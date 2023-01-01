SQL-запрос для выборки строк с одинаковыми и разными значениями

Быстрый ответ

Для быстрого выделения уникальных пар «id-значение», где одному id присваивается несколько различных значений , можно применить следующий подзапрос:

SQL Скопировать код SELECT * FROM myTable WHERE id IN ( SELECT id FROM myTable GROUP BY id HAVING COUNT(DISTINCT value) > 1 );

Данный запрос акцентирует внимание на тех строках, в которых для одного id найдено больше одного уникального значения .

Объяснение на пальцах

Представим, что вы руководите библиотекой. Каждый читатель ( id ) берет на прокат несколько книг ( значение ). Ваша задача — найти тех, кто взял более одной книги разных жанров. Иначе говоря, вам нужно обнаружить любителей самых разных книг.

Номер_читателя Взятые_книги 1 Детектив 1 Фантастика 2 Роман 2 Роман

Нам интересны те читатели, которые не ограничиваются одним и тем же жанром.

Читатель 1: Детектив <-> Фантастика (один читатель, разные книги)

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT a.ID FROM library a, library b WHERE a.ID = b.ID AND (a.Vzyatye_knigi != b.Vzyatye_knigi);

SQL-запрос здесь выполняет роль библиотекаря, распознающего читателей с разветвленными вкусами в литературе.

Давайте перейдем к техническим деталям

Метод с использованием INNER JOIN

С помощью присоединения таблицы к самой себе вы можете обнаружить строки с одинаковыми id , но отличающимися значениями :

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT a.* FROM myTable a INNER JOIN myTable b ON a.id = b.id AND a.value <> b.value;

Оператор <> здесь играет ключевую роль, исключая из результатов сравнения строки с совпадающими значениями для одного и того же id .

В помощь оконные функции

При обработке большого объема данных, оконные функции существенно повышают эффективность работы:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT id, value FROM ( SELECT id, value, COUNT(DISTINCT value) OVER (PARTITION BY id) as val_count FROM myTable ) subquery WHERE val_count > 1;

Умная подсчет

В некоторых случаях применение COUNT(DISTINCT ...) может негативно сказаться на производительности. В таких обстоятельствах возможно применить альтернативный подсчет:

SQL Скопировать код SELECT id FROM myTable GROUP BY id HAVING MIN(value) <> MAX(value);

Если для конкретного id MIN и MAX значения совпадают, это означает, что у id всего одно значение, все остальные случаи будут включены в результат выборки.

Особенности работы с аномалиями

Обработка нулевых значений

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT a.* FROM myTable a INNER JOIN myTable b ON a.id = b.id AND (a.value <> b.value OR a.value IS NULL AND b.value IS NOT NULL);

Данный запрос обеспечит, что пары id с null значением не будут исключены из результата выборки.

Как избежать проблем с производительностью

Чтобы избежать снижения производительности запроса, старайтесь не использовать DISTINCT:

SQL Скопировать код SELECT id FROM myTable GROUP BY id HAVING SUM(CASE WHEN value = 'specific_value' THEN 1 ELSE 0 END) = 0;

Вместо COUNT(DISTINCT ...) можно использовать условие для фильтрации id , не связанных с определенным 'specific_value'.

По-настоящему изящное решение

Работа с большим объемом данных

При работе с большими данными важно правильно выбрать стратегию:

Используйте индексацию полей id и значения для ускорения процесса запроса.

и для ускорения процесса запроса. Применяйте пакетную обработку и временные таблицы или переменные таблицы для распределения нагрузки.

Разработка модели данных

Проектируйте базу данных с учетом уникальности данных, чтобы избежать их избыточности.

Обеспечьте ссылочную целостность между таблицами с помощью внешних ключей.

Борьба с дубликатами

Лучше всего исключить дубликаты заранее, прежде чем приступить к сравнению:

SQL Скопировать код WITH CTE_Deduped AS ( SELECT DISTINCT id, value FROM myTable ) SELECT * FROM CTE_Deduped WHERE id IN ( SELECT id FROM CTE_Deduped GROUP BY id HAVING COUNT(*) > 1 );

Общие табличные выражения (CTE) делают ваш запрос более читабельным и упрощают его обработку.

