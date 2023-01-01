Сравнение колонок и вывод результата в Oracle SQL#Разное
Быстрый ответ
Для реализации логики
IF в вашем
SELECT, примените оператор
CASE:
SELECT
your_column,
CASE WHEN your_condition THEN 'ResultWhenTrue'
ELSE 'ResultWhenFalse'
END AS new_result_column
FROM your_table;
Замените
your_condition,
'ResultWhenTrue',
'ResultWhenFalse',
new_result_column и
your_table на соответствующие данные из вашей базы. Данный код проверяет все записи и возвращает результат в колонку
new_result_column.
Сравнение колонок и относительность истины в реальном мире 🌌
Если требуется сравнить два поля, обратите внимание на указанный пример:
SELECT
CASE WHEN ISSUE_DIVISION = ISSUE_DIVISION_2 THEN 1
ELSE 0
END AS are_they_same
FROM
your_table;
И помните принцип для баз данных Oracle:
null ≠ null 🥷. Если желаете корректно обработать ситуацию сравнения
null значений, применяйте функции
NVL или
COALESCE.
Простота надежнее, чем сложность – Избегайте ненужного хаоса! 🪂
Постарайтесь избегать вложенных
CASE, так как они могут спровоцировать ошибки и создать путаницу. Стремитесь делать решения простыми и понятными.
Визуализация
Представим, что
CASE работает как светофор:
🚦 SQL светофор (оператор CASE)
| Условие | Результат |
| ------------- | ----------- |
| Зелёный свет 🟢 | ЕХАТЬ |
| Жёлтый свет 🟡 | ОЖИДАТЬ |
| Красный свет 🔴 | СТОП |
В Oracle SQL мы можем преобразовать логику
IF в
CASE следующим образом:
SELECT
CASE
WHEN condition1 THEN 'Result A 🟢'
WHEN condition2 THEN 'Result B 🟡'
ELSE 'Result C 🔴'
END
FROM some_table;
Таким образом, как и светофор регулирует движение, оператор
CASE контролирует распределение данных по каждой строке таблицы.
🚦 Вывод по аналогии со светофором в SQL:
| Если condition1 выполняется | 🟢 ЕХАТЬ |
| Если condition2 выполняется | 🟡 ОЖИДАТЬ |
| Во всех остальных случаях | 🔴 СТОП |
Когда синтаксис ведет к ошибкам – Будьте внимательны с кавычками! 😈
Oracle строго относится к синтаксическим ошибкам. Отличие между одинарными (
') и двойными (
") кавычками может привести к проблемам. Неправильная или некорректная ссылка на колонки также может вызывать непредвиденные результаты.
Когда Null значения становятся исключением 🦠
Null-значения в Oracle ведут себя необычно. Они не могут считаться равными друг другу!
CASE, учитывающий
null, может работать не так, как вы ожидали. Применяйте функции
NVL или
COALESCE для обработки колонок с
null-значениями.
