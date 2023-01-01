SQL запросы: Отображение текущих и максимальных подключений Oracle

Быстрый ответ

При необходимости узнавания максимального числа разрешенных подключений к базе данных Oracle, вы можете запросить значение параметра processes:

SQL
Скопировать код
SELECT value FROM v$parameter WHERE name = 'processes';

Полученное значение value будет отражать максимальное число одновременных подключений, которое база данных Oracle в состоянии обработать.

Пошаговый план для смены профессии

Лимиты сессий: Общий контекст

Дополнительно к processes стоит обратить внимание на параметр sessions. Он отражает реальное максимальное ограничение для пользовательских сессий. Чтобы посмотреть текущую занятость и установленные лимиты, выполните следующий запрос:

SQL
Скопировать код
SELECT resource_name, current_utilization, limit_value 
FROM v$resource_limit 
WHERE resource_name IN ('sessions', 'processes');

Параметр current_utilization показывает текущее число активных подключений, а limit_valueмаксимально допустимое количество подключений и сессий.

Расшифровка терминов: «Сессии» и «Процессы»

Понимание их взаимосвязи

Oracle применяет формулу расчёта sessions, которая выглядит так: 1.1 * processes + 5. Понимание этой связи является важной основой для эффективного управления нагрузкой на базу данных, особенно при использовании общего сервера.

Конфигурация общего сервера

Если у вас настроен общий сервер, обратите внимание на параметры dispatchers и shared_servers, влияющие на пропускную способность сервера и лимиты подключений.

Визуализация

Представьте себе курорт под названием «Oracle Beach», где каждое подключение ассоциируется с шезлонгом:

🏖️ Oracle Beach – «Максимальная вместимость»

Доступное количество шезлонгов 🏖️🏝️🎟️:

Название бассейна (SID) Вместимость (Макс. число подключений)
OraclePool 300 шезлонгов доступны для гостей!
SmallPool 50 мест для спокойного отдыха!

Каждый шезлонг — это место для подключения. В таблице указано, какое количество гостей или подключений может одновременно использовать доступные ресурсы базы данных.

🏝️👥👥👥: Каждая иконка (👥) обозначает активное подключение. 🔴✋: Как только лимит подключений будет достигнут, появится объявление: «Извините, все места заняты!».

Проактивное управление лимитами

Предотвращение превышения подключений

Как умелый прогностик, заранее предсказывайте превышение лимитов чтобы предотвратить операционные сбои. Регулярно просматривайте представление v$resource_limit, чтобы своевременно выявлять приближение к критическим уровням и производить освобождение ресурсов, чтобы не отказывать пользователям.

Учёт роли операционной системы

Не забывайте об влиянии операционной системы, способной устанавливать свои ограничения на число подключений к базе данных. Учитывайте необходимую объем ОЗУ, требуемый для ваших сессий в Oracle.

Подготовка к будущему масштабированию

Будьте готовы к возможному расширению, заблаговременно планируя апгрейд оборудования и изменения конфигурации, чтобы соответствовать возрастающим требованиям к числу подключений.

Полезные материалы

  1. Ask TOM: Вопросы — ценный ресурс с информацией по базе данных Oracle и вопросам, касающимся максимального числа подключений.
  2. Пользователи базы данных идут к успеху: Обсуждения на Stack Exchange о числе подключений к базе данных.
  3. V$PROCESS — полный и официальный источник документации Oracle о процессах.
  4. V$SESSION_WAIT — информация о времени ожидания сессий в Oracle.
  5. Процессы и сессии — часто задаваемые вопросы Oracle — подготовленный в формате FAQ материал, помогающий понять взаимосвязь процессов и сессий в Oracle.
  6. V$LOGHIST — изучите историю работы базы данных Oracle.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как узнать максимальное число разрешенных подключений к базе данных Oracle?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

