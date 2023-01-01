SQL запрос на поиск дубликатов по нескольким полям

Быстрый ответ

Чтобы обнаружить дубликаты, достаточно применить GROUP BY к нужным полям и HAVING, чтобы отфильтровать группы с количеством записей больше одной.

SQL Скопировать код SELECT field1, field2, COUNT(*) FROM table GROUP BY field1, field2 HAVING COUNT(*) > 1;

В этом запросе мы группируем записи при помощи полей field1 и field2 , выбираем те группы, в которых количество записей превышает одну — тем самым определяем дубликаты.

Продвинутое решение проблемы дубликатов

Борьба с упрямыми дубликатами

Если дубликаты никак не поддаются удалению, можно использовать подзапросы и конструкцию EXISTS, особенно если требуется исключить первый дубликат по уникальному идентификатору, например, id .

SQL Скопировать код SELECT * FROM table t1 WHERE EXISTS ( SELECT 1 FROM table t2 WHERE t1.field1 = t2.field1 AND t1.field2 = t2.field2 AND t1.id > t2.id );

Управление дубликатами при помощи оконных функций

Оконные функции вроде RANK() или ROW_NUMBER() предоставляют больше возможностей для управления дубликатами и тонкой настройки запросов.

SQL Скопировать код SELECT field1, field2, field3, RANK() OVER(PARTITION BY field1, field2, field3 ORDER BY id) AS rank FROM table;

Обратите внимание, что null-значения могут искажать результаты проверки на дубликаты, поэтому с ними следует обращаться с особым вниманием.

Визуализация

Можно представить дубликаты в базе данных как излишние бутылки рома в погребе пирата:

🍾🍾🍷🍾🍸🍾🍷🍾🍸...

Каждая бутылка — это строка данных. Ищем мы дубликаты в группировке бутылок (строк) по определенным характеристикам.

SQL Скопировать код SELECT field1, field2, COUNT(*) FROM your_table GROUP BY field1, field2 HAVING COUNT(*) > 1;

Таким запросом мы группируем бутылки рома по сортам и считаем их количество.

Работа со специфическими сценариями дублирования

Сохранение одного из дубликатов

Периодически нужно оставить один экземпляр дубликата, например, для анализа или ведения истории изменений.

SQL Скопировать код SELECT MIN(id) as UniqueID, field1, field2 FROM table GROUP BY field1, field2

Применение Общих Табличных Выражений (CTE)

CTE помогает структурировать запросы и придает им понятность, подобно тому как карта ведет к сокровищам.

SQL Скопировать код WITH DuplicateRecords AS ( SELECT field1, field2, field3, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY field1, field2, field3 ORDER BY id) AS row_num FROM table ) SELECT * FROM DuplicateRecords WHERE row_num > 1;

Псевдонимы в запросе облегчают его понимание, подобно обозначениям на карте сокровищ.

Приемы для обеспечения консистентности данных

Сортировка

Использование ORDER BY необходимо для поддержания уникальности результатов.

Проверка уникальных составных ключей

Это аналогично распознаванию пирата по полному имени, а не по прозвищу.

