SQL-запрос для получения всех внешних ключей таблицы#SQL для аналитиков #FOREIGN KEY #Ограничения (Constraints)
Быстрый ответ
Чтобы получить список всех внешних ключей базы данных, можно воспользоваться схемой information_schema. Вот пример такого запроса для SQL Server:
SELECT
fk.name AS FK_name,
tp.name AS parent_table,
cp.name AS parent_column,
tr.name AS referenced_table,
cr.name AS referenced_column
FROM
sys.foreign_keys AS fk
INNER JOIN sys.foreign_key_columns AS fkc ON fk.object_id = fkc.constraint_object_id
INNER JOIN sys.tables AS tp ON fk.parent_object_id = tp.object_id
INNER JOIN sys.columns AS cp ON fkc.parent_object_id = cp.object_id AND fkc.parent_column_id = cp.column_id
INNER JOIN sys.tables AS tr ON fk.referenced_object_id = tr.object_id
INNER JOIN sys.columns AS cr ON fkc.referenced_object_id = cr.object_id AND fkc.referenced_column_id = cr.column_id;
Этот запрос выведет список, включающий названия внешних ключей, их родительские таблицы и столбцы, а также ссылочные таблицы и столбцы.
Подробнее о теме
Разные системы управления базами данных предлагают различные методы работы с внешними ключами. Приведем несколько примеров.
Подход в PostgreSQL
В PostgreSQL для данной цели можно воспользоваться каталогом
pg_catalog:
SELECT
conname AS constraint_name,
(SELECT relname FROM pg_class WHERE oid = conrelid) AS table_name,
attname AS column_name
FROM
pg_constraint,
LATERAL unnest(conkey) AS myColumn(attNum),
LATERAL (SELECT attname FROM pg_attribute WHERE attrelid = conrelid AND attnum = myColumn.attNum) AS myColName
WHERE
contype = 'f'
AND conrelid = 'your_table_name'::regclass;
Метод в MySQL
Для MySQL можно использовать следующий запрос:
SELECT
TABLE_NAME,
COLUMN_NAME,
CONSTRAINT_NAME,
REFERENCED_TABLE_NAME,
REFERENCED_COLUMN_NAME
FROM
INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE
WHERE
REFERENCED_TABLE_SCHEMA = 'your_database_name'
AND TABLE_NAME = 'your_table_name';
Синтаксис в SQLite
SQLite предпочитает команду PRAGMA для работы с внешними ключами:
PRAGMA foreign_key_list('your_table_name');
Работа с составными внешними ключами
В PostgreSQL запрос к составным внешним ключам может быть выполнен следующим образом:
SELECT
conname,
conrelid::regclass,
unnest(conkey) AS conkey_unnest
FROM
pg_constraint
WHERE
contype = 'f';
Визуализация
Можно представить таблицы как здания 🏛️, а внешние ключи — как дороги🛣️ соединяющие эти здания:
🏛️ Таблица A имеет внешний ключ на 🏛️ Таблицу B
🛣️: A 🔗 B
# Направление связи указывает на одностороннее перемещение. 🚦
Каждый внешний ключ формирует путь от одного здания к другому:
🏛️ Таблица C ➡️ 🏛️ Таблица D 🛣️ (Таблица C ссылается на Таблицу D).
Такова структура явных связей между таблицами, образующих схему базы данных, которую можно сравнить с городской картой 🗺️.
Продвинутые возможности
Ускоренный доступ к внешним ключам
В PostgreSQL можно ускорить доступ к внешним ключам с помощью создания представления:
CREATE OR REPLACE VIEW foreign_keys_view AS
...
Разрешение конфликтов имен
В PostgreSQL при возникновении проблем с повторяющимися именами можно использовать квалифицированные имена для их разрешения.
Использование дополнений к Postgres
Если вам нужны дополнительные возможности для расширения запросов в PostgreSQL, рекомендуется ознакомиться с расширениям
adminpack.
Полезные материалы
- Документация PostgreSQL по схеме информации — подробное руководство по работе с внешними ключами в PostgreSQL.
- Таблица KEYCOLUMNUSAGE в информационной схеме MariaDB — описание методов извлечения информации о внешних ключах из информационной схемы MariaDB.
- Документация SQLite по PRAGMA — детальное руководство по работе с ограничениями внешнего ключа в SQLite.
- Ограничение FOREIGN KEY в SQL на сайте W3Schools — обучающее руководство по использованию ограничения FOREIGN KEY.
- Визуализация SQL JOIN с понятным объяснением – блог Джеффа Этвуда — помогает визуализировать SQL JOIN и лучше их понимать.
- Диаграмма «сущность-связь» (ERD) – определение и обзор — руководство для понимания и создания ER-диаграмм.
Алина Карпова
инженер по данным