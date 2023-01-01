Сравнение дат в T-SQL без учета времени: альтернатива DATEDIFF

Быстрый ответ

В T-SQL для сравнения дат без учета времени удобно использовать функцию CAST:

SELECT * FROM YourTable
WHERE CAST(YourDateTimeColumn AS DATE) = CAST('TargetDate' AS DATE);

Такой подход позволяет эффективно отфильтровать записи, при этом учитывая только дату и игнорируя время.

Методы сравнения дат

Работа с датами в SQL-запросах требует точности и производительности. Вот несколько стратегий, позволяющих оптимизировать управление и сравнение дат.

Использование типов данных только для дат: получаем больше, храня меньше

Если в таблице важна только дата, предпочтительно использовать тип данных DATE вместо DATETIME. Это избавит от необходимости отбрасывать время при каждом сравнении:

CREATE TABLE YourTable (
    YourDateColumn DATE,
    -- другие столбцы
);

Передвычисленные колонки: предсказываем требования

Создание представлений или индексированных вычисляемых колонок с заранее вычисленными датами может значительно ускорить выполнение запросов:

CREATE VIEW YourView AS
SELECT *,
       CAST(YourDateTimeColumn AS DATE) AS YourDateColumnOnly
FROM YourTable;

DATEDIFF: ориентировка по границам, а не по прошедшему времени

DATEDIFF вычисляет разницу между датами по заданному интервалу, но он ориентирован на границы интервалов, а не на прошедшее время:

SELECT DATEDIFF(day, '2021-06-20', '2021-06-21') AS DaysDiff; -- Вернёт 1, хоть и кажется обратное.

Имейте в виду: частое использование DATEDIFF может ухудшить производительность запросов.

CONVERT: виртуоз форматирования

CONVERT может быть полезен для приведения дат к соответствующему формату. Стиль 112 позволяет извлечь только дату:

SELECT *
FROM YourTable
WHERE CONVERT(VARCHAR, YourDateTimeColumn, 112) = CONVERT(VARCHAR, 'TargetDate', 112);

Не пренебрегайте проверкой производительности, так как результаты могут отличаться.

Визуализация

Сравнение дат можно представить как анализ двух монет, игнорируя скрытые от глаз стороны (время):

Монета А (🪙): Дата со временем = [20-06-2021 10:45:00]
Монета Б (🪙): Дата со временем = [20-06-2021 15:20:00]

Мы фокусируемся лишь на датах:

Монета А (🌞): Открытая сторона = [20-06-2021]
Монета Б (🌞): Открытая сторона = [20-06-2021]

Таким образом, даты совпадают, хотя время у них разное:

Сравнивание: 🌞 это 🌞
# Время прячется на обратной стороне монеты, но мы учитываем только то, что видим!

Итак, даты выступают здесь главными действующими лицами, в то время как время представляет собой скрытое сокровище.

Эффективные решения и умные стратегии

Понимание того, как избегать подводных камней и использовать лучшие приёмы, поможет вам создать более эффективные и читаемые запросы.

Индексация – стратегическое решение

Рекомендуется индексировать столбцы с датами, если они часто используются в операторах WHERE или JOIN. Это повысит производительность ваших запросов.

Компромиссы: искать баланс

Преобразование дат в VARCHAR может оказаться быстрым решением, однако стоит помнить о компромиссах. Такие преобразования могут затруднить использование индексов и обычно не обладают наилучшей производительностью.

Модель данных, адекватная бизнес-требованиям

Если ваша модель данных оптимизирована под эффективное сравнение дат, считайте это большим преимуществом. Выделение отдельных столбцов для даты и для времени может стать вашим принципом.

Тестирование, служащее залогом качества

Необходимо тщательно тестировать методы сравнения дат. Учтите, что разные условия приводят к разным результатам, и уникальность ваших данных играет здесь большую роль!

Полезные материалы

  1. Типы данных и функции даты и времени – SQL Server (Transact-SQL) | Microsoft Learn – официальная документация по работе с датами и временем в SQL Server, необходимая для эффективного сравнения дат.
  2. Приведение к типу DATE: sargable и его влияние на производительность – Обмен данными администраторов баз данных – интересное обсуждение влияния приведения к типу DATE на производительность в T-SQL.
  3. CAST и CONVERT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn – подробное описание функций CAST и CONVERT, которые помогут исключить время из DATETIME.
  4. DATEDIFF (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn – основы работы с DATEDIFF, важной функцией для сравнения отдельных элементов дат в SQL Server.
  5. Основы планов выполнения – Simple Talk – введение в планы выполнения SQL Server, крайне важное для понимания влияния сравнения дат.
  6. Преобразования даты и времени с помощью SQL Server – детализированное руководство по методам упрощения преобразований даты и времени в SQL Server.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

