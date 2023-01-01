SQL-запрос для выборки строк с одинаковыми и разными значениями#SQL для аналитиков #SELECT и выборка данных #WHERE и фильтрация
Быстрый ответ
Для быстрого выделения уникальных пар «id-значение», где одному
id присваивается несколько различных
значений, можно применить следующий подзапрос:
SELECT *
FROM myTable
WHERE id IN (
SELECT id
FROM myTable
GROUP BY id
HAVING COUNT(DISTINCT value) > 1
);
Данный запрос акцентирует внимание на тех строках, в которых для одного
id найдено больше одного уникального
значения.
Объяснение на пальцах
Представим, что вы руководите библиотекой. Каждый читатель (
id) берет на прокат несколько книг (
значение). Ваша задача — найти тех, кто взял более одной книги разных жанров. Иначе говоря, вам нужно обнаружить любителей самых разных книг.
|Номер_читателя
|Взятые_книги
|1
|Детектив
|1
|Фантастика
|2
|Роман
|2
|Роман
Нам интересны те читатели, которые не ограничиваются одним и тем же жанром.
Читатель 1: Детектив <-> Фантастика (один читатель, разные книги)
SELECT DISTINCT a.ID
FROM library a, library b
WHERE a.ID = b.ID AND (a.Vzyatye_knigi != b.Vzyatye_knigi);
SQL-запрос здесь выполняет роль библиотекаря, распознающего читателей с разветвленными вкусами в литературе.
Давайте перейдем к техническим деталям
Метод с использованием INNER JOIN
С помощью присоединения таблицы к самой себе вы можете обнаружить строки с одинаковыми
id, но отличающимися
значениями:
SELECT DISTINCT a.*
FROM myTable a
INNER JOIN myTable b ON a.id = b.id AND a.value <> b.value;
Оператор
<> здесь играет ключевую роль, исключая из результатов сравнения строки с совпадающими
значениями для одного и того же
id.
В помощь оконные функции
При обработке большого объема данных, оконные функции существенно повышают эффективность работы:
SELECT DISTINCT id, value
FROM (
SELECT id, value,
COUNT(DISTINCT value) OVER (PARTITION BY id) as val_count
FROM myTable
) subquery
WHERE val_count > 1;
Умная подсчет
В некоторых случаях применение
COUNT(DISTINCT ...) может негативно сказаться на производительности. В таких обстоятельствах возможно применить альтернативный подсчет:
SELECT id
FROM myTable
GROUP BY id
HAVING MIN(value) <> MAX(value);
Если для конкретного
id
MIN и
MAX значения совпадают, это означает, что у
id всего одно значение, все остальные случаи будут включены в результат выборки.
Особенности работы с аномалиями
Обработка нулевых значений
SELECT DISTINCT a.*
FROM myTable a
INNER JOIN myTable b ON a.id = b.id AND (a.value <> b.value OR a.value IS NULL AND b.value IS NOT NULL);
Данный запрос обеспечит, что пары
id с
null значением не будут исключены из результата выборки.
Как избежать проблем с производительностью
Чтобы избежать снижения производительности запроса, старайтесь не использовать DISTINCT:
SELECT id
FROM myTable
GROUP BY id
HAVING SUM(CASE WHEN value = 'specific_value' THEN 1 ELSE 0 END) = 0;
Вместо
COUNT(DISTINCT ...) можно использовать условие для фильтрации
id, не связанных с определенным 'specific_value'.
По-настоящему изящное решение
Работа с большим объемом данных
При работе с большими данными важно правильно выбрать стратегию:
- Используйте индексацию полей
idи
значениядля ускорения процесса запроса.
- Применяйте пакетную обработку и временные таблицы или переменные таблицы для распределения нагрузки.
Разработка модели данных
- Проектируйте базу данных с учетом уникальности данных, чтобы избежать их избыточности.
- Обеспечьте ссылочную целостность между таблицами с помощью внешних ключей.
Борьба с дубликатами
Лучше всего исключить дубликаты заранее, прежде чем приступить к сравнению:
WITH CTE_Deduped AS (
SELECT DISTINCT id, value
FROM myTable
)
SELECT *
FROM CTE_Deduped
WHERE id IN (
SELECT id
FROM CTE_Deduped
GROUP BY id
HAVING COUNT(*) > 1
);
Общие табличные выражения (CTE) делают ваш запрос более читабельным и упрощают его обработку.
Полезные материалы
Виктор Ермаков
SQL-разработчик