SQL: Выборка данных из множества таблиц и NULL значения

Быстрый ответ

Для извлечения данных из нескольких таблиц в SQL вы можете использовать INNER JOIN. Такой метод позволяет объединить связанные записи. Общие поля таблиц служат точками соединения.

SQL Скопировать код SELECT a.field1, b.field2 FROM first_table a INNER JOIN second_table b ON a.id = b.foreign_id;

Этот запрос соединит field1 из first_table и field2 из second_table , если их поля id совпадают.

Разбираемся в типах JOIN: раскрываем их природу

Разные типы JOIN обрабатывают данные согласно своей логике:

INNER JOIN : Выбирает только те записи, где есть совпадения в обеих таблицах.

: Выбирает только те записи, где есть совпадения в обеих таблицах. LEFT JOIN (или LEFT OUTER JOIN): Включает все записи из "левой" таблицы и дополняет их соответствующими записями из "правой". Если соответствующих записей нет, то вставляется "NULL".

(или LEFT OUTER JOIN): Включает все записи из "левой" таблицы и дополняет их соответствующими записями из "правой". Если соответствующих записей нет, то вставляется "NULL". RIGHT JOIN (или RIGHT OUTER JOIN): По сути это LEFT JOIN, но роли таблиц в нём меняются местами – включаются все записи из "правой" таблицы.

(или RIGHT OUTER JOIN): По сути это LEFT JOIN, но роли таблиц в нём меняются местами – включаются все записи из "правой" таблицы. FULL JOIN (или FULL OUTER JOIN): Объединяет все записи из обеих таблиц, при этом наличие совпадений не является обязательным.

Объединяем данные о клиенте и продукте: танцы

Если вам необходимо представить данные о клиенте и продукте вместе, вы можете использовать LEFT JOIN, который гарантирует, что каждый продукт будет сопоставлен с клиентом или "NULL":

SQL Скопировать код SELECT p.product_id, p.name AS product_name, c.customer_id, IFNULL(c.name, 'No Customer') AS customer_name FROM products p LEFT JOIN customers c ON p.customer_id = c.customer_id;

// Если клиент не покупал продукт, столбец customer_name покажет значение "No Customer".

UNION: миротворец

Для объединения схожих данных из нескольких таблиц используйте UNION, который сводит разные наборы данных воедино:

SQL Скопировать код SELECT column_name(s) FROM first_table UNION SELECT column_name(s) FROM second_table;

// Для избежания хаоса выбирайте столбцы с одинаковыми названиями и совместимыми типами данных, причем в одинаковом порядке.

Оптимизация запроса: ваш план усовершенствования кода

Для оптимизации сложных запросов следуйте следующим рекомендациям:

Используйте алиасы , чтобы упростить SQL-запросы.

, чтобы упростить SQL-запросы. Обращайте внимание на условия JOIN. Помните, что не все данные нужно соединять.

При необходимости используйте UNION ALL для быстрого выполнения запросов без учета дубликатов.

для быстрого выполнения запросов без учета дубликатов. Внешние ключи стоит индексировать для эффективного выполнения операций JOIN.

Визуализация

Формулирование запроса к базе данных можно представить как партию в шахматы:

Таблица А (🍽): [Пешка, Слон] Таблица B (🥂): [Слон, Королева, Ладья]

SELECT с JOIN позволяет построить такую стратегию:

🍽💬🥂: [Слон]

SELECT с INNER JOIN выберет только Слона, так как он присутствует в обеих таблицах

А на поле боя будут все фигуры:

🍽🤝🥂: [Пешка, Слон, Королева, Ладья]

SELECT с OUTER JOIN объединит все фигуры, входящие в обе таблицы

🎉 Стройте свою стратегию, на основе общих данных, и правильно используйте все доступные вам приемы! 🎉

