Сравнение дат в PostgreSQL: проблема и решение#SQL для аналитиков #PostgreSQL #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
В PostgreSQL даты сравниваются с помощью операторов сравнения и приведения типов данных через
::date, или с использованием функции
date_trunc для исключения времени:
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE дата_столбца::date = '2023-01-01'; -- Сравнение только дат
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE date_trunc('day', дата_столбца) = date_trunc('day', CURRENT_TIMESTAMP); -- Время не учитывается
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE дата_столбца::date = CURRENT_DATE; -- Фильтр по текущей дате
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE EXTRACT(YEAR FROM дата_столбца) = 2023; -- Фильтр по году
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE дата_столбца >= '2023-01-01' AND дата_столбца < '2023-01-02'::date + INTERVAL '1 day'; -- Однодневный диапазон
Важности сравнения дат в диапазонах
Запомните о включении и исключении границ при сравнении диапазонов дат:
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE дата_столбца BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-01-07'; -- Диапазон включает обе границы
Значимость часовых поясов
Если требуется учесть часовые пояса, применяйте тип данных
timestamptz:
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE дата_столбца AT TIME ZONE 'UTC' BETWEEN '2023-01-01 00:00:00+00' AND '2023-01-07 23:59:59+00'; -- Учёт часового пояса при сравнении
Учёт специальных случаев
Для особых ситуаций используйте типы данных для диапазонов и соответствующие функции PostgreSQL:
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE дата_столбца < '2023-01-02'::date + INTERVAL '1 day'; -- Исключение верхней границы
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE tsrange(дата_столбца, '2023-01-02'::date + INTERVAL '1 day', '[)') @> дата_столбца; -- Применение tsrange для определения границ
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE дата_столбца::date = '2023-01-01'::date; -- Сравнение дат, приведённых к одному типу
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE TO_CHAR(дата_столбца, 'YYYY-MM-DD') = '2023-01-01'; -- Форматирование и сравнение строк
Визуализация
Считайте, что сравнение дат в PostgreSQL – это подобно соединению электрических проводов:
Дата 1 (🗓️ 2022-12-25) ↔️ Дата 2 (🗓️ 2023-01-01)
Примеры:
🗓️ 2022-12-25 < 🗓️ 2023-01-01 ? ✅
🗓️ 2023-01-01 > 🗓️ 2022-12-25 ? ✅
🗓️ 2022-12-25 = 🗓️ 2023-01-01 ? ❌
Сравнивать даты в Postgres – как подключать провода!
Примеры применений и лучшие практики
Извлечение и сравнение частей даты
Для более глубокого анализа и сравнения отдельных частей даты используйте функцию
EXTRACT:
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE EXTRACT(MONTH FROM дата_столбца) = 1; -- Сравнение по месяцам
Сложные сравнения в диапазоне
Для составных сравнений используйте тип
daterange:
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE daterange(дата_столбца, (дата_столбца + INTERVAL '1 day'), '[]') @> CURRENT_TIMESTAMP; -- Диапазон, включающий текущий момент
Обработка аномалий
Перед проведением сравнения обязательно удостоверьтесь в надёжности данных:
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ISFINITE(дата_столбца); -- Проверка на бесконечные или неопределённые даты
Полезные материалы
Рекомендуется проверить актуальность информации по этим ссылкам перед её использованием, поскольку содержимое или разделы могут быть изменены.
Екатерина Громова
аналитик данных