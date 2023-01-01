Сравнение эффективности CTE, Sub-Query, Temp Table в SQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

SQL Скопировать код -- CTE идеально подходят для любителей SQL-стиля, предпочитающих рекурсии и прозрачность кода WITH CTE_Example AS ( SELECT * FROM YourTable WHERE условие ) SELECT * FROM CTE_Example -- Подзапрос — это ваш выбор для простых запросов, выбор пути наименьшего сопротивления SELECT * FROM (SELECT * FROM YourTable WHERE условие) AS SubQuery -- Временная таблица — подход для обработки больших объемов данных. Халк в мире таблиц — это она CREATE TABLE #TempTable AS SELECT * FROM YourTable WHERE условие SELECT * FROM #TempTable -- Табличная переменная — если вам нужен молниеносный опыт для небольших объемов данных, думайте о ней как о Флеше DECLARE @TableVar TABLE (Column1 DataType) INSERT INTO @TableVar SELECT * FROM YourTable WHERE условие SELECT * FROM @TableVar

Производительность отличается: используйте CTE и подзапросы для быстрой и гибкой работы; временные таблицы подходят для обработки тяжеловесных данных и индексации; табличные переменные идеальны для скоростных операций с небольшими объемами данных. Планы выполнения — это не магия, а анализ объема данных — это не всегда простая задача, но в этом заключается ключ к наилучшей производительности.

История о компромиссах производительности

Взгляд на временные таблицы

Временные таблицы — это ваш надежный помощник при работе с большими наборами данных. Они эффективно справляются с индексацией и собраны с помощью статистики, позволяя оптимизатору создавать эффективные планы выполнения. Временные таблицы могут активно взаимодействовать со сложными CTE, а результаты их работы после материализации доступны для всех последующих запросов без дополнительных вычислений.

Когда выбирать CTE и подзапросы

CTE и подзапросы могут выглядеть как близнецы, но сценарии их применения разнятся. В частности, нерекурсивные CTE работают по своим правилам, и их особенности выполнения важны при выборе подхода. Рекурсивное использование CTE делает эти запросы универсальным инструментом, сравнимым с другими техниками.

Роль табличных переменных

Табличные переменные — отличный выбор для операций небольшого масштаба: они минимально влияют на журнал транзакций и выполняются очень быстро. Однако, из-за отсутствия статистики, оптимизатор может испытывать трудности при обработке запросов с их использованием, и поэтому они лучше всего подходят для небольших наборов данных.

Навигация по лучшим практикам производительности

Секретное оружие подсказок к запросам и индексов

Не забывайте, что подсказки к запросам и индексы — это ваше секретное оружие для повышения производительности SQL-движка. Индексы могут значительно ускорить выполнение запросов. Поддержание актуальности статистики для временных таблиц поможет оптимизатору поддерживать высокую производительность.

Искусство проведения экспериментов

Работа с SQL-запросами не следует строгим правилам — важен процесс тестирования и адаптации под особенности сценария. Иногда даже незначительные изменения в запросе или использование временной таблицы могут заметно улучшить производительность. Используйте подсказки к запросам с осторожностью, поскольку они могут изменить стратегию оптимизатора.

Читаемость кода — невидимый герой

Не забывайте о важности читаемости кода в погоне за производительностью. В этом контексте CTE действует как благородный рыцарь, делая сложные запросы более понятными.

Визуализация

Markdown Скопировать код | SQL-Возможность | Метафора передвижения | Сценарий | --------------------|---------------------|-------------------------------------------| | CTE (Common Table | Велосипед 🚲 | Гибкий, подходит для небольших расстояний; | Expression) | | удобен для частых остановок, не рассчитан | | | на большие нагрузки. | Подзапрос | Автобус 🚌 | Надежен для средних расстояний и нагрузок; | | | может быть неспешным во время сложных | | | запросов. | Временная таблица | Грузовик 🚚 | Идеален для больших нагрузок и длительных | | | расстояний; требует подготовки. | Табличная переменная| Доставочный фургон 🚐| Быстр и эффективен для небольших нагрузок; | | | отличается маневренностью в городских | | | условиях.

Вывод: Каждый метод имеет свои сильные и слабые стороны, как у супергероя. Правильный выбор зависит от размера, сложности и особенностей вашего SQL-задания.

Разбор оптимизации и лучших практик

Суть материализации

Понимание моментов, когда SQL-движок проводит материализацию данных, имеет критическое значение. Временные таблицы создаются явно и хранятся на диске, что делает их надежной опорой. Тем не менее, следует помнить о сопутствующих расходах I/O.

Роль оптимизатора

В мире сложных запросов оптимизатору не всегда удается найти лучший путь. Временные таблицы с первичными ключами, ограничениями и индексами могут значительно облегчить его работу по сравнению с CTE.

Селективная структуризация запросов для улучшения производительности

Продвинутый способ оптимизации — это тщательное структурирование ваших запросов, которое может значительно повышать эффективность. Разбиение сложного запроса на логические блоки и выбор между использованием временных таблиц и CTE могут упростить запросы и ускорить их выполнение.

