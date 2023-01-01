SQL vs plpgsql в PostgreSQL: функции и возникновение ошибок

Быстрый ответ

Простые SQL-запросы оптимальнее выполнять с использованием LANGUAGE SQL , так как при этом PostgreSQL сможет оптимизировать запрос наравне с обычными. Если требуется реализовать процедурную логику, как например циклы или условные конструкции, выбирайте LANGUAGE plpgsql .

LANGUAGE SQL : – Подходит для универсальных запросов – Позволяет применять оптимизации сервера – Пример: SQL Скопировать код CREATE FUNCTION get_employee_names() RETURNS SETOF text AS $$ SELECT name FROM employees; $$ LANGUAGE SQL;

LANGUAGE plpgsql : – Идеальный для сложной логики и многошаговых операций – Поддерживает управление потоком выполнения – Пример: SQL Скопировать код CREATE FUNCTION calculate_bonus(employee_id INT) RETURNS numeric AS $$ BEGIN RETURN (SELECT COALESCE(SUM(amount), 0) FROM bonuses WHERE emp_id = employee_id); END; $$ LANGUAGE plpgsql;

Для простых задач используйте LANGUAGE SQL , для реализации сложного функционала — LANGUAGE plpgsql .

Подробнее: Различия в деталях

SQL-функции: профиль производительности

Функции на LANGUAGE SQL часто более эффективны, поскольку их можно интегрировать в основной запрос, что позволяет PostgreSQL управлять кэшированием и оптимизацией плана выполнения. Они также выполняются атомарно, то есть либо выполняются полностью, либо отменяются полностью.

PLpgSQL-функции: контроль и гибкость

Функции на LANGUAGE plpgsql предназначены для задач, требующих сложного алгоритма или манипуляций с переменными. Синтаксис BEGIN ... END; позволяет объединять несколько SQL-инструкций, управлять обработкой ошибок и использовать программное управление потоками.

Обработка ошибок и динамический SQL

LANGUAGE plpgsql обеспечивает возможность перехвата ошибок, благодаря чему можно адекватно реагировать на исключительные ситуации. Также поддерживается динамический SQL, что позволяет создавать гибкие и адаптивные функции.

Транзакции и атомарность

Функции plpgsql имеют собственный блок ограничений, и ошибки в его пределах могут привести к откату изменений без обязательного перехвата исключения. Тогда как функции SQL не имеют собственного блока и работают полностью в контексте транзакции вызывающего запроса.

Повторное использование и приспособляемость

LANGUAGE plpgsql оптимален в случаях, когда алгоритмы могут усложняться или требуется использование DDL-операторов. Для обычных и простейших операций лучше подходит LANGUAGE SQL .

Искусство проектирования функций

Объявление функций на обоих языках начинается с CREATE OR REPLACE FUNCTION . Однако, для plpgsql тело функции заключается между разделителями $$ или $ имя$ ** и может включать объявление переменных в секции ** DECLARE`.

Возврат результата: управление выводом

При использовании обоих языков необходимо определить тип возвращаемого значения с помощью директивы RETURNS . В функциях plpgsql значение возвращается с помощью команды RETURN , которая может вернуть скалярное значение, строку или набор строк.

Угол предосторожности: потенциальные ошибки и советы

Излишняя сложность

Превращение простой функции SQL в plpgsql может привести к ненужному усложнению. Не считайте plpgsql стандартным решением, если можно обойтись простой SQL-функцией.

Важность производительности

Перед выбором языка для функции, следует сравнить производительность разных вариантов, особенно если она играет ключевую роль. Несмотря на накладные расходы, функции plpgsql могут показать лучший результат при многократном использовании благодаря кэшированию.

Трансформация кода

Будьте внимательны при прямом переводе кода SQL на plpgsql , возможны отличия в его работе. Повторный перевод сложных запросов может вызвать неожиданные проблемы с производительностью или поведением.

Итерации и доработки

После разработки функции необходимо её тщательно протестировать и быть готовым к возможному рефакторингу в свете изменений в структуре базы данных или новых требований к функционалу.

Визуализация

Воспринимайте LANGUAGE SQL как универсальный инструмент для решения базовых задач и LANGUAGE plpgsql как комплексный инструмент для реализации более сложных сценариев.

Инструмент Применение Мощность LANGUAGE SQL 'Универсальный инструмент' для простых операций 🔪 LANGUAGE plpgsql Комплексный инструмент для сложных решений 🛠️

Выбор языка определяется сложностью задачи: LANGUAGE SQL идеален для простых манипуляций, наподобие откусывания яблока, а LANGUAGE plpgsql — для проектов крупного масштаба, например, строительства дома.

