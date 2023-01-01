Сравнение и отличия двух таблиц в SQL Server: FirstName, LastName, Product
Быстрый ответ
Если вы цените быстроту в SQL, то для вас идеальным инструментом станет
FULL OUTER JOIN. Посмотрите на пример запроса, с помощью которого можно обнаружить различия между двумя таблицами:
-- Быстрее бурного ветра!
SELECT COALESCE(TableA.Key, TableB.Key) AS Key, TableA.*, TableB.*
FROM TableA
FULL OUTER JOIN TableB ON TableA.Key = TableB.Key
WHERE TableA.Key IS NULL OR TableB.Key IS NULL;
Функция
COALESCE позволяет получить ключ, который гарантированно не будет NULL, а символ
* включает в выборку все столбцы данных. Таким образом, мы обнаруживаем строки, которые не имеют соответствий в двух указанных таблицах.
Анализ отличий с использованием SQL-техник
SQL предлагает множество практических возможностей. Разберём несколько методов поиска различий между таблицами.
Использование EXCEPT для выборки уникальных строк
-- EXCEPT – не только в литературе о разлуке
-- Определение строк, которые есть только в TableA
SELECT * FROM TableA
EXCEPT
SELECT * FROM TableB;
Важно учитывать соответствие порядка и типов столбцов в обеих таблицах. В противном случае, результат может быть некорректным.
Применение EXISTS и NOT EXISTS
-- NOT EXISTS – как неожиданный поворот сюжета!
-- Поиск строк в TableA, которые отсутствуют в TableB
SELECT * FROM TableA a
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM TableB b WHERE b.Key = a.Key);
Работа с NULL-значениями
Если вы столкнулись с NULL, помните, что они не сопоставимы даже сами с собой, подобно запутанным героям драматического сюжета.
FULL JOIN в качестве итогового этапа
-- FULL JOIN – чтобы каждый получил максимально возможное от "вечеринки"
SELECT *
FROM TableA
FULL OUTER JOIN TableB ON TableA.Key = TableB.Key
WHERE TableA.Key IS NULL OR TableB.Key IS NULL;
Такой запрос подберёт строки, которые не имеют пар в обеих таблицах.
Визуализация
Допустим, вы устроили вечеринку-потлак, где каждый гость принёс что-то на общий стол. Если бы эти блюда были строками из таблиц, вы бы хотели узнать, какие из них уникальны для каждого гостя, не так ли?
Блюда гостя A (🍎): [Яблочный пирог, Чизкейк, Лимонад]
Блюда гостя B (🍕): [Пицца, Чизкейк, Кола]
Таким образом, вы ищете уникальные блюда:
- Только у A: [Яблочный пирог, Лимонад]
- Только у B: [Пицца, Кола]
Это поможет мгновенно выяснить, в чём блюда (строки) одной таблицы отличаются от другой.
Дополнительные техники для сравнения таблиц
Сторонние инструменты: ApexSQL – почему бы и нет?
Когда данные слишком сложны или вы хотите упростить задачу, могут пригодиться сторонние инструменты, такие как ApexSQL Data Diff, с интуитивно понятным графическим интерфейсом пользователя.
Сравнение по столбцам для детализированного поиска различий
Если структура столбцов в таблицах различна, можно применять сравнение по конкретным столбцам:
-- Фокус на выбранные столбцы, понятно и просто!
SELECT a.FirstName AS A_FirstName, a.LastName AS A_LastName
FROM TableA a
FULL OUTER JOIN TableB b
ON a.FirstName = b.FirstName AND a.LastName = b.LastName
WHERE a.FirstName IS NULL OR b.FirstName IS NULL
Индикаторные столбцы для обозначения источника
Иногда полезно точно обозначить, откуда были получены данные:
-- Ведь всегда важно знать, откуда происходит информация – это выражение уважения.
SELECT 'TableA' AS Source, A.*
FROM TableA A
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM TableB B WHERE B.Key = A.Key)
UNION ALL
SELECT 'TableB', B.*
FROM TableB B
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM TableA A WHERE A.Key = B.Key)
Проверка данных для обеспечения их целостности
Сравнивайте таблицы для проверки данных. Это невероятно важно при миграциях данных или создании хранилищ данных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик