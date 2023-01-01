SQL: выборка строк, соответствующих всем элементам списка

Быстрый ответ

Для быстрого результата используйте комбинацию GROUP BY и HAVING COUNT(DISTINCT item_id) :

SQL Скопировать код SELECT order_id FROM orders WHERE item_id IN (1, 2, 3) -- Здесь ищем "золотую тройку" идентификаторов GROUP BY order_id HAVING COUNT(DISTINCT item_id) = 3; -- И тут снова в игру вступает "золотая тройка"!

С помощью этого запроса вы получите все order_id , в которых присутствует полный набор выбранных item_id .

Детализация стратегии запроса

Хотя краткий ответ кажется исчерпывающим, предлагаю шагнуть дальше и изучить реляционное деление для повышения гибкости и лучшего понимания процесса сопоставления групп записей списку.

Применение мощи соединений

Соединения — это ценный инструмент SQL, как для Ультрона камни бесконечности. Они помогают нам выигрывать в схватках с таблицами:

SQL Скопировать код SELECT a.order_id FROM orders a INNER JOIN items b ON a.item_id = b.id WHERE a.item_id IN (SELECT id FROM items WHERE criteria) -- Вот где показывается гибкость! GROUP BY a.order_id HAVING COUNT(DISTINCT a.item_id) = (SELECT COUNT(*) FROM items WHERE criteria);

INNER JOIN выдает только пересекающиеся строки, а подзапросы позволяют эффективно работать с динамически меняющимися наборами.

Поиск неполных соответствий

Если вы чувствуете себя немного Шерлоком Холмсом, используйте LEFT JOIN и отслеживайте NULL :

SQL Скопировать код SELECT a.order_id FROM orders a LEFT JOIN items b ON a.item_id = b.id AND b.criteria GROUP BY a.order_id HAVING COUNT(DISTINCT a.item_id) = (SELECT COUNT(*) FROM items WHERE criteria) AND COUNT(DISTINCT CASE WHEN b.id IS NULL THEN 1 ELSE NULL END) = 0;

Недопустимость частичных совпадений

Чтобы быть уверенным, что частичные совпадения исключены, работаем с NOT EXISTS — либо все, либо ничего:

SQL Скопировать код SELECT o.order_id FROM orders o WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM items WHERE criteria AND NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM orders WHERE item_id = items.id AND order_id = o.order_id ) ) GROUP BY o.order_id;

Двойной подзапрос гарантирует, что каждый элемент списка, отвечающий условиям отбора, найден в заказе, исключая вероятность неполных совпадений.

Визуализация

Представьте себе пазл (🧩). Каждый уникальный элемент этого пазла — это ваш список элементов. Чтобы получить полную картину, нужно подобрать группу строк (🗃️), полностью соответствующих этим элементам.

Вы должны найти:

Markdown Скопировать код ✨ Идеальное соответствие: - Группа строк C: [🔴, 🔵, 🟢] ✅ (Комплект!)

Фильтрация выберет для вас идеальную группу строк, которая точнее всего отражает ваш список!

Практическая реализация

При создании подобных запросов помните о следующих данных мудростях:

Искусство уникальности

Для исключения дубликатов активно применяйте DISTINCT или уникальные ограничения — они защитят вас от "атаки клонов".

Динамичность списков

Если список элементов непостоянен, используйте подсчёты в подзапросах в вашем HAVING , чтобы сделать запрос гибче.

Производительность важна

Будьте готовы к тому, что с увеличением объема данных некоторые методы могут замедлить выполнение запросов. Всегда тестируйте на больших датасетах.

Специфика SQL-диалектов

Каждый диалект SQL имеет свои уникальные функции. Поэтому обладание знанием диалекта SQL, на котором вы "говорите", действительно важно для решения конкретных задач.

Полезные материалы