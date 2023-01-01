SQL-запросы для просмотра таблиц в SQLite через ATTACH

Быстрый ответ

Вы можете получить список таблиц из подключенного файла базы данных SQLite, выполнив следующий код:

SQL Скопировать код SELECT name FROM {alias}.sqlite_master WHERE type='table';

Zаместо {alias} подставьте псевдоним вашей базы данных, и вы получите перечень всех таблиц в ней.

Однако, помимо команд .tables и .schema , SQLite предлагает и другие полезные инструменты для работы с подключенными базами данных. Поговорим о них подробнее.

Визуализация

Можно сравнить владение знаниями SQLite с возможностью добираться до ценности, или жемчужины внутри замка, где каждый трон полон ценными артефактами (в нашем случае это таблицы).

Основная БД: [Таблица1, Таблица2] # Основная база данных открыта – она хранит все ключи. Подключенная БД: [Таблица3, Таблица4] # Подключенная база данных – требует особых усилий для открытия.

Чтобы получить таблицы из подключенной базы данных, нам нужно разблокировать этот "замок".

PRAGMA database_list; ATTACH DATABASE: [Таблица3, Таблица4];

Если вы захотите посмотреть список таблиц:

SQL Скопировать код PRAGMA attached_db_name.table_info; // Кристальный шар в мире SQL.

Практическое применение подключенных файлов баз данных SQLite

Вывод списка таблиц в подключенной базе данных

Для основной базы данных удобно использовать команду .tables , однако она не применима к подключенным базам данных. В этом случае вы можете воспользоваться командой SELECT name FROM {alias}.sqlite_master WHERE type='table'; , подставив соответствующий псевдоним. Эта команда вернет список таблиц из подключенной базы данных.

Изучение схемы таблиц подключенной базы данных

В этом случае нам не подойдет команда .schema tablename . Но незначительная модификация в запросе поможет достичь того, что нам нужно:

SQL Скопировать код ATTACH 'example.db' AS exdb; SELECT sql FROM exdb.sqlite_master WHERE type='table' AND name='your_table';

Хоть это и звучит как взлом, но это абсолютно законно. Возвращается SQL-выражение, которое использовалось при создании таблицы в подключенной базе данных.

Отправка запросов к данным в таблицах подключенной базы данных

Чтобы сделать запрос данных из таблицы подключенной базы данных, необходимо выполнить команду SELECT , указав в качестве префикса таблицы псевдоним данной базы данных:

SQL Скопировать код SELECT * FROM exdb.your_table;

Отлично получилось – вы успешно "пролезли" внутрь базы данных!

Временные таблицы: не видно, но они существуют

Временные таблицы невидимы при использовании команды .tables . Вы можете использовать sqlite_temp_master , чтобы найти их с помощью специального SELECT-запроса:

SQL Скопировать код SELECT name FROM sqlite_temp_master WHERE type='table'; // Это поиск скрытых таблиц!

Проверка целостности: все данные и названия таблиц

Для получения обзорной информации обо всех таблицах и их названиях в базе данных (включая подключенные), можно обратиться к псевдонимам каждой базы данных и собрать информацию о таблицах из каждого sqlite_master :

SQL Скопировать код PRAGMA database_list; -- замените 'db_alias' на актуальный псевдоним из списка баз данных для каждого запуска. SELECT name FROM db_alias.sqlite_master WHERE type='table'; // Ваши SQL-помощники!

Команда '.dump' и её ограничения

Нужно учесть, что команда .dump способна выводить полные снимки схем и данных основной базы данных, однако она не работает с подключенными базами данных. Вам придется вручную создавать скрипты или экспортировать данные из подключенных баз данных.

Помощь на пути: подсказки SQLite

В командной строке SQLite есть команда .help – это ваш персональный помощник, который предлагает помощь в работе с командами и информацию о правильном использовании команд, связанных с SQLite. Теперь вы точно не останетесь в замешательстве!

