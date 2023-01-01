Сравнение и отличия двух таблиц в SQL Server: FirstName, LastName, Product

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #JOIN (соединения таблиц)  
Быстрый ответ

Если вы цените быстроту в SQL, то для вас идеальным инструментом станет FULL OUTER JOIN. Посмотрите на пример запроса, с помощью которого можно обнаружить различия между двумя таблицами:

-- Быстрее бурного ветра!
SELECT COALESCE(TableA.Key, TableB.Key) AS Key, TableA.*, TableB.*
FROM TableA
FULL OUTER JOIN TableB ON TableA.Key = TableB.Key
WHERE TableA.Key IS NULL OR TableB.Key IS NULL;

Функция COALESCE позволяет получить ключ, который гарантированно не будет NULL, а символ * включает в выборку все столбцы данных. Таким образом, мы обнаруживаем строки, которые не имеют соответствий в двух указанных таблицах.

Анализ отличий с использованием SQL-техник

SQL предлагает множество практических возможностей. Разберём несколько методов поиска различий между таблицами.

Использование EXCEPT для выборки уникальных строк

-- EXCEPT – не только в литературе о разлуке
-- Определение строк, которые есть только в TableA
SELECT * FROM TableA
EXCEPT
SELECT * FROM TableB;

Важно учитывать соответствие порядка и типов столбцов в обеих таблицах. В противном случае, результат может быть некорректным.

Применение EXISTS и NOT EXISTS

-- NOT EXISTS – как неожиданный поворот сюжета!
-- Поиск строк в TableA, которые отсутствуют в TableB
SELECT * FROM TableA a
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM TableB b WHERE b.Key = a.Key);

Работа с NULL-значениями

Если вы столкнулись с NULL, помните, что они не сопоставимы даже сами с собой, подобно запутанным героям драматического сюжета.

FULL JOIN в качестве итогового этапа

-- FULL JOIN – чтобы каждый получил максимально возможное от "вечеринки" 
SELECT *
FROM TableA
FULL OUTER JOIN TableB ON TableA.Key = TableB.Key
WHERE TableA.Key IS NULL OR TableB.Key IS NULL;

Такой запрос подберёт строки, которые не имеют пар в обеих таблицах.

Визуализация

Допустим, вы устроили вечеринку-потлак, где каждый гость принёс что-то на общий стол. Если бы эти блюда были строками из таблиц, вы бы хотели узнать, какие из них уникальны для каждого гостя, не так ли?

Блюда гостя A (🍎): [Яблочный пирог, Чизкейк, Лимонад]
Блюда гостя B (🍕): [Пицца, Чизкейк, Кола]

Таким образом, вы ищете уникальные блюда:

- Только у A: [Яблочный пирог, Лимонад]
- Только у B: [Пицца, Кола]

Это поможет мгновенно выяснить, в чём блюда (строки) одной таблицы отличаются от другой.

Дополнительные техники для сравнения таблиц

Сторонние инструменты: ApexSQL – почему бы и нет?

Когда данные слишком сложны или вы хотите упростить задачу, могут пригодиться сторонние инструменты, такие как ApexSQL Data Diff, с интуитивно понятным графическим интерфейсом пользователя.

Сравнение по столбцам для детализированного поиска различий

Если структура столбцов в таблицах различна, можно применять сравнение по конкретным столбцам:

-- Фокус на выбранные столбцы, понятно и просто!
SELECT a.FirstName AS A_FirstName, a.LastName AS A_LastName
FROM TableA a
FULL OUTER JOIN TableB b
ON a.FirstName = b.FirstName AND a.LastName = b.LastName
WHERE a.FirstName IS NULL OR b.FirstName IS NULL

Индикаторные столбцы для обозначения источника

Иногда полезно точно обозначить, откуда были получены данные:

-- Ведь всегда важно знать, откуда происходит информация – это выражение уважения.
SELECT 'TableA' AS Source, A.*
FROM TableA A
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM TableB B WHERE B.Key = A.Key)
UNION ALL
SELECT 'TableB', B.*
FROM TableB B
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM TableA A WHERE A.Key = B.Key)

Проверка данных для обеспечения их целостности

Сравнивайте таблицы для проверки данных. Это невероятно важно при миграциях данных или создании хранилищ данных.

Полезные материалы

  1. Сравнение двух баз данных MySQL – Stack Overflow — обсуждение методов сравнения данных на Stack Overflow.
  2. LearnSQL.com — подробное руководство по применению FULL JOIN для поиска различий.
  3. Взгляд Microsoft на функцию Distributed Replay в SQL Server — максимизация эффективности.
  4. Стратегия построения индексов в SQL Server – Microsoft Tech Community — детальный разбор методов индексации в SQL Server для повышения производительности работы с базами данных.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

