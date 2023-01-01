Сравнение колонок и вывод результата в Oracle SQL

#Разное  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для реализации логики IF в вашем SELECT, примените оператор CASE:

SELECT 
    your_column,
    CASE WHEN your_condition THEN 'ResultWhenTrue' 
         ELSE 'ResultWhenFalse' 
    END AS new_result_column 
FROM your_table;

Замените your_condition, 'ResultWhenTrue', 'ResultWhenFalse', new_result_column и your_table на соответствующие данные из вашей базы. Данный код проверяет все записи и возвращает результат в колонку new_result_column.

Пошаговый план для смены профессии

Сравнение колонок и относительность истины в реальном мире 🌌

Если требуется сравнить два поля, обратите внимание на указанный пример:

SELECT 
    CASE WHEN ISSUE_DIVISION = ISSUE_DIVISION_2 THEN 1 
         ELSE 0 
    END AS are_they_same 
FROM 
    your_table;

И помните принцип для баз данных Oracle: null ≠ null 🥷. Если желаете корректно обработать ситуацию сравнения null значений, применяйте функции NVL или COALESCE.

Простота надежнее, чем сложность – Избегайте ненужного хаоса! 🪂

Постарайтесь избегать вложенных CASE, так как они могут спровоцировать ошибки и создать путаницу. Стремитесь делать решения простыми и понятными.

Визуализация

Представим, что CASE работает как светофор:

🚦 SQL светофор (оператор CASE)
   | Условие       | Результат   |
   | ------------- | ----------- |
   | Зелёный свет 🟢 | ЕХАТЬ       |
   | Жёлтый свет 🟡 | ОЖИДАТЬ     |
   | Красный свет 🔴 | СТОП        |

В Oracle SQL мы можем преобразовать логику IF в CASE следующим образом:

SELECT
    CASE
        WHEN condition1 THEN 'Result A 🟢'
        WHEN condition2 THEN 'Result B 🟡'
        ELSE 'Result C 🔴'
    END
FROM some_table;

Таким образом, как и светофор регулирует движение, оператор CASE контролирует распределение данных по каждой строке таблицы.

🚦 Вывод по аналогии со светофором в SQL:
| Если condition1 выполняется | 🟢 ЕХАТЬ   |
| Если condition2 выполняется | 🟡 ОЖИДАТЬ |
| Во всех остальных случаях | 🔴 СТОП    |

Когда синтаксис ведет к ошибкам – Будьте внимательны с кавычками! 😈

Oracle строго относится к синтаксическим ошибкам. Отличие между одинарными (') и двойными (") кавычками может привести к проблемам. Неправильная или некорректная ссылка на колонки также может вызывать непредвиденные результаты.

Когда Null значения становятся исключением 🦠

Null-значения в Oracle ведут себя необычно. Они не могут считаться равными друг другу! CASE, учитывающий null, может работать не так, как вы ожидали. Применяйте функции NVL или COALESCE для обработки колонок с null-значениями.

Полезные материалы

  1. TechOnTheNet: Oracle/PLSQL: CASE Statement — Детальное руководство по использованию CASE.
  2. Stack Overflow: Практические примеры CASE в OracleПрактические применения оператора CASE в Oracle.
  3. Decode vs. Case in Oracle SQL – Анализ и выбор лучшего — Сравнение DECODE и CASE в Oracle SQL.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой оператор используется для реализации логики IF в Oracle SQL?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

