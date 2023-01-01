Сравнение колонок и вывод результата в Oracle SQL

Быстрый ответ

Для реализации логики IF в вашем SELECT , примените оператор CASE :

SQL Скопировать код SELECT your_column, CASE WHEN your_condition THEN 'ResultWhenTrue' ELSE 'ResultWhenFalse' END AS new_result_column FROM your_table;

Замените your_condition , 'ResultWhenTrue' , 'ResultWhenFalse' , new_result_column и your_table на соответствующие данные из вашей базы. Данный код проверяет все записи и возвращает результат в колонку new_result_column .

Сравнение колонок и относительность истины в реальном мире 🌌

Если требуется сравнить два поля, обратите внимание на указанный пример:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN ISSUE_DIVISION = ISSUE_DIVISION_2 THEN 1 ELSE 0 END AS are_they_same FROM your_table;

И помните принцип для баз данных Oracle: null ≠ null 🥷. Если желаете корректно обработать ситуацию сравнения null значений, применяйте функции NVL или COALESCE .

Простота надежнее, чем сложность – Избегайте ненужного хаоса! 🪂

Постарайтесь избегать вложенных CASE , так как они могут спровоцировать ошибки и создать путаницу. Стремитесь делать решения простыми и понятными.

Визуализация

Представим, что CASE работает как светофор:

Markdown Скопировать код 🚦 SQL светофор (оператор CASE) | Условие | Результат | | ------------- | ----------- | | Зелёный свет 🟢 | ЕХАТЬ | | Жёлтый свет 🟡 | ОЖИДАТЬ | | Красный свет 🔴 | СТОП |

В Oracle SQL мы можем преобразовать логику IF в CASE следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN condition1 THEN 'Result A 🟢' WHEN condition2 THEN 'Result B 🟡' ELSE 'Result C 🔴' END FROM some_table;

Таким образом, как и светофор регулирует движение, оператор CASE контролирует распределение данных по каждой строке таблицы.

Markdown Скопировать код 🚦 Вывод по аналогии со светофором в SQL: | Если condition1 выполняется | 🟢 ЕХАТЬ | | Если condition2 выполняется | 🟡 ОЖИДАТЬ | | Во всех остальных случаях | 🔴 СТОП |

Когда синтаксис ведет к ошибкам – Будьте внимательны с кавычками! 😈

Oracle строго относится к синтаксическим ошибкам. Отличие между одинарными ( ' ) и двойными ( " ) кавычками может привести к проблемам. Неправильная или некорректная ссылка на колонки также может вызывать непредвиденные результаты.

Когда Null значения становятся исключением 🦠

Null-значения в Oracle ведут себя необычно. Они не могут считаться равными друг другу! CASE , учитывающий null , может работать не так, как вы ожидали. Применяйте функции NVL или COALESCE для обработки колонок с null -значениями.

Полезные материалы