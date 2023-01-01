SQL: Все комбинации критериев с JOIN. Как сделать?

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы быстро осуществить соединение с учетом всех возможных комбинаций условий, используйте CROSS JOIN и отфильтруйте результат с помощью условия WHERE следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT a.*, b.* FROM TableA a CROSS JOIN TableB b WHERE a.Criterion1 = b.Criterion1 AND a.Criterion2 = b.Criterion2;

В результате этого запроса каждая запись из TableA будет объединена с каждой записью из TableB , и вы получите строки, где выполнены оба условия.

Соединение при совпадении типов данных и уникальности значений

Для успешного соединения по разным условиям убедитесь, что типы данных в сравниваемых столбцах идентичны в обеих таблицах, так как любое несоответствие может привести к ошибкам. Для избежания возможного дублирования результатов используйте ключевое слово SELECT DISTINCT:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT a.Column1, a.Column2, b.Column3, b.Column4 FROM TableA a CROSS JOIN TableB b WHERE a.Criterion1 = b.Criterion1 AND a.Criterion2 = b.Criterion2;

Использование DISTINCT гарантирует, что результат будет уникален, как и каждая снежинка в метели! ❄️

Включение записей без пар

Если необходимо включить все записи из одной таблицы даже в случае отсутствия соответствующих пар в другой, пользуйтесь LEFT OUTER JOIN:

SQL Скопировать код SELECT a.*, b.* FROM TableA a LEFT OUTER JOIN TableB b ON a.Criterion1 = b.Criterion1 AND a.Criterion2 = b.Criterion2;

LEFT OUTER JOIN обеспечит учет всех записей, даже без соответствующих пар, будто дружелюбный друг, который всех принимает без исключения! 👍

Применение сортировки и развитых фильтров

Если вам требуются упорядоченные наборы данных или сложные фильтры, примените подзапросы, GROUP BY, HAVING и ORDER BY:

SQL Скопировать код SELECT a.*, b.* FROM TableA a JOIN (SELECT * FROM TableB WHERE Condition = 'Value') b ON a.Criterion1 = b.Criterion1 WHERE a.Criterion2 IN (SELECT DISTINCT Criterion2 FROM TableB) ORDER BY a.Criterion1, a.Criterion2;

Не забывайте известную мудрость: "Бережливость – мать порядка". С помощью ORDER BY вы внесете в свои данные порядок и систематичность!

Агрегатные операции и объединение выборок

При выполнении операций над итогами и включении записей без пар используйте UNION ALL и агрегирование:

SQL Скопировать код SELECT a.Criterion1, SUM(a.Value) as TotalValue FROM TableA a JOIN TableB b ON a.Criterion1 = b.Criterion1 GROUP BY a.Criterion1 UNION ALL SELECT b.Criterion2, SUM(b.Value) FROM TableB b LEFT JOIN TableA a ON b.Criterion2 = a.Criterion2 WHERE a.Criterion2 IS NULL GROUP BY b.Criterion2;

Этот подход прекрасно подходит для тех, кто желает одновременно владеть "тортом данных" и отведать его!

Визуализация

Наглядно представьте, что выполнение запроса — это как танцевальный номер двух синхронизированных танцоров:

Markdown Скопировать код Танцор A (💃): [Крит.1, Крит.2, Крит.3] Танцор B (🕺): [Крит.2, Крит.3, Крит.4]

Соединение по критериям — это их совместная танцевальная фигура:

Markdown Скопировать код 💃✨🕺: [Крит.1+Движения, Крит.2+Движения, Крит.3+Движения, Крит.4+Движения]

Так вот CROSS JOIN — это танец ваших данных! 🌟

Использование SQLFiddle для экспериментов

Не забывайте действовать по старой доброй поговорке: "Семь раз подумай, один раз отрежь":

Создайте разнообразные сценарии с образцами данных .

. Визуально проверьте результаты, чтобы убедиться в их корректности.

Оттачивайте свой запрос, прежде чем применять его в реальной работе.

Четкое наименование в SQL-коде

Для того чтобы не запутаться в соединениях, четко именуйте колонки, особенно когда они повторяются в разных таблицах:

SQL Скопировать код SELECT a.Name AS AName, b.Name AS BName, ... FROM TableA a JOIN TableB b ON a.ID = b.ForeignID;

Помните, что четкость — это залог успеха в программировании! 👑

