Сравнение dbms_lob.getlength() и length() для BLOB Oracle
Быстрый ответ
Для точного определения размера BLOB в байтах рекомендуется использовать метод
DBMS_LOB.GETLENGTH:
-- Для точного подсчёта байтов BLOB:
SELECT DBMS_LOB.GETLENGTH(blob_column) FROM ваш_таблица;
Используйте
DBMS_LOB.GETLENGTH для BLOB, а функцию
LENGTH для CLOB.
Почему dbms_lob.getlength() для BLOB?
DBMS_LOB.GETLENGTH позволяет точно определить размер BLOB, не принимая во внимание особенности кодировок, и даст вам реальное количество байт. BLOB представляет собой бинарный объект.
Будьте внимательны при использовании length() для BLOB!
Использование функции
LENGTH() для BLOB похоже на измерение роста в свечах – результат будет только приближенным. Функция
LENGTH() подсчитывает символы, а не байты, и может неправильно обработать символы с двойной шириной.
Многобайтовые символы? Не страшно
При работе с многобайтовыми символами важно использовать
DBMS_LOB.GETLENGTH, которая не даст сбоев. Оставьте
LENGTH() для работы с CLOB, где количество символов важнее их объема в байтах.
Практический пример – размер изображения
DBMS_LOB.GETLENGTH позволит точно определить размеры файлов изображений в формате ".bmp", сохранённых BLOB. Это важно при извлечении изображений, оптимизации их хранения и передачи.
Визуализация
Представьте, что вы взвешиваете контейнер перед отправкой:
|Метод
|Точность
|Скорость
|Область применения
|dbms_lob.getLength()
|🏋️♂️ (Точно)
|🚢 (Быстро)
|⚓ Морская промышленность
|length()
|🔍 (Прибл.)
|🚲 (Медленее)
|📦 Курьерская доставка
- dbms_lob.getLength() как морские весы с высокой точностью и скоростью.
- length() подходит для неспешных обычных посылок.
Помните: "В BLOB каждый байт на счету, а в CLOB количество символов важнее их объема." 😉
Проблемы и способы их избежать
Не допускайте смущения от length()
Использование
LENGTH() для размера BLOB может привести к проблемам с производительностью или ошибкам из-за неправильной обработки символов. Размер не всегда имеет значение!
Особенности многобайтовых символов
Некоторые кодировки, такие как 'AL32UTF8', включают многобайтовые символы, которые могут искажать размер BLOB. Однако
DBMS_LOB.GETLENGTH предоставит вам точный объем в байтах.
Полезные советы
Вам известна ваша кодировка?
В любой кодировке, будь это 'WE8ISO8859P1' или 'AL32UTF8', важно точно считать байты. И тут ваш выбор –
DBMS_LOB.GETLENGTH.
Это полезно при миграции данных
Если вам нужно перенести BLOB, опирайтесь на
DBMS_LOB.GETLENGTH для гарантии целостности данных.
