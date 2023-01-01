Сравнение FULL OUTER JOIN и FULL JOIN в SQL Server 2008

#SQL для аналитиков  #JOIN (соединения таблиц)  #FULL JOIN  
Быстрый ответ

В SQL Server и других системах управления SQL-базами данных, операторы FULL OUTER JOIN и FULL JOIN осуществляют одну и ту же функцию: они объединяют данные из двух таблиц таким образом, что при отсутствии в одной из таблиц соответствующих строк в результатах выводятся значения NULL. Что позволяет избежать потери данных при отсутствии совпадений.

SELECT 
  a.name, 
  b.salary -- ведь всегда интересно узнать о зарплатах, правильно? 😉
FROM 
  employees a 
  FULL JOIN jobs b 
  ON a.job_id = b.id; -- И вот оно, магия выполнена!

После выполнения этого запроса на экране отобразятся имена всех сотрудников и привязанные к ним зарплаты по должностям, ни одна пара не останется невидимой, даже если среди сотрудников или по вакансиям встретятся такие, для которых в другой таблице не найдется соответствие.

Разбираем семантику JOIN

LEFT OUTER JOIN идентичен LEFT JOIN, в том же русле RIGHT OUTER JOIN эквивалентен RIGHT JOIN. Ключевое слово OUTER в этих конструкциях помогает более ясно выразить намерения в запросах, хотя и не влияет на результат выполнения запроса.

Служебное слово OUTER: использовать или нет?

Решение об использовании слова OUTER в конструкциях JOIN делается исходя из стиля кодинга и предпочтений написания кода между ясностью и лаконичностью. Несмотря на то, что это не обязательно и не оказывает влияния на результат, иногда это может помочь коллегам лучше разобраться в логике запросов при оценке кода. В любой ситуации следует придерживаться выбранного стиля написания кода для облегчения его поддержки.

Значимость документирования

Не забывайте о значимости качественной документации. Она не только облегчает понимание SQL-запросов, но и особенно важна для поддержки и развития программного обеспечения.

Визуализация

Визуализируйте работы оператора с помощью двух групп людей, возможно, друзей или коллег, которые включают как уникальных, так и общих для обеих групп участников:

Группа A (👫👭): [Алиса, Боб, Клэр]
Группа B (👬👫): [Боб, Клэр, Дэвид]

FULL OUTER JOIN = Общая встреча

👫👭🎉👬👫: [Алиса, Боб, Клэр, Дэвид]

В FULL OUTER JOIN, как на общей встрече, все приглашены. Такая же логика применима и к FULL JOIN в SQL: в результаты запроса попадают все записи из обеих таблиц.

Рациональное использование FULL JOIN

  • Полнота данных: FULL JOIN обеспечивает полноту данных, что важно при проведении аналитической сверки.
  • Ограничения по производительности: На больших массивах данных FULL JOIN может заметно ухудшать производительность. В этих условиях актуальным становится правильное индексирование и детальная оптимизация запросов.
  • Обработка NULL: С особым вниманием подходите к значениям NULL, которые могут возникнуть из-за отсутствия совпадений в таблицах, поскольку они могут оказать влияние на последующий анализ и действия с данными.
  • Идеальные сценарии использования: Оператор FULL JOIN наиболее эффективно применяется при выполнении задач аудита и отчетности, а также в других ситуациях, когда недопустимо упускать данные из-за их несоответствия друг другу.

Софья Овчинникова

аналитик баз данных

