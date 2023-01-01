Сравнение dbms_lob.getlength() и length() для BLOB Oracle

Быстрый ответ

Для точного определения размера BLOB в байтах рекомендуется использовать метод DBMS_LOB.GETLENGTH:

-- Для точного подсчёта байтов BLOB:
SELECT DBMS_LOB.GETLENGTH(blob_column) FROM ваш_таблица;

Используйте DBMS_LOB.GETLENGTH для BLOB, а функцию LENGTH для CLOB.

Почему dbms_lob.getlength() для BLOB?

DBMS_LOB.GETLENGTH позволяет точно определить размер BLOB, не принимая во внимание особенности кодировок, и даст вам реальное количество байт. BLOB представляет собой бинарный объект.

Будьте внимательны при использовании length() для BLOB!

Использование функции LENGTH() для BLOB похоже на измерение роста в свечах – результат будет только приближенным. Функция LENGTH() подсчитывает символы, а не байты, и может неправильно обработать символы с двойной шириной.

Многобайтовые символы? Не страшно

При работе с многобайтовыми символами важно использовать DBMS_LOB.GETLENGTH, которая не даст сбоев. Оставьте LENGTH() для работы с CLOB, где количество символов важнее их объема в байтах.

Практический пример – размер изображения

DBMS_LOB.GETLENGTH позволит точно определить размеры файлов изображений в формате ".bmp", сохранённых BLOB. Это важно при извлечении изображений, оптимизации их хранения и передачи.

Визуализация

Представьте, что вы взвешиваете контейнер перед отправкой:

Метод Точность Скорость Область применения
dbms_lob.getLength() 🏋️‍♂️ (Точно) 🚢 (Быстро) ⚓ Морская промышленность
length() 🔍 (Прибл.) 🚲 (Медленее) 📦 Курьерская доставка
  • dbms_lob.getLength() как морские весы с высокой точностью и скоростью.
  • length() подходит для неспешных обычных посылок.

Помните: "В BLOB каждый байт на счету, а в CLOB количество символов важнее их объема." 😉

Проблемы и способы их избежать

Не допускайте смущения от length()

Использование LENGTH() для размера BLOB может привести к проблемам с производительностью или ошибкам из-за неправильной обработки символов. Размер не всегда имеет значение!

Особенности многобайтовых символов

Некоторые кодировки, такие как 'AL32UTF8', включают многобайтовые символы, которые могут искажать размер BLOB. Однако DBMS_LOB.GETLENGTH предоставит вам точный объем в байтах.

Полезные советы

Вам известна ваша кодировка?

В любой кодировке, будь это 'WE8ISO8859P1' или 'AL32UTF8', важно точно считать байты. И тут ваш выбор – DBMS_LOB.GETLENGTH.

Это полезно при миграции данных

Если вам нужно перенести BLOB, опирайтесь на DBMS_LOB.GETLENGTH для гарантии целостности данных.

Полезные материалы

  1. DBMS_LOB — Официальная документация Oracle по модели LOB.
  2. Is there a coding convention for a "line rule" for Java – Stack Overflow — Диалог разработчиков о кодовых соглашениях, включая использование DBMS_LOB.getLength.
  3. LTRIM — Подробнее о функции LENGTH(), также известной как LTRIM.
  4. How to Update millions or records in a table – Ask TOM — Обсуждение обработки BLOB в Ask TOM, акцентирующее внимание на массовых обновлениях.

Пройдя по ссылкам, будьте готовы к тому, что они могут отвлечь вас от основной темы.

