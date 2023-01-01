Сравнение данных двух таблиц SQL: анализ равенства значений
Быстрый ответ: полное внешнее объединение
Для обнаружения разницы между двумя таблицами используется FULL OUTER JOIN:
SELECT COALESCE(Table1.id, Table2.id) AS несоответствующий_id
FROM Table1
FULL OUTER JOIN Table2 ON Table1.id = Table2.id
WHERE Table1.id IS NULL OR Table2.id IS NULL;
Функция
COALESCE позволяет нам выявить несоответствующий_id. Если запрос возвращает пустой результат, это означает, что id в обеих таблицах совпадают.
Обнаружение различий в данных: методология
Если вы обнаружили несоответствия в своих данных, не беспокойтесь! Существуют инструменты, которые помогут определить их.
Метод 1: С использованием EXCEPT или MINUS
Операторы EXCEPT или MINUS в Oracle станут вашими первыми помощниками.
/* Включаем режим "детектив"! */
SELECT * FROM Table1
EXCEPT
SELECT * FROM Table2;
Этот запрос позволит выявить те строки, которые присутствуют в
Table1, но отсутствуют в
Table2. Для обратной проверки просто поменяйте таблицы местами.
Метод 2: Учет составных ключей
Если вам потребовалось сравнить таблицы со сложными ключами, учтите все элементы ключа для точного совпадения:
/* Принимаем во внимание каждую часть ключа! */
SELECT * FROM Table1
FULL OUTER JOIN Table2 ON Table1.key_part1 = Table2.key_part1 AND
Table1.key_part2 = Table2.key_part2
WHERE Table1.key_part1 IS NULL OR Table2.key_part1 IS NULL;
Метод 3: Использование динамического SQL
Для более сложных задач вы можете обратиться к динамическому SQL. Этот подход даст возможность сравнить таблицы без фиксации их названий:
DECLARE @Table1 NVARCHAR(128) = 'Table1';
DECLARE @Table2 NVARCHAR(128) = 'Table2';
DECLARE @query NVARCHAR(MAX) = CONCAT('SELECT * FROM ', @Table1, ' EXCEPT SELECT * FROM ', @Table2);
/* Запускаем динамический SQL, словно в поймали всех! */
EXEC sp_executesql @query;
Но будьте внимательны: динамический SQL может негативно сказаться на производительности из-за частой перекомпиляции, подобно работе программиста, который постоянно пьет кофе!
Визуализация сравнения
Сравнение таблиц можно представить как проверку полного соответствия двух загадочных пазлов:
Таблица A (🧩): [Часть 1, Часть 2, Часть 3]
Таблица B (🧩): [Часть 2, Часть 3, Часть 4]
Совпадающие элементы пазлов 🧩✅🧩:
[Часть 2, Часть 3] // Обратите внимание, какие элементы подходят друг другу!
Вся картина сравнения 🧩🔍🧩:
[Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4] // Вот все элементы, и можно видеть где они несоответствуют!
Метод 4: Групповое профилирование для выявления аномалий через GROUP BY
Оператор GROUP BY используется для обнаружения отличий между записями:
/* Запускаем групповое профилирование строк! */
SELECT * FROM (
SELECT *, COUNT(*) OVER (PARTITION BY key_part1, key_part2) as cnt
FROM Table1
UNION ALL
SELECT *, COUNT(*) OVER (PARTITION BY key_part1, key_part2) as cnt
FROM Table2
) as combined
WHERE cnt != 2;
С его помощью можно определить те записи, которые не имеют пары в обеих таблицах.
Метод 5: Использование EXISTS и NOT EXISTS для прямолинейного отчета
/* EXISTS позволит раскрыть истину! */
SELECT *
FROM Table1 t1
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1 FROM Table2 t2 WHERE t1.id = t2.id
);
Этот запрос представит те строки из
Table1, которые не соответствуют записям в
Table2.
Екатерина Громова
аналитик данных