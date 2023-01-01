Сравнение колонок в SQL Server: оптимизированный метод
Сравнение колонок в SQL Server: оптимизированный метод

#SQL для аналитиков  #Оптимизация запросов  #Производительность и тюнинг  
Быстрый ответ

Для проверки равенства двух столбцов используйте оператор равенства в вашем SQL-запросе:

-- Близнецы-братья!
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE столбец1 = столбец2;

Если требуется найти строки, где значения столбцов не совпадают, используйте оператор неравенства <>:

-- Как кошка с собакой.
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE столбец1 <> столбец2;

Если вам интересно узнать количество строк с совпадающими и несовпадающими значениями, примените CASE:

-- Бинарный код — наше всё!
SELECT CASE WHEN столбец1 = столбец2 THEN 1 ELSE 0 END AS Совпадение FROM ваша_таблица;
Сравнение столбцов из разных таблиц

Вы можете сравнивать данные из различных таблиц с помощью операции JOIN:

-- SQL лучше купидона в подборе пар.
SELECT a.*, b.*, 
       CASE WHEN a.столбец1 = b.столбец2 THEN 1 ELSE 0 END AS Совпадение
FROM Таблица1 a
INNER JOIN Таблица2 b ON a.ПервичныйКлюч = b.ВнешнийКлюч;

Функция IIF: упрощённый вариант CASE

Функция IIF была впервые представлена в SQL Server 2012 как упрощенная версия оператора CASE:

-- Простое — всегда изящно!
SELECT *, IIF(столбец1 = столбец2, 1, 0) AS Совпадение FROM ваша_таблица;

Помните о вопросах совместимости с ранее выпущенными версиями SQL Server.

Null – это не всегда ноль

Будьте особенно внимательны при сравнении значений NULL:

-- Null – невидимка в мире SQL!
SELECT ISNULL(NULLIF(столбец1, столбец2), 1) AS НеСовпадение FROM ваша_таблица;

Этот подход эффективно решает задачу определения несовпадений с учетом значений NULL.

Внешнее объединение: Следствие ведут колонки

Для комплексного сравнения, когда нужно учесть все возможные сценарии, применяйте FULL OUTER JOIN:

-- Полное внешнее объединение никого не забудет!
SELECT a.столбец1, b.столбец2, 
       CASE WHEN a.столбец1 = b.столбец2 THEN 'Равны' 
            WHEN a.столбец1 IS NULL OR b.столбец2 IS NULL THEN 'Один из них Null'
            ELSE 'Не равны' 
       END AS РезультатСравнения
FROM Таблица1 a
FULL OUTER JOIN Таблица2 b ON a.ПервичныйКлюч = b.ВнешнийКлюч;

Визуализация

Представим сравнение столбцов как взвешивание ингредиентов на кухонных весах:

Кухонные весы (⚖️): незаменимый инструмент каждого кулинара.

Вес муки (🥗 Столбец A) и вес сахара (🍲 Столбец B) на чашах весов:

SELECT *
FROM Рецепты
WHERE Мука = Сахар -- Для сладкоежек!

Если весы в равновесии, то 🥗 = 🍲 – вес муки и сахара равны! В противном случае, необходимы коррективы.

Нюансы сравнения столбцов

Коллации: тихие настройщики процесса

Коллации определяют правила сравнения – всегда помните об этом:

-- Играем по правилам.
SELECT *
FROM Таблица1
WHERE столбец1 COLLATE Latin1_General_CI_AS = столбец2 COLLATE Latin1_General_CI_AS;

Поиск по шаблонам: интересное занятие!

Для сравнения текстовых шаблонов используйте подход соответствия:

-- В поиске совпадающих шаблонов.
SELECT *
FROM ваша_таблица
WHERE столбец1 LIKE столбец2; -- Не забывайте, что '%' и '_' – ваши союзники!

Важно: Поиск по шаблону может замедлить выполнение запроса!

Числовые диапазоны: играем по правилам

Использование BETWEEN для числовых диапазонов делает сравнение более эффективным:

-- Уважайте границы!
SELECT *
FROM ваша_таблица
WHERE столбец1 BETWEEN начало_диапазона AND конец_диапазона;

Тонкости сравнения не должны оставаться нераскрытыми

Типы данных: сравниваем яблоки с яблоками

При сравнении различных типов данных, может потребоваться их приведение:

-- SQL искусно превращает апельсины в яблоки!
SELECT *
FROM ваша_таблица
WHERE CAST(столбец1 AS INT) = CAST(столбец2 AS INT);

Запросы: скорость — возможно важнейший фактор

Сравнение может привести к замедлению выполнения запросов. Обеспечьте правильную индексацию для оптимизации:

-- SQL на подоконнике.
SELECT *
FROM ваша_таблица
WHERE индексированный_столбец = неиндексированный_столбец;

Анализируйте планы выполнения запросов и оптимизируйте индексы для улучшения производительности.

Мария Шереметьева

DBA-консультант

