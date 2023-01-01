Сравнение дат в T-SQL без учета времени: альтернатива DATEDIFF
Быстрый ответ
В T-SQL для сравнения дат без учета времени удобно использовать функцию CAST:
SELECT * FROM YourTable
WHERE CAST(YourDateTimeColumn AS DATE) = CAST('TargetDate' AS DATE);
Такой подход позволяет эффективно отфильтровать записи, при этом учитывая только дату и игнорируя время.
Методы сравнения дат
Работа с датами в SQL-запросах требует точности и производительности. Вот несколько стратегий, позволяющих оптимизировать управление и сравнение дат.
Использование типов данных только для дат: получаем больше, храня меньше
Если в таблице важна только дата, предпочтительно использовать тип данных DATE вместо DATETIME. Это избавит от необходимости отбрасывать время при каждом сравнении:
CREATE TABLE YourTable (
YourDateColumn DATE,
-- другие столбцы
);
Передвычисленные колонки: предсказываем требования
Создание представлений или индексированных вычисляемых колонок с заранее вычисленными датами может значительно ускорить выполнение запросов:
CREATE VIEW YourView AS
SELECT *,
CAST(YourDateTimeColumn AS DATE) AS YourDateColumnOnly
FROM YourTable;
DATEDIFF: ориентировка по границам, а не по прошедшему времени
DATEDIFF вычисляет разницу между датами по заданному интервалу, но он ориентирован на границы интервалов, а не на прошедшее время:
SELECT DATEDIFF(day, '2021-06-20', '2021-06-21') AS DaysDiff; -- Вернёт 1, хоть и кажется обратное.
Имейте в виду: частое использование DATEDIFF может ухудшить производительность запросов.
CONVERT: виртуоз форматирования
CONVERT может быть полезен для приведения дат к соответствующему формату. Стиль 112 позволяет извлечь только дату:
SELECT *
FROM YourTable
WHERE CONVERT(VARCHAR, YourDateTimeColumn, 112) = CONVERT(VARCHAR, 'TargetDate', 112);
Не пренебрегайте проверкой производительности, так как результаты могут отличаться.
Визуализация
Сравнение дат можно представить как анализ двух монет, игнорируя скрытые от глаз стороны (время):
Монета А (🪙): Дата со временем = [20-06-2021 10:45:00]
Монета Б (🪙): Дата со временем = [20-06-2021 15:20:00]
Мы фокусируемся лишь на датах:
Монета А (🌞): Открытая сторона = [20-06-2021]
Монета Б (🌞): Открытая сторона = [20-06-2021]
Таким образом, даты совпадают, хотя время у них разное:
Сравнивание: 🌞 это 🌞
# Время прячется на обратной стороне монеты, но мы учитываем только то, что видим!
Итак, даты выступают здесь главными действующими лицами, в то время как время представляет собой скрытое сокровище.
Эффективные решения и умные стратегии
Понимание того, как избегать подводных камней и использовать лучшие приёмы, поможет вам создать более эффективные и читаемые запросы.
Индексация – стратегическое решение
Рекомендуется индексировать столбцы с датами, если они часто используются в операторах WHERE или JOIN. Это повысит производительность ваших запросов.
Компромиссы: искать баланс
Преобразование дат в VARCHAR может оказаться быстрым решением, однако стоит помнить о компромиссах. Такие преобразования могут затруднить использование индексов и обычно не обладают наилучшей производительностью.
Модель данных, адекватная бизнес-требованиям
Если ваша модель данных оптимизирована под эффективное сравнение дат, считайте это большим преимуществом. Выделение отдельных столбцов для даты и для времени может стать вашим принципом.
Тестирование, служащее залогом качества
Необходимо тщательно тестировать методы сравнения дат. Учтите, что разные условия приводят к разным результатам, и уникальность ваших данных играет здесь большую роль!
Виктор Ермаков
SQL-разработчик