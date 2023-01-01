SQL запросы: Отображение текущих и максимальных подключений Oracle#Разное
Быстрый ответ
При необходимости узнавания максимального числа разрешенных подключений к базе данных Oracle, вы можете запросить значение параметра
processes:
SELECT value FROM v$parameter WHERE name = 'processes';
Полученное значение
value будет отражать максимальное число одновременных подключений, которое база данных Oracle в состоянии обработать.
Лимиты сессий: Общий контекст
Дополнительно к
processes стоит обратить внимание на параметр
sessions. Он отражает реальное максимальное ограничение для пользовательских сессий. Чтобы посмотреть текущую занятость и установленные лимиты, выполните следующий запрос:
SELECT resource_name, current_utilization, limit_value
FROM v$resource_limit
WHERE resource_name IN ('sessions', 'processes');
Параметр
current_utilization показывает текущее число активных подключений, а
limit_value — максимально допустимое количество подключений и сессий.
Расшифровка терминов: «Сессии» и «Процессы»
Понимание их взаимосвязи
Oracle применяет формулу расчёта
sessions, которая выглядит так:
1.1 * processes + 5. Понимание этой связи является важной основой для эффективного управления нагрузкой на базу данных, особенно при использовании общего сервера.
Конфигурация общего сервера
Если у вас настроен общий сервер, обратите внимание на параметры
dispatchers и
shared_servers, влияющие на пропускную способность сервера и лимиты подключений.
Визуализация
Представьте себе курорт под названием «Oracle Beach», где каждое подключение ассоциируется с шезлонгом:
🏖️ Oracle Beach – «Максимальная вместимость»
Доступное количество шезлонгов 🏖️🏝️🎟️:
|Название бассейна (SID)
|Вместимость (Макс. число подключений)
|OraclePool
|300 шезлонгов доступны для гостей!
|SmallPool
|50 мест для спокойного отдыха!
Каждый шезлонг — это место для подключения. В таблице указано, какое количество гостей или
подключений может одновременно использовать доступные ресурсы базы данных.
🏝️👥👥👥: Каждая иконка (
👥) обозначает активное подключение.
🔴✋: Как только лимит подключений будет достигнут, появится объявление: «Извините, все места заняты!».
Проактивное управление лимитами
Предотвращение превышения подключений
Как умелый прогностик, заранее предсказывайте превышение лимитов чтобы предотвратить операционные сбои. Регулярно просматривайте представление
v$resource_limit, чтобы своевременно выявлять приближение к критическим уровням и производить освобождение ресурсов, чтобы не отказывать пользователям.
Учёт роли операционной системы
Не забывайте об влиянии операционной системы, способной устанавливать свои ограничения на число подключений к базе данных. Учитывайте необходимую объем ОЗУ, требуемый для ваших сессий в Oracle.
Подготовка к будущему масштабированию
Будьте готовы к возможному расширению, заблаговременно планируя апгрейд оборудования и изменения конфигурации, чтобы соответствовать возрастающим требованиям к числу подключений.
