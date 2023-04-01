Сравнение даты и времени в SQL Server: учет только даты#SQL для аналитиков #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Для сравнения дат в SQL Server есть возможность привести тип
datetime к
date с использованием
CAST:
SELECT * FROM YourTable WHERE CAST(DateTimeColumn AS date) = 'ГГГГ-ММ-ДД';
Это действие позволит исключить время и произвести сравнение только по датам.
SARGable против Non-SARGable: Выбор в сторону эффективности
Методы SARGable повышают производительность запросов и эффективность работы индексов. Использование функций преобразования, таких как
CONVERT(), для столбцов с датой и временем делает запросы non-SARGable. Более предпочтительно применять сравнение по диапазону, применяя операторы
>= и
<:
SELECT * FROM YourTable
WHERE DateTimeColumn >= 'ГГГГММДД' AND DateTimeColumn < 'ГГГГММДД';
Полные 24 часа: покрываем весь день при помощи сравнения диапазонов
SQL Server рассматривает
datetime как комбинацию даты и времени до миллисекунды включительно. Для обозначения целого дня рекомендуется применять сравнение по диапазону:
SELECT * FROM YourTable
WHERE DateTimeColumn >= 'ГГГГ-ММ-ДД 00:00:00' AND DateTimeColumn < 'ГГГГ-ММ-ДД 23:59:59.997';
Привычка до SQL Server 2008
До появления типа
DATE в SQL Server преобразование
datetime в строку
varchar и назад было распространённой практикой:
SELECT * FROM YourTable
WHERE CONVERT(datetime, CONVERT(varchar, DateTimeColumn, 101)) = 'ММ/ДД/ГГГГ';
Визуализация
Схоже с упрощением сложного объекта до его контура:
|Сложный объект (🗿)
|Контур (👤)
|Детализированная статуя
|Очертания
можно упростить
datetime до основной составляющей —
date:
|SQL Datetime (📅⏰)
|SQL Date (📅)
|2023-04-01 15:45:00
|2023-04-01
SELECT * FROM Events WHERE CAST(DateTimeColumn AS DATE) = '2023-04-01'
Ловушка с использованием BETWEEN
Использование
BETWEEN для сравнения даты и времени может привести к нежелательным результатам, т.к. конечное время попадает в диапазон. Рекомендуется задавать диапазоны вручную:
-- Некорректно: может затрагивать время следующего дня
SELECT * FROM YourTable
WHERE DateTimeColumn BETWEEN 'ГГГГ-ММ-ДД' AND 'ГГГГ-ММ-ДД';
-- Рекомендуется: чёткое указание границ
SELECT * FROM YourTable
WHERE DateTimeColumn >= 'ГГГГ-ММ-ДД' AND DateTimeColumn < 'ГГГГ-ММ-ДД 23:59:59.997';
Здесь и сейчас: cравнение с текущей датой
Для сравнения даты в столбце с текущей датой следует использовать функцию
GETDATE(), приведённую к типу
DATE:
SELECT * FROM YourTable
WHERE CAST(DateTimeColumn AS DATE) = CAST(GETDATE() AS DATE);
Полезные материалы
- CAST и CONVERT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Руководство по использованию функций CAST и CONVERT в SQL Server.
- sql server – лучший способ конвертирования и проверки строки с датой – Stack Overflow — Обсуждение сравнения и валидации дат в T-SQL.
- Power BI Row Level Security — Рекомендации по наиболее эффективному использованию даты и времени в SQL Server.
Екатерина Громова
аналитик данных