logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
SQL-запрос для выборки строк с одинаковыми и разными значениями
Перейти

#SQL для аналитиков  #SELECT и выборка данных  #WHERE и фильтрация  
Быстрый ответ

Для быстрого выделения уникальных пар «id-значение», где одному id присваивается несколько различных значений, можно применить следующий подзапрос:

SQL
Скопировать код
SELECT *
FROM myTable
WHERE id IN (
    SELECT id
    FROM myTable
    GROUP BY id
    HAVING COUNT(DISTINCT value) > 1
);

Данный запрос акцентирует внимание на тех строках, в которых для одного id найдено больше одного уникального значения.

Объяснение на пальцах

Представим, что вы руководите библиотекой. Каждый читатель (id) берет на прокат несколько книг (значение). Ваша задача — найти тех, кто взял более одной книги разных жанров. Иначе говоря, вам нужно обнаружить любителей самых разных книг.

Номер_читателя Взятые_книги
1 Детектив
1 Фантастика
2 Роман
2 Роман

Нам интересны те читатели, которые не ограничиваются одним и тем же жанром.

Читатель 1: Детектив <-> Фантастика (один читатель, разные книги)

SQL
Скопировать код
SELECT DISTINCT a.ID
FROM library a, library b
WHERE a.ID = b.ID AND (a.Vzyatye_knigi != b.Vzyatye_knigi);

SQL-запрос здесь выполняет роль библиотекаря, распознающего читателей с разветвленными вкусами в литературе.

Давайте перейдем к техническим деталям

Метод с использованием INNER JOIN

С помощью присоединения таблицы к самой себе вы можете обнаружить строки с одинаковыми id, но отличающимися значениями:

SQL
Скопировать код
SELECT DISTINCT a.*
FROM myTable a
INNER JOIN myTable b ON a.id = b.id AND a.value <> b.value;

Оператор <> здесь играет ключевую роль, исключая из результатов сравнения строки с совпадающими значениями для одного и того же id.

В помощь оконные функции

При обработке большого объема данных, оконные функции существенно повышают эффективность работы:

SQL
Скопировать код
SELECT DISTINCT id, value
FROM (
    SELECT id, value,
    COUNT(DISTINCT value) OVER (PARTITION BY id) as val_count
    FROM myTable
) subquery
WHERE val_count > 1;

Умная подсчет

В некоторых случаях применение COUNT(DISTINCT ...) может негативно сказаться на производительности. В таких обстоятельствах возможно применить альтернативный подсчет:

SQL
Скопировать код
SELECT id
FROM myTable
GROUP BY id
HAVING MIN(value) <> MAX(value);

Если для конкретного id MIN и MAX значения совпадают, это означает, что у id всего одно значение, все остальные случаи будут включены в результат выборки.

Особенности работы с аномалиями

Обработка нулевых значений

SQL
Скопировать код
SELECT DISTINCT a.*
FROM myTable a
INNER JOIN myTable b ON a.id = b.id AND (a.value <> b.value OR a.value IS NULL AND b.value IS NOT NULL);

Данный запрос обеспечит, что пары id с null значением не будут исключены из результата выборки.

Как избежать проблем с производительностью

Чтобы избежать снижения производительности запроса, старайтесь не использовать DISTINCT:

SQL
Скопировать код
SELECT id
FROM myTable
GROUP BY id
HAVING SUM(CASE WHEN value = 'specific_value' THEN 1 ELSE 0 END) = 0;

Вместо COUNT(DISTINCT ...) можно использовать условие для фильтрации id, не связанных с определенным 'specific_value'.

По-настоящему изящное решение

Работа с большим объемом данных

При работе с большими данными важно правильно выбрать стратегию:

  • Используйте индексацию полей id и значения для ускорения процесса запроса.
  • Применяйте пакетную обработку и временные таблицы или переменные таблицы для распределения нагрузки.

Разработка модели данных

  • Проектируйте базу данных с учетом уникальности данных, чтобы избежать их избыточности.
  • Обеспечьте ссылочную целостность между таблицами с помощью внешних ключей.

Борьба с дубликатами

Лучше всего исключить дубликаты заранее, прежде чем приступить к сравнению:

SQL
Скопировать код
WITH CTE_Deduped AS (
    SELECT DISTINCT id, value
    FROM myTable
)
SELECT *
FROM CTE_Deduped
WHERE id IN (
    SELECT id
    FROM CTE_Deduped
    GROUP BY id
    HAVING COUNT(*) > 1
);

Общие табличные выражения (CTE) делают ваш запрос более читабельным и упрощают его обработку.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

