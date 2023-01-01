Сравнение дат и времени в MySQL: корректный запрос

Быстрый ответ

В MySQL для сравнения значений типа DATETIME используются операторы сравнения = , < , > . Если при сравнении необходимо игнорировать время, используется функция DATE() :

SQL Скопировать код -- Вы ждете бесплатные тако в указанное время? Вот как вы можете их найти! SELECT * FROM таблица WHERE datetime_колонка = '2023-01-01 12:00:00'; -- Когда важен сам день, а время – нет SELECT * FROM таблица WHERE DATE(datetime_колонка) = '2023-01-01';

Следует соблюдать стандартный формат времени ISO 8601 ( 'ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС' ).

Для работы с нестандартными форматами дат можно использовать функцию STR_TO_DATE() для явного преобразования:

SQL Скопировать код -- Если ваши даты отличаются от стандартных SELECT * FROM таблица WHERE datetime_колонка = STR_TO_DATE('01,01,2023','%d,%m,%Y');

MySQL способен выполнять неявное преобразование строк при их сравнении с DATETIME .

Говорите прямо: явное лучше неявного

Используйте явное преобразование, чтобы избежать ошибок:

SQL Скопировать код -- Будьте точны: "Мне нравится, когда даты совместимы" SELECT * FROM таблица WHERE datetime_колонка = CAST('2023-01-01' AS DATETIME);

Данный подход гарантирует точность сравнения и корректную работу с типом DATETIME в MySQL.

Между двумя датами: использование BETWEEN

Для проверки вхождения в диапазон времени используйте комбинацию BETWEEN и CAST() :

SQL Скопировать код -- Посмотрим, что происходило в январе: SELECT * FROM таблица WHERE datetime_колонka BETWEEN CAST('2023-01-01' AS DATETIME) AND CAST('2023-01-31' AS DATETIME);

С помощью такого сравнения точно определяются значения в выбранном интервале.

Знать свои типы данных: типы имеют значение

Важно учитывать типы данных. Сравнение INT и DATETIME приводит к автоматическому преобразованию INT в DATETIME . Поэтому всегда проверяйте типы данных столбцов, с которыми работаете.

Визуализация

Сравним операции сравнения дат в MySQL с состязаниями в спорте:

Markdown Скопировать код | Спортсмен | Скорость | Дистанция | Время | | -------------- | -------- | ----------- | ----------------- | | Дата A 🏃‍♂️ | Быстрый | 5 км | '2023-04-01' | | Дата B 🏃‍♀️ | Средний | 3 км | '2023-03-01' |

Markdown Скопировать код Старт 🏁: '2023-01-01' Финиш 🎌: '2023-04-30'

Аналогия для сравнения:

Markdown Скопировать код **A** ближе к финишу 🎌 (A опережает B) **B** дальше от старта 🏁 (B отстывает от A)

Таким образом, мы визуализируем понятия "ближе к будущему" и "ближе к прошлому".

За рамках основ: дополнительные сценарии сравнения

Танцы с временем

При работе с приложениями в разных временных зонах используйте CONVERT_TZ() для синхронизации времени:

SQL Скопировать код -- Временная зона может оказаться критической SELECT * FROM таблица WHERE CONVERT_TZ(datetime_колонка,'UTC','America/New_York') = '2023-01-01 08:00:00';

Точность превыше всего

Проблемы точности времени решаются с помощью TIMESTAMP и функций, вроде CURRENT_TIMESTAMP :

SQL Скопировать код -- Когда каждая секунда на счету: SELECT * FROM таблица WHERE TIMESTAMPDIFF(SECOND, datetime_колонка, CURRENT_TIMESTAMP) < 60;

В данном случае выбираются записи, сделанные за последние 60 секунд.

Внимание: учтите особенности

Будьте внимательны, учитывая високосные годы и переход на летнее время. Функции вроде LAST_DAY() помогут избежать ошибок:

SQL Скопировать код -- Не дадим февралю забрать лишние дни SELECT * FROM таблица WHERE datetime_колонка < LAST_DAY('2023-02-01');

