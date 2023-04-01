Сравнение даты и времени в SQL Server: учет только даты

Быстрый ответ

Для сравнения дат в SQL Server есть возможность привести тип datetime к date с использованием CAST :

SQL Скопировать код SELECT * FROM YourTable WHERE CAST(DateTimeColumn AS date) = 'ГГГГ-ММ-ДД';

Это действие позволит исключить время и произвести сравнение только по датам.

SARGable против Non-SARGable: Выбор в сторону эффективности

Методы SARGable повышают производительность запросов и эффективность работы индексов. Использование функций преобразования, таких как CONVERT() , для столбцов с датой и временем делает запросы non-SARGable. Более предпочтительно применять сравнение по диапазону, применяя операторы >= и < :

SQL Скопировать код SELECT * FROM YourTable WHERE DateTimeColumn >= 'ГГГГММДД' AND DateTimeColumn < 'ГГГГММДД';

Полные 24 часа: покрываем весь день при помощи сравнения диапазонов

SQL Server рассматривает datetime как комбинацию даты и времени до миллисекунды включительно. Для обозначения целого дня рекомендуется применять сравнение по диапазону:

SQL Скопировать код SELECT * FROM YourTable WHERE DateTimeColumn >= 'ГГГГ-ММ-ДД 00:00:00' AND DateTimeColumn < 'ГГГГ-ММ-ДД 23:59:59.997';

Привычка до SQL Server 2008

До появления типа DATE в SQL Server преобразование datetime в строку varchar и назад было распространённой практикой:

SQL Скопировать код SELECT * FROM YourTable WHERE CONVERT(datetime, CONVERT(varchar, DateTimeColumn, 101)) = 'ММ/ДД/ГГГГ';

Визуализация

Схоже с упрощением сложного объекта до его контура:

Сложный объект (🗿) Контур (👤) Детализированная статуя Очертания

можно упростить datetime до основной составляющей — date :

SQL Datetime (📅⏰) SQL Date (📅) 2023-04-01 15:45:00 2023-04-01

SQL Скопировать код SELECT * FROM Events WHERE CAST(DateTimeColumn AS DATE) = '2023-04-01'

Ловушка с использованием BETWEEN

Использование BETWEEN для сравнения даты и времени может привести к нежелательным результатам, т.к. конечное время попадает в диапазон. Рекомендуется задавать диапазоны вручную:

SQL Скопировать код -- Некорректно: может затрагивать время следующего дня SELECT * FROM YourTable WHERE DateTimeColumn BETWEEN 'ГГГГ-ММ-ДД' AND 'ГГГГ-ММ-ДД'; -- Рекомендуется: чёткое указание границ SELECT * FROM YourTable WHERE DateTimeColumn >= 'ГГГГ-ММ-ДД' AND DateTimeColumn < 'ГГГГ-ММ-ДД 23:59:59.997';

Здесь и сейчас: cравнение с текущей датой

Для сравнения даты в столбце с текущей датой следует использовать функцию GETDATE() , приведённую к типу DATE :

SQL Скопировать код SELECT * FROM YourTable WHERE CAST(DateTimeColumn AS DATE) = CAST(GETDATE() AS DATE);

