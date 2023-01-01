Сравнение FULL OUTER JOIN и FULL JOIN в SQL Server 2008#SQL для аналитиков #JOIN (соединения таблиц) #FULL JOIN
Быстрый ответ
В SQL Server и других системах управления SQL-базами данных, операторы
FULL OUTER JOIN и
FULL JOIN осуществляют одну и ту же функцию: они объединяют данные из двух таблиц таким образом, что при отсутствии в одной из таблиц соответствующих строк в результатах выводятся значения
NULL. Что позволяет избежать потери данных при отсутствии совпадений.
SELECT
a.name,
b.salary -- ведь всегда интересно узнать о зарплатах, правильно? 😉
FROM
employees a
FULL JOIN jobs b
ON a.job_id = b.id; -- И вот оно, магия выполнена!
После выполнения этого запроса на экране отобразятся имена всех сотрудников и привязанные к ним зарплаты по должностям, ни одна пара не останется невидимой, даже если среди сотрудников или по вакансиям встретятся такие, для которых в другой таблице не найдется соответствие.
Разбираем семантику JOIN
LEFT OUTER JOIN идентичен
LEFT JOIN, в том же русле
RIGHT OUTER JOIN эквивалентен
RIGHT JOIN. Ключевое слово
OUTER в этих конструкциях помогает более ясно выразить намерения в запросах, хотя и не влияет на результат выполнения запроса.
Служебное слово OUTER: использовать или нет?
Решение об использовании слова
OUTER в конструкциях JOIN делается исходя из стиля кодинга и предпочтений написания кода между ясностью и лаконичностью. Несмотря на то, что это не обязательно и не оказывает влияния на результат, иногда это может помочь коллегам лучше разобраться в логике запросов при оценке кода. В любой ситуации следует придерживаться выбранного стиля написания кода для облегчения его поддержки.
Значимость документирования
Не забывайте о значимости качественной документации. Она не только облегчает понимание SQL-запросов, но и особенно важна для поддержки и развития программного обеспечения.
Визуализация
Визуализируйте работы оператора с помощью двух групп людей, возможно, друзей или коллег, которые включают как уникальных, так и общих для обеих групп участников:
Группа A (👫👭): [Алиса, Боб, Клэр]
Группа B (👬👫): [Боб, Клэр, Дэвид]
FULL OUTER JOIN = Общая встреча
👫👭🎉👬👫: [Алиса, Боб, Клэр, Дэвид]
В
FULL OUTER JOIN, как на общей встрече, все приглашены. Такая же логика применима и к
FULL JOIN в SQL: в результаты запроса попадают все записи из обеих таблиц.
Рациональное использование FULL JOIN
- Полнота данных: FULL JOIN обеспечивает полноту данных, что важно при проведении аналитической сверки.
- Ограничения по производительности: На больших массивах данных FULL JOIN может заметно ухудшать производительность. В этих условиях актуальным становится правильное индексирование и детальная оптимизация запросов.
- Обработка NULL: С особым вниманием подходите к значениям
NULL, которые могут возникнуть из-за отсутствия совпадений в таблицах, поскольку они могут оказать влияние на последующий анализ и действия с данными.
- Идеальные сценарии использования: Оператор
FULL JOINнаиболее эффективно применяется при выполнении задач аудита и отчетности, а также в других ситуациях, когда недопустимо упускать данные из-за их несоответствия друг другу.
Софья Овчинникова
аналитик баз данных