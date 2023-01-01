Сравнение dbms_lob.getlength() и length() для BLOB Oracle

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для точного определения размера BLOB в байтах рекомендуется использовать метод DBMS_LOB.GETLENGTH :

SQL Скопировать код -- Для точного подсчёта байтов BLOB: SELECT DBMS_LOB.GETLENGTH(blob_column) FROM ваш_таблица;

Используйте DBMS_LOB.GETLENGTH для BLOB, а функцию LENGTH для CLOB.

Почему dbms_lob.getlength() для BLOB?

DBMS_LOB.GETLENGTH позволяет точно определить размер BLOB, не принимая во внимание особенности кодировок, и даст вам реальное количество байт. BLOB представляет собой бинарный объект.

Будьте внимательны при использовании length() для BLOB!

Использование функции LENGTH() для BLOB похоже на измерение роста в свечах – результат будет только приближенным. Функция LENGTH() подсчитывает символы, а не байты, и может неправильно обработать символы с двойной шириной.

Многобайтовые символы? Не страшно

При работе с многобайтовыми символами важно использовать DBMS_LOB.GETLENGTH , которая не даст сбоев. Оставьте LENGTH() для работы с CLOB, где количество символов важнее их объема в байтах.

Практический пример – размер изображения

DBMS_LOB.GETLENGTH позволит точно определить размеры файлов изображений в формате ".bmp", сохранённых BLOB. Это важно при извлечении изображений, оптимизации их хранения и передачи.

Метод Точность Скорость Область применения dbms_lob.getLength() 🏋️‍♂️ (Точно) 🚢 (Быстро) ⚓ Морская промышленность length() 🔍 (Прибл.) 🚲 (Медленее) 📦 Курьерская доставка

Помните: "В BLOB каждый байт на счету, а в CLOB количество символов важнее их объема." 😉

Проблемы и способы их избежать

Не допускайте смущения от length()

Использование LENGTH() для размера BLOB может привести к проблемам с производительностью или ошибкам из-за неправильной обработки символов. Размер не всегда имеет значение!

Особенности многобайтовых символов

Некоторые кодировки, такие как 'AL32UTF8', включают многобайтовые символы, которые могут искажать размер BLOB. Однако DBMS_LOB.GETLENGTH предоставит вам точный объем в байтах.

Полезные советы

Вам известна ваша кодировка?

В любой кодировке, будь это 'WE8ISO8859P1' или 'AL32UTF8', важно точно считать байты. И тут ваш выбор – DBMS_LOB.GETLENGTH .

Это полезно при миграции данных

Если вам нужно перенести BLOB, опирайтесь на DBMS_LOB.GETLENGTH для гарантии целостности данных.

Полезные материалы

Пройдя по ссылкам, будьте готовы к тому, что они могут отвлечь вас от основной темы.