Сравнение дат в PostgreSQL: проблема и решение

Быстрый ответ

В PostgreSQL даты сравниваются с помощью операторов сравнения и приведения типов данных через ::date , или с использованием функции date_trunc для исключения времени:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE дата_столбца::date = '2023-01-01'; -- Сравнение только дат

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE date_trunc('day', дата_столбца) = date_trunc('day', CURRENT_TIMESTAMP); -- Время не учитывается

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE дата_столбца::date = CURRENT_DATE; -- Фильтр по текущей дате

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE EXTRACT(YEAR FROM дата_столбца) = 2023; -- Фильтр по году

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE дата_столбца >= '2023-01-01' AND дата_столбца < '2023-01-02'::date + INTERVAL '1 day'; -- Однодневный диапазон

Важности сравнения дат в диапазонах

Запомните о включении и исключении границ при сравнении диапазонов дат:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE дата_столбца BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-01-07'; -- Диапазон включает обе границы

Значимость часовых поясов

Если требуется учесть часовые пояса, применяйте тип данных timestamptz :

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE дата_столбца AT TIME ZONE 'UTC' BETWEEN '2023-01-01 00:00:00+00' AND '2023-01-07 23:59:59+00'; -- Учёт часового пояса при сравнении

Учёт специальных случаев

Для особых ситуаций используйте типы данных для диапазонов и соответствующие функции PostgreSQL:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE дата_столбца < '2023-01-02'::date + INTERVAL '1 day'; -- Исключение верхней границы

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE tsrange(дата_столбца, '2023-01-02'::date + INTERVAL '1 day', '[)') @> дата_столбца; -- Применение tsrange для определения границ

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE дата_столбца::date = '2023-01-01'::date; -- Сравнение дат, приведённых к одному типу

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE TO_CHAR(дата_столбца, 'YYYY-MM-DD') = '2023-01-01'; -- Форматирование и сравнение строк

Визуализация

Считайте, что сравнение дат в PostgreSQL – это подобно соединению электрических проводов:

Markdown Скопировать код Дата 1 (🗓️ 2022-12-25) ↔️ Дата 2 (🗓️ 2023-01-01)

Примеры:

Markdown Скопировать код 🗓️ 2022-12-25 < 🗓️ 2023-01-01 ? ✅ 🗓️ 2023-01-01 > 🗓️ 2022-12-25 ? ✅ 🗓️ 2022-12-25 = 🗓️ 2023-01-01 ? ❌

Примеры применений и лучшие практики

Извлечение и сравнение частей даты

﻿Для более глубокого анализа и сравнения отдельных частей даты используйте функцию EXTRACT :

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE EXTRACT(MONTH FROM дата_столбца) = 1; -- Сравнение по месяцам

Сложные сравнения в диапазоне

Для составных сравнений используйте тип daterange :

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE daterange(дата_столбца, (дата_столбца + INTERVAL '1 day'), '[]') @> CURRENT_TIMESTAMP; -- Диапазон, включающий текущий момент

Обработка аномалий

Перед проведением сравнения обязательно удостоверьтесь в надёжности данных:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ISFINITE(дата_столбца); -- Проверка на бесконечные или неопределённые даты

Полезные материалы

Рекомендуется проверить актуальность информации по этим ссылкам перед её использованием, поскольку содержимое или разделы могут быть изменены.