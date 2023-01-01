SQL: Выборка данных по датам из таблицы продаж#SELECT и выборка данных #WHERE и фильтрация #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Для выбора записей в заданном интервале дат, используем оператор
BETWEEN:
SELECT * FROM table_name
WHERE date_column BETWEEN 'start_date' AND 'end_date';
Замените
table_name,
date_column,
start_date и
end_date на свои значения, а также учтите формат дат вашей SQL-системы. Результатом будет выборка, включающая и граничные даты.
Выбор пересекающихся дат при помощи OR
Если встречаются периоды с пересекающимися датами, как это бывает, например, при проведении маркетинговых акций,
WHERE следует дополнить:
-- Когда маркетинговые акции имеют пересечения по датам!
SELECT * FROM Product_Sales
WHERE (From_date <= 'end_date' AND To_date >= 'start_date');
Это позволит выбрать все продажи, имеющие полное или частичное совпадение с вашим временным интервалом.
Разработка эффективных SQL-запросов
Ключ к созданию эффективных SQL-запросов — искусство баланса между читаемостью и производительностью. Уделите внимание правильности названий столбцов и форматов дат, чтобы предотвратить ошибки и проблемы с отсутствующими полями.
Хорошо подготовленный SQL-запрос подобен грамотной манере за обеденным столом — всегда вызывает уважение.
Расширение выборки оператором OR
С тем чтобы не оставить ни одной записи за рамками выборки, используем оператор
OR для охвата всех вариантов:
-- В SQL чем больше, тем лучше!
SELECT * FROM Product_Sales
WHERE (From_date <= 'end_date' AND To_date >= 'start_date')
OR (From_date BETWEEN 'start_date' AND 'end_date')
OR (To_date BETWEEN 'start_date' AND 'end_date');
Это позволит включить в выборку продажи, начавшиеся до или завершившиеся после заданного периода, а также те, что полностью приходятся на этот интервал.
Визуализация
Считайте запрос по определенному периоду в SQL как поиск пути через время:
Шкала времени: |------📅------📅------📅------📅------📅------|
Ваши границы поездки:
Дата отбытия (🛫): |------📅
Дата прибытия (🛬): 📅------|
Для выбора вашего пути из всего пространства времени используйте следующий пример кода:
SELECT * FROM trips WHERE departure_date >= '🛫' AND return_date <= '🛬';
Ваш выбранный маршрут будет между указанными границами:
Маршрут: |------📅======📅======📅------|
Где
====== — это выбранные даты между датой отбытия и датой прибытия.
Особенности работы с SQL
Ограничения времени и ловушки данных
Оператор
BETWEEN включает в себя граничные значения. Однако, когда речь идёт о времени, важны все детали:
-- Важна каждая секунда!
SELECT * FROM table_name
WHERE date_column >= 'start_date'
AND date_column < 'end_date'; -- Кроме end_date
Производительность – имеет значение скорость
Помните, что использование
BETWEEN может привести к полному сканированию таблицы, если нет индексации. Индексируйте
date_column, чтобы упростить поиск.
Високосные годы и часовые поясы
Нюансы високосных лет и часовых поясов могут стать причиной неожиданных результатов. Проверьте ваши запросы на учет подобных особенностей.
Применение 'BETWEEN' при join-операциях и в подзапросах
Оператор
BETWEEN отлично подходит и для подзапросов и для операций соединения таблиц:
-- Волшебство случается, когда BETWEEN встречается с JOIN!
SELECT a.*
FROM Orders a
JOIN (
SELECT OrderID
FROM OrderDetails
WHERE ProductID = 42
) b ON a.OrderID = b.OrderID
WHERE a.OrderDate BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-12-31';
Этот пример демонстрирует выборку заказов конкретного товара, оформленных в течение года, показывая универсальность оператора
BETWEEN.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик