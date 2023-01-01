Сравнение и отличия двух таблиц в SQL Server: FirstName, LastName, Product

Быстрый ответ

Если вы цените быстроту в SQL, то для вас идеальным инструментом станет FULL OUTER JOIN . Посмотрите на пример запроса, с помощью которого можно обнаружить различия между двумя таблицами:

SQL Скопировать код -- Быстрее бурного ветра! SELECT COALESCE(TableA.Key, TableB.Key) AS Key, TableA.*, TableB.* FROM TableA FULL OUTER JOIN TableB ON TableA.Key = TableB.Key WHERE TableA.Key IS NULL OR TableB.Key IS NULL;

Функция COALESCE позволяет получить ключ, который гарантированно не будет NULL, а символ * включает в выборку все столбцы данных. Таким образом, мы обнаруживаем строки, которые не имеют соответствий в двух указанных таблицах.

Анализ отличий с использованием SQL-техник

SQL предлагает множество практических возможностей. Разберём несколько методов поиска различий между таблицами.

Использование EXCEPT для выборки уникальных строк

SQL Скопировать код -- EXCEPT – не только в литературе о разлуке -- Определение строк, которые есть только в TableA SELECT * FROM TableA EXCEPT SELECT * FROM TableB;

Важно учитывать соответствие порядка и типов столбцов в обеих таблицах. В противном случае, результат может быть некорректным.

Применение EXISTS и NOT EXISTS

SQL Скопировать код -- NOT EXISTS – как неожиданный поворот сюжета! -- Поиск строк в TableA, которые отсутствуют в TableB SELECT * FROM TableA a WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM TableB b WHERE b.Key = a.Key);

Работа с NULL-значениями

Если вы столкнулись с NULL, помните, что они не сопоставимы даже сами с собой, подобно запутанным героям драматического сюжета.

FULL JOIN в качестве итогового этапа

SQL Скопировать код -- FULL JOIN – чтобы каждый получил максимально возможное от "вечеринки" SELECT * FROM TableA FULL OUTER JOIN TableB ON TableA.Key = TableB.Key WHERE TableA.Key IS NULL OR TableB.Key IS NULL;

Такой запрос подберёт строки, которые не имеют пар в обеих таблицах.

Визуализация

Допустим, вы устроили вечеринку-потлак, где каждый гость принёс что-то на общий стол. Если бы эти блюда были строками из таблиц, вы бы хотели узнать, какие из них уникальны для каждого гостя, не так ли?

Markdown Скопировать код Блюда гостя A (🍎): [Яблочный пирог, Чизкейк, Лимонад] Блюда гостя B (🍕): [Пицца, Чизкейк, Кола]

Таким образом, вы ищете уникальные блюда:

diff Скопировать код - Только у A: [Яблочный пирог, Лимонад] - Только у B: [Пицца, Кола]

Это поможет мгновенно выяснить, в чём блюда (строки) одной таблицы отличаются от другой.

Дополнительные техники для сравнения таблиц

Сторонние инструменты: ApexSQL – почему бы и нет?

Когда данные слишком сложны или вы хотите упростить задачу, могут пригодиться сторонние инструменты, такие как ApexSQL Data Diff, с интуитивно понятным графическим интерфейсом пользователя.

Сравнение по столбцам для детализированного поиска различий

Если структура столбцов в таблицах различна, можно применять сравнение по конкретным столбцам:

SQL Скопировать код -- Фокус на выбранные столбцы, понятно и просто! SELECT a.FirstName AS A_FirstName, a.LastName AS A_LastName FROM TableA a FULL OUTER JOIN TableB b ON a.FirstName = b.FirstName AND a.LastName = b.LastName WHERE a.FirstName IS NULL OR b.FirstName IS NULL

Индикаторные столбцы для обозначения источника

Иногда полезно точно обозначить, откуда были получены данные:

SQL Скопировать код -- Ведь всегда важно знать, откуда происходит информация – это выражение уважения. SELECT 'TableA' AS Source, A.* FROM TableA A WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM TableB B WHERE B.Key = A.Key) UNION ALL SELECT 'TableB', B.* FROM TableB B WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM TableA A WHERE A.Key = B.Key)

Проверка данных для обеспечения их целостности

Сравнивайте таблицы для проверки данных. Это невероятно важно при миграциях данных или создании хранилищ данных.

