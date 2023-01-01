SQL-запрос: поиск пользователей с разными ZIP-кодами#SQL для аналитиков #WHERE и фильтрация #DISTINCT
Быстрый ответ
Для поиска строк с повторяющимися значениями в столбце
column, примените такой запрос:
SELECT column, COUNT(*)
FROM table
GROUP BY column
HAVING COUNT(*) > 1;
Команда GROUP BY группирует данные вокруг столбца
column, а HAVING отсеивает те, в которых количество превышает единицу. Этот метод отлично подходит для работы с невеликими и средними массивами данных. Далее мы рассмотрим продвинутые подходы к формированию запросов, которые пригодны при работе с накопленными большими данными, и затронем возможные сложности.
Двухуровневый подход для больших наборов данных
При обработке массивных объемов данных на первый план выходит вопрос об оптимизации. Более продуктивным будет двухфазовый запрос:
-- заявляем о нашем намерении быть продуктивными ;)
WITH DistinctRecords AS (
SELECT DISTINCT account, user_id, ZIP, date
FROM payment
)
SELECT account, user_id, COUNT(*)
FROM DistinctRecords
GROUP BY account, user_id
HAVING COUNT(*) > 1;
Здесь мы оптимизируем запрос, применив общее табличное выражение (CTE) для предварительного изъятия уникальных записей.
Самосоединение для сложных сценариев
В сложных ситуациях, например, когда один аккаунт имеет разные ZIP-коды, следует прибегнуть к самосоединению:
-- момент, когда таблица объединяет саму себя.
SELECT a.user_id, COUNT(*)
FROM payment a
JOIN payment b ON a.account = b.account AND a.ZIP != b.ZIP AND a.date = b.date
GROUP BY a.user_id
HAVING COUNT(*) > 1;
Самосоединение дает возможность регулировать сложные вопросы, гарантированно производя сопоставление на уровне отдельных записей.
Точный подсчет уникальных записей
Для точного определения числа реально уникальных записей, используйте следующий запрос:
-- минута славы для ZIP-кодов.
SELECT user_id, account, COUNT(DISTINCT ZIP)
FROM payment
WHERE date = '2023-01-01'
GROUP BY user_id, account
HAVING COUNT(DISTINCT ZIP) > 1;
Запрос учитывает уникальные ZIP-коды для каждой комбинации аккаунта и пользователя, используя даты как фильтр.
Визуализация
Представьте, что мы в сафари, наблюдаем за животными по их следам (🐾):
|Животное
|Найденные следы
|Лев
|🐾
|Зебра
|🐾🐾
|Обезьяна
|🐾🐾🐾
Наши SQL-запросы — это бинокль (🔍), с помощью которого мы идентифицируем животных, оставивших больше одного следа:
SELECT Animal, COUNT(*)
FROM Safari
GROUP BY Animal
HAVING COUNT(*) > 1;
И в итоге выявляем:
Найдены: [Зебра, Обезьяна]
# Только у этих животных более одного следа (счетчик > 1)!
Дополнительные соображения: Эффективность и производительность
Индексация для ускорения
Адекватная индексация может значительно ускорить операции с командой GROUP BY. Индексирование по
column и ключевым столбцам в условиях соединения значительно облегчает доступ к данным.
Искаженные наборы данных
Неравномерное распределение данных — потенциальная проблема, в которой одно значение преобладает над остальными. Это может снизить скорость выполнения запросов. Регулярный аудит и оптимизация индексов помогут поддерживать подходящую производительность.
Анализ выполнения запроса
Получить план выполнения SQL-запроса для выявления потенциальных узких мест. Системы SQL предоставляют команду EXPLAIN, которая дает своего рода карту, помогающую избегать неэффективности на ранних этапах.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик