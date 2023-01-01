SQL: Вставка данных в таблицу при уникальных fund_id и date

Быстрый ответ

Для добавления записи в таблицу в случае ее отсутствия, следует применить предикат NOT EXISTS в запросе INSERT :

SQL Скопировать код INSERT INTO my_table (column1, column2) SELECT 'value1', 'value2' WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM my_table WHERE column1 = 'value1' -- Проверяем на уникальность );

Объяснения:

my_table — название вашей таблицы.

— название вашей таблицы. (column1, column2) — названия столбцов, в которые вы планируете добавить данные.

— названия столбцов, в которые вы планируете добавить данные. 'value1', 'value2' — значения, которые предназначены для вставки.

— значения, которые предназначены для вставки. WHERE column1 = 'value1' — условие для проверки, есть ли уже такая запись в таблице.

Управление конфликтами уникальности

Для обработки ситуаций с дублированием уникальных значений, можно применить запрос INSERT...ON DUPLICATE KEY UPDATE . В случае обнаружения дублирующейся записи он обновит существующую:

SQL Скопировать код INSERT INTO my_table (id, column1, column2) VALUES (1, 'value1', 'value2') ON DUPLICATE KEY UPDATE column1 = VALUES(column1), column2 = VALUES(column2);

Обеспечение целостности данных

Для сохранения целостности и обеспечения эффективной работы базы данных рекомендуется создать UNIQUE INDEX на ключевых столбцах:

SQL Скопировать код CREATE UNIQUE INDEX idx_fund_date ON my_table (id_fund, date);

Проверка наличия записи перед вставкой

В системах типа Oracle для проверки наличия записи используется запрос SELECT...FROM dual в сочетании с предикатом WHERE NOT EXISTS :

SQL Скопировать код INSERT INTO my_table (column1, column2) SELECT 'value1', 'value2' FROM dual WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM my_table WHERE column1 = 'value1' );

Применение LEFT JOIN для проверки наличия записи

В случае когда важно проверить существование записи в таблице, можно использовать LEFT JOIN :

SQL Скопировать код INSERT INTO my_table (column1, column2) SELECT 'value1', 'value2' FROM dual LEFT JOIN my_table ON my_table.column1 = 'value1' WHERE my_table.column1 IS NULL;

Визуализация

Прежде чем дополнять ваш "пазл" новым "элементом", проверьте, уникальный ли он:

SQL Скопировать код IF NOT EXISTS (SELECT * FROM puzzle WHERE element = 'unique_element') INSERT INTO puzzle(element) VALUES ('unique_element');

Особенность работы с NULL

Важно помнить, что в SQL NULL обладает особенным значением:

SQL Скопировать код CREATE UNIQUE INDEX idx_col1_col2 ON my_table (column1, column2);

Здесь, если один из столбцов имеет значение NULL, это не повлияет на уникальность комбинации данных этих столбцов.

Учет всех необходимых условий

Ваше условие WHERE NOT EXISTS должно включать все проверки, которые важны для целостности данных при вставке новой записи:

SQL Скопировать код INSERT INTO my_table (id, column1, column2) SELECT 3, 'value1', 'value2' WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM my_table WHERE id = 3 OR (column1 = 'value1' AND column2 = 'value2') );

Завершение

Успешность операции вставки можно подтвердить, используя:

MySQL: ROW_COUNT()

PostgreSQL: INSERT ... RETURNING *

SQL Server: @@ROWCOUNT

SQLite: changes()

Эти функции помогут определить, прошла ли операция вставки данных успешно.

