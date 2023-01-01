SQL-запросы PostgreSQL: поиск таблиц с определённым внешним ключом#SQL для аналитиков #PostgreSQL #FOREIGN KEY
Быстрый ответ
Если вы необходимо найти таблицы, в которых определенный столбец используется в качестве внешнего ключа, примените следующий SQL-скрипт:
SELECT
tbl.relname AS "Таблица",
col.attname AS "Столбец"
FROM
pg_constraint con
JOIN pg_class tbl ON con.conrelid = tbl.oid
JOIN pg_attribute col ON col.attrelid = tbl.oid AND col.attnum = ANY(con.conkey)
WHERE
con.confrelid = (SELECT oid FROM pg_class WHERE relname = 'ЦелеваяТаблица') AND
con.contype = 'f';
Пожалуйста, замените в нем 'ЦелеваяТаблица' на имя нужной вам таблицы.
Раскрытие секретов information_schema
Схема information_schema – это незаменимый инструментарий для анализа связей между внешними ключами. Основываясь на системных представлениях типа tableconstraints, referentialconstraints и keycolumnusage, мы можем эффективно искать необходимую информацию:
-- Достаточно элегантно
SELECT
kcu.table_schema,
kcu.table_name,
kcu.column_name,
rc.update_rule,
rc.delete_rule
FROM
information_schema.table_constraints AS tc
JOIN information_schema.key_column_usage AS kcu ON tc.constraint_name = kcu.constraint_name
JOIN information_schema.referential_constraints AS rc ON tc.constraint_name = rc.constraint_name
WHERE
kcu.referenced_column_name = 'ЦелеваяКолонка' AND
tc.constraint_type = 'FOREIGN KEY';
Не забудьте заменить 'ЦелеваяКолонка' на имя нужного вам столбца.
Общий объект исследования
Когда у вас большая база данных с множеством схем, необходимо быть максимально точным в составлении запросов. Для повышения точности результатов следует усложнить запрос:
-- В таких случаях совсем необходимо увеличительное стекло
SELECT
conname as "Ограничение",
(SELECT relname FROM pg_class WHERE oid = con.conrelid) as "Таблица",
attname as "Столбец"
FROM
pg_constraint con
INNER JOIN pg_attribute att ON att.attrelid = con.conrelid AND att.attnum = ANY(con.conkey)
WHERE
con.confrelid IN (SELECT oid FROM pg_class WHERE relname = 'ЦелеваяТаблица' AND relnamespace IN (SELECT oid FROM pg_namespace WHERE nspname = 'ЦелеваяСхема'))
AND con.contype = 'f';
Для этого скрипта вместо 'ЦелеваяТаблица' и 'ЦелеваяСхема' подставьте текущие значения.
Ограничения: история их создания
Уникальные ограничения одной таблицы часто являются основой для формирования внешних ключей других таблиц. Раскрытие такой связи поможет избежать внезапных изменений в структуре данных, которые могут нарушить зависимости между таблицами.
Визуализация
Можно воспринимать этот процесс как поиск клада:
🗺️ (Карта сокровищ):
📍 обозначает таблицу с указанным внешним ключом.
SQL-запрос аккуратно указывает путь:
-- Мы можем найти сокровища с помощью SQL!
SELECT table_name
FROM information_schema.key_column_usage
WHERE referenced_column_name = 'ваше_имя_столбца';
Следуя указаниям нашего компаса, мы находим 'X' — здесь спрятаны сокровища:
🗺️: [📍Таблица1, 📍Таблица2, ...]
Поздравляем, ваш поиск сокровищ увенчался успехом! 🏴☠️
Взаимодействие инструментов для точности
Для изучения зависимостей на уровне разных схем или исключения некоторых схем применение различных SQL-инструментов может быть полезным. Комбинирование запросов позволит вам достичь желаемого результата:
-- Представьте, это универсальный запрос, такой Вольтрон в мире баз данных.
SELECT
nsp.nspname as "Схема",
tbl.relname as "Таблица",
att.attname as "Столбец"
FROM
pg_attribute att
JOIN
pg_class tbl ON att.attrelid = tbl.oid
JOIN
pg_namespace nsp ON tbl.relnamespace = nsp.oid
JOIN
pg_constraint con ON att.attrelid = con.conrelid AND att.attnum = ANY(con.conkey)
WHERE
con.contype = 'f'
AND EXISTS (
SELECT 1
FROM pg_class ref_tbl
JOIN pg_attribute ref_att ON ref_att.attrelid = ref_tbl.oid
WHERE ref_tbl.relname = 'ЦелеваяТаблица' AND ref_att.attname = 'ЦелеваяКолонка' AND ref_tbl.relnamespace = nsp.oid
);
Этот запрос поможет выявить все связи внешних ключей во всех схемах, связанных с вашей целевой таблицей и колонкой.
Павел Усов
администратор баз данных