Сравнение дат в T-SQL без учета времени: альтернатива DATEDIFF

Быстрый ответ

В T-SQL для сравнения дат без учета времени удобно использовать функцию CAST:

SQL Скопировать код SELECT * FROM YourTable WHERE CAST(YourDateTimeColumn AS DATE) = CAST('TargetDate' AS DATE);

Такой подход позволяет эффективно отфильтровать записи, при этом учитывая только дату и игнорируя время.

Методы сравнения дат

Работа с датами в SQL-запросах требует точности и производительности. Вот несколько стратегий, позволяющих оптимизировать управление и сравнение дат.

Использование типов данных только для дат: получаем больше, храня меньше

Если в таблице важна только дата, предпочтительно использовать тип данных DATE вместо DATETIME. Это избавит от необходимости отбрасывать время при каждом сравнении:

SQL Скопировать код CREATE TABLE YourTable ( YourDateColumn DATE, -- другие столбцы );

Передвычисленные колонки: предсказываем требования

Создание представлений или индексированных вычисляемых колонок с заранее вычисленными датами может значительно ускорить выполнение запросов:

SQL Скопировать код CREATE VIEW YourView AS SELECT *, CAST(YourDateTimeColumn AS DATE) AS YourDateColumnOnly FROM YourTable;

DATEDIFF вычисляет разницу между датами по заданному интервалу, но он ориентирован на границы интервалов, а не на прошедшее время:

SQL Скопировать код SELECT DATEDIFF(day, '2021-06-20', '2021-06-21') AS DaysDiff; -- Вернёт 1, хоть и кажется обратное.

Имейте в виду: частое использование DATEDIFF может ухудшить производительность запросов.

CONVERT: виртуоз форматирования

CONVERT может быть полезен для приведения дат к соответствующему формату. Стиль 112 позволяет извлечь только дату:

SQL Скопировать код SELECT * FROM YourTable WHERE CONVERT(VARCHAR, YourDateTimeColumn, 112) = CONVERT(VARCHAR, 'TargetDate', 112);

Не пренебрегайте проверкой производительности, так как результаты могут отличаться.

Визуализация

Сравнение дат можно представить как анализ двух монет, игнорируя скрытые от глаз стороны (время):

Markdown Скопировать код Монета А (🪙): Дата со временем = [20-06-2021 10:45:00] Монета Б (🪙): Дата со временем = [20-06-2021 15:20:00]

Мы фокусируемся лишь на датах:

Markdown Скопировать код Монета А (🌞): Открытая сторона = [20-06-2021] Монета Б (🌞): Открытая сторона = [20-06-2021]

Таким образом, даты совпадают, хотя время у них разное:

Markdown Скопировать код Сравнивание: 🌞 это 🌞 # Время прячется на обратной стороне монеты, но мы учитываем только то, что видим!

Итак, даты выступают здесь главными действующими лицами, в то время как время представляет собой скрытое сокровище.

Эффективные решения и умные стратегии

Понимание того, как избегать подводных камней и использовать лучшие приёмы, поможет вам создать более эффективные и читаемые запросы.

Индексация – стратегическое решение

Рекомендуется индексировать столбцы с датами, если они часто используются в операторах WHERE или JOIN. Это повысит производительность ваших запросов.

Компромиссы: искать баланс

Преобразование дат в VARCHAR может оказаться быстрым решением, однако стоит помнить о компромиссах. Такие преобразования могут затруднить использование индексов и обычно не обладают наилучшей производительностью.

Модель данных, адекватная бизнес-требованиям

Если ваша модель данных оптимизирована под эффективное сравнение дат, считайте это большим преимуществом. Выделение отдельных столбцов для даты и для времени может стать вашим принципом.

Тестирование, служащее залогом качества

Необходимо тщательно тестировать методы сравнения дат. Учтите, что разные условия приводят к разным результатам, и уникальность ваших данных играет здесь большую роль!

Полезные материалы