a.столбец1, b.столбец2, CASE WHEN a.столбец1 = b.столбец2 THEN 'Равны' WHEN a.столбец1 IS NULL OR b.столбец2 IS NULL THEN 'Один из них Null' ELSE 'Не равны' END AS РезультатСравнения FROM Таблица1 a FULL OUTER JOIN Таблица2 b ON a.ПервичныйКлюч = b.ВнешнийКлюч;

Визуализация

Представим сравнение столбцов как взвешивание ингредиентов на кухонных весах:

Markdown Скопировать код Кухонные весы (⚖️): незаменимый инструмент каждого кулинара.

Вес муки (🥗 Столбец A) и вес сахара (🍲 Столбец B) на чашах весов:

SQL Скопировать код SELECT * FROM Рецепты WHERE Мука = Сахар -- Для сладкоежек!

Если весы в равновесии, то 🥗 = 🍲 – вес муки и сахара равны! В противном случае, необходимы коррективы.

Нюансы сравнения столбцов

Коллации: тихие настройщики процесса

Коллации определяют правила сравнения – всегда помните об этом:

SQL Скопировать код -- Играем по правилам. SELECT * FROM Таблица1 WHERE столбец1 COLLATE Latin1_General_CI_AS = столбец2 COLLATE Latin1_General_CI_AS;

Поиск по шаблонам: интересное занятие!

Для сравнения текстовых шаблонов используйте подход соответствия:

SQL Скопировать код -- В поиске совпадающих шаблонов. SELECT * FROM ваша_таблица WHERE столбец1 LIKE столбец2; -- Не забывайте, что '%' и '_' – ваши союзники!

Важно: Поиск по шаблону может замедлить выполнение запроса!

Числовые диапазоны: играем по правилам

Использование BETWEEN для числовых диапазонов делает сравнение более эффективным:

SQL Скопировать код -- Уважайте границы! SELECT * FROM ваша_таблица WHERE столбец1 BETWEEN начало_диапазона AND конец_диапазона;

Тонкости сравнения не должны оставаться нераскрытыми

Типы данных: сравниваем яблоки с яблоками

При сравнении различных типов данных, может потребоваться их приведение:

SQL Скопировать код -- SQL искусно превращает апельсины в яблоки! SELECT * FROM ваша_таблица WHERE CAST(столбец1 AS INT) = CAST(столбец2 AS INT);

Запросы: скорость — возможно важнейший фактор

Сравнение может привести к замедлению выполнения запросов. Обеспечьте правильную индексацию для оптимизации:

SQL Скопировать код -- SQL на подоконнике. SELECT * FROM ваша_таблица WHERE индексированный_столбец = неиндексированный_столбец;

Анализируйте планы выполнения запросов и оптимизируйте индексы для улучшения производительности.

Полезные материалы