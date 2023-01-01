SQL-запрос для получения всех внешних ключей таблицы

Быстрый ответ

Чтобы получить список всех внешних ключей базы данных, можно воспользоваться схемой information_schema. Вот пример такого запроса для SQL Server:

SQL Скопировать код SELECT fk.name AS FK_name, tp.name AS parent_table, cp.name AS parent_column, tr.name AS referenced_table, cr.name AS referenced_column FROM sys.foreign_keys AS fk INNER JOIN sys.foreign_key_columns AS fkc ON fk.object_id = fkc.constraint_object_id INNER JOIN sys.tables AS tp ON fk.parent_object_id = tp.object_id INNER JOIN sys.columns AS cp ON fkc.parent_object_id = cp.object_id AND fkc.parent_column_id = cp.column_id INNER JOIN sys.tables AS tr ON fk.referenced_object_id = tr.object_id INNER JOIN sys.columns AS cr ON fkc.referenced_object_id = cr.object_id AND fkc.referenced_column_id = cr.column_id;

Этот запрос выведет список, включающий названия внешних ключей, их родительские таблицы и столбцы, а также ссылочные таблицы и столбцы.

Подробнее о теме

Разные системы управления базами данных предлагают различные методы работы с внешними ключами. Приведем несколько примеров.

Подход в PostgreSQL

В PostgreSQL для данной цели можно воспользоваться каталогом pg_catalog :

SQL Скопировать код SELECT conname AS constraint_name, (SELECT relname FROM pg_class WHERE oid = conrelid) AS table_name, attname AS column_name FROM pg_constraint, LATERAL unnest(conkey) AS myColumn(attNum), LATERAL (SELECT attname FROM pg_attribute WHERE attrelid = conrelid AND attnum = myColumn.attNum) AS myColName WHERE contype = 'f' AND conrelid = 'your_table_name'::regclass;

Метод в MySQL

Для MySQL можно использовать следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, CONSTRAINT_NAME, REFERENCED_TABLE_NAME, REFERENCED_COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE WHERE REFERENCED_TABLE_SCHEMA = 'your_database_name' AND TABLE_NAME = 'your_table_name';

Синтаксис в SQLite

SQLite предпочитает команду PRAGMA для работы с внешними ключами:

SQL Скопировать код PRAGMA foreign_key_list('your_table_name');

Работа с составными внешними ключами

В PostgreSQL запрос к составным внешним ключам может быть выполнен следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT conname, conrelid::regclass, unnest(conkey) AS conkey_unnest FROM pg_constraint WHERE contype = 'f';

Визуализация

Можно представить таблицы как здания 🏛️, а внешние ключи — как дороги🛣️ соединяющие эти здания:

Markdown Скопировать код 🏛️ Таблица A имеет внешний ключ на 🏛️ Таблицу B 🛣️: A 🔗 B # Направление связи указывает на одностороннее перемещение. 🚦

Каждый внешний ключ формирует путь от одного здания к другому:

Markdown Скопировать код 🏛️ Таблица C ➡️ 🏛️ Таблица D 🛣️ (Таблица C ссылается на Таблицу D).

Такова структура явных связей между таблицами, образующих схему базы данных, которую можно сравнить с городской картой 🗺️.

Продвинутые возможности

Ускоренный доступ к внешним ключам

В PostgreSQL можно ускорить доступ к внешним ключам с помощью создания представления:

SQL Скопировать код CREATE OR REPLACE VIEW foreign_keys_view AS ...

Разрешение конфликтов имен

В PostgreSQL при возникновении проблем с повторяющимися именами можно использовать квалифицированные имена для их разрешения.

Использование дополнений к Postgres

Если вам нужны дополнительные возможности для расширения запросов в PostgreSQL, рекомендуется ознакомиться с расширениям adminpack .

