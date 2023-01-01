SQL запросы: Отображение текущих и максимальных подключений Oracle

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

При необходимости узнавания максимального числа разрешенных подключений к базе данных Oracle, вы можете запросить значение параметра processes :

SQL Скопировать код SELECT value FROM v$parameter WHERE name = 'processes';

Полученное значение value будет отражать максимальное число одновременных подключений, которое база данных Oracle в состоянии обработать.

Лимиты сессий: Общий контекст

Дополнительно к processes стоит обратить внимание на параметр sessions . Он отражает реальное максимальное ограничение для пользовательских сессий. Чтобы посмотреть текущую занятость и установленные лимиты, выполните следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT resource_name, current_utilization, limit_value FROM v$resource_limit WHERE resource_name IN ('sessions', 'processes');

Параметр current_utilization показывает текущее число активных подключений, а limit_value — максимально допустимое количество подключений и сессий.

Расшифровка терминов: «Сессии» и «Процессы»

Понимание их взаимосвязи

Oracle применяет формулу расчёта sessions , которая выглядит так: 1.1 * processes + 5 . Понимание этой связи является важной основой для эффективного управления нагрузкой на базу данных, особенно при использовании общего сервера.

Конфигурация общего сервера

Если у вас настроен общий сервер, обратите внимание на параметры dispatchers и shared_servers , влияющие на пропускную способность сервера и лимиты подключений.

Визуализация

Представьте себе курорт под названием «Oracle Beach», где каждое подключение ассоциируется с шезлонгом:

🏖️ Oracle Beach – «Максимальная вместимость»

Доступное количество шезлонгов 🏖️🏝️🎟️:

Название бассейна (SID) Вместимость (Макс. число подключений) OraclePool 300 шезлонгов доступны для гостей! SmallPool 50 мест для спокойного отдыха!

Каждый шезлонг — это место для подключения. В таблице указано, какое количество гостей или подключений может одновременно использовать доступные ресурсы базы данных.

🏝️👥👥👥: Каждая иконка ( 👥 ) обозначает активное подключение. 🔴✋: Как только лимит подключений будет достигнут, появится объявление: «Извините, все места заняты!».

Проактивное управление лимитами

Предотвращение превышения подключений

Как умелый прогностик, заранее предсказывайте превышение лимитов чтобы предотвратить операционные сбои. Регулярно просматривайте представление v$resource_limit , чтобы своевременно выявлять приближение к критическим уровням и производить освобождение ресурсов, чтобы не отказывать пользователям.

Учёт роли операционной системы

Не забывайте об влиянии операционной системы, способной устанавливать свои ограничения на число подключений к базе данных. Учитывайте необходимую объем ОЗУ, требуемый для ваших сессий в Oracle.

Подготовка к будущему масштабированию

Будьте готовы к возможному расширению, заблаговременно планируя апгрейд оборудования и изменения конфигурации, чтобы соответствовать возрастающим требованиям к числу подключений.

Полезные материалы