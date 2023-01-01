Сравнение и поиск различий в двух SQLite базах данных

Быстрый ответ

Если вам потребовалось найти различия между двумя базами данных SQLite, наилучшим выбором будет утилита sqldiff :

shell Скопировать код sqldiff db1.db db2.db

Для более глубокого анализа, включающего структуру индексов и триггеров, примените следующий код:

shell Скопировать код sqldiff --schema db1.db db2.db

Данная команда позволит увидеть, какие изменения необходимо внести в db1.db , чтобы синхронизировать её с db2.db . Отсутствие вывода команды говорит о том, что базы данных абсолютно идентичны. Если у вас ещё не установлена утилита sqldiff , скачайте её из комплекта инструментов SQLite.

Понимаем свои инструменты: что скрывается за 'sqldiff'

Утилита sqldiff не является универсальным решением. Её слабыми местами являются триггеры, представления и виртуальные таблицы. Для работы с такими задачами у нас есть другие инструменты.

'.dump' и 'diff': непревзойдённый дуэт

В данном контексте sqlite3 становится особенно полезным благодаря команде .dump , преобразующей базу данных SQLite в текстовый SQL-файл. Затем вы можете использовать diff :

shell Скопировать код sqlite3 db1.db ".dump" > dump1.sql sqlite3 db2.db ".dump" > dump2.sql diff dump1.sql dump2.sql

Это поможет вам найти отличия в данных и структуре построчно.

Автоматизация: пусть скрипт работает за вас

Для автоматизации всего процесса можно использовать sqlite3 .dump и diff , добавив в них утилиты grep или sed для фильтрации содержимого и выявления отличий:

shell Скопировать код #!/bin/bash # Потому что ручное выполнение – это в прошлом. DB1=db1.db DB2=db2.db DUMP1=dump1.sql DUMP2=dump2.sql # Создаём дампы баз данных. sqlite3 $DB1 ".dump" > $DUMP1 sqlite3 $DB2 ".dump" > $DUMP2 # Доверяем 'diff' сравнение файлов. # Настраиваем вывод 'diff' под свои предпочтения. diff -y --suppress-common-lines $DUMP1 $DUMP2 | grep -E "^\|"

Обзор внешних инструментов: GUI и коммерческие решения

Если командная строка недостаточна: кроссплатформенные инструменты GUI для SQLite

Если работа в командной строке кажется вам сложной, вы всегда можете воспользоваться DB Browser for SQLite — кроссплатформенным графическим инструментом, который значительно облегчает взаимодействие с базами данных SQLite:

Откройте обе базы данных. Изучите данные и структуру, сопоставляя их визуально. Используйте встроенные SQL функции для глубокого сравнения.

Если бесплатного недостаточно: коммерческие продукты

Если вам требуются дополнительные функции и высокий уровень поддержки, то вы можете рассмотреть такие коммерческие продукты, как SQLite Diff. Этот инструмент предоставляет возможность простого сравнения двух баз данных, формируя наглядные отчёты о найденных отличиях.

Особые случаи: работа с большими базами данных

Когда дело доходит до больших баз данных, прямое сравнение файла .dump может вызвать перегрузку системы. В этом случае более эффективным будет разбиение дампов на более малые части или сравнение баз по отдельным таблицам.

Визуализация

Сравнение баз данных можно сравнить с процессом приготовления двух тортов по разным рецептам:

Markdown Скопировать код Торт А (🎂): [Ингредиент А, Ингредиент В, Ингредиент С] Торт B (🍰): [Ингредиент В, Ингредиент С, Ингредиент D]

"О, как они выглядят привлекательно, но насколько они действительно разные?"

diff Скопировать код - А (🎂) + B (🍰) Ингредиент В: ✅ Есть в обоих тортах Ингредиент С: ✅ Безусловно, в обоих! - Ингредиент А: ❌ Только в торте 🎂. + Ингредиент D: ❌ Только в торте 🍰.

Таким же образом, как опытный повар анализирует составляющие торта, сравнение баз данных SQLite выявляет их уникальные и общие черты в структуре и содержимом.

