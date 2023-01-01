SQL: суммирование данных с условием по дате и ID транзакции

Быстрый ответ: Условная сумма в SQL

Для выполнения суммирования по определённому условию в SQL будет использован следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT SUM(CASE WHEN ваше_условие THEN ваша_колонка ELSE 0 END) AS результат FROM ваша_таблица;

Не забывайте: CASE идеально сочетается с SUM для суммирования отобранных строк. Строки, которые не соответствуют условию, исключаются благодаря использованию ELSE 0 .

Достижение баланса: объединение таблиц и агрегация данных

Если для работы требуется выполнение объединения таблиц и подсчёт суммарных значений, вы придётесь по вкусу комбинация SUM и GROUP BY :

SQL Скопировать код SELECT a.department, SUM(CASE WHEN b.employee_status = 'Active' THEN a.salary ELSE 0 END) AS ActiveSalaryTotal FROM employees a JOIN statuses b ON a.employee_id = b.employee_id GROUP BY a.department;

Стройте понятные и логичные связи между таблицами, используйте SUM(CASE WHEN...) для агрегации данных и группируйте результаты с помощью GROUP BY , чтобы повысить наглядность результатов.

Чистота и ясность: использование булевых выражений

Для упрощения чтения SQL-запросов и улучшения их структуры используйте булевы выражения:

SQL Скопировать код SELECT department, SUM(CASE WHEN is_full_time THEN salary ELSE 0 END) AS FullTimeTotal FROM employees GROUP BY department;

Плюсы от такого подхода:

Улучшается читаемость конструкций CASE .

. Работа с булевыми колонками становится проще.

Учет деталей: фильтрация по ValueDate

Для фильтрации транзакций за последний месяц можно использовать следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT SUM(CASE WHEN ValueDate >= @startMonthDate THEN cash ELSE 0 END) AS TotalCashLastMonth FROM transactions WHERE branch_id = @branchID AND transaction_id = @transactionID;

Не забывайте проверять, совместимы ли типы в ValueDate и @startMonthDate , и выбирать правильные условия в операторе WHERE .

Избежание подводных камней: послеагрегационная фильтрация с помощью HAVING

Оператор HAVING используется для фильтрации данных после их агрегации:

SQL Скопировать код SELECT branch_id, SUM(cash) AS TotalCash FROM transactions GROUP BY branch_id HAVING SUM(cash) > 1000;

Применяйте HAVING для условной фильтрации сумм, и для отсеивания сумм на основе агрегированных данных.

Визуализация

Вот как наш запрос выглядит в коде:

SQL Скопировать код SELECT department, SUM(CASE WHEN employee_type = 'full-time' THEN salary ELSE 0 END) as FullTimeTotal, SUM(CASE WHEN employee_type = 'part-time' THEN salary ELSE 0 END) as PartTimeTotal FROM employees GROUP BY department;

В одном из отделов вы, будем считать, торгуете разными видами фруктов — 🍏 и 🍊, они символизируют соответственно:

🍏 = Работники с полным рабочим днем

🍊 = Работники с неполным рабочим днем

🎁 = Отделы

Каждому виду фруктов соответствует своя корзина:

Markdown Скопировать код | 🎁 Отдел | 🍏 Работники с полным рабочим днем | 🍊 Работники с неполным рабочим днем | | ------------- | ---------------------------------- | ------------------------------------ | | Sales | 🍏🍏🍏🍏 | 🍊🍊 | | Engineering | 🍏🍏🍏 | 🍊🍊🍊🍊 |

Важно подобрать и правильно классифицировать сотрудников (представленных фруктами) перед суммированием.

Неустанное совершенствование: советы по продвинутым техникам суммирования

Защита от NULL: изящный подход

NULL не помешают в расчетах, если использовать COALESCE или ISNULL :

SQL Скопировать код SELECT SUM(CASE WHEN ваше_условие THEN COALESCE(ваша_колонка, 0) ELSE 0 END) AS результат FROM ваша_таблица;

Движение в пространстве и времени: параметрическая фильтрация по датам

Эффективней фильтровать транзакции по времени таким способом:

SQL Скопировать код SELECT SUM(cash) AS TotalCash FROM transactions WHERE ValueDate BETWEEN @startDate AND @endDate;

Мудрость разработчика: рефакторинг и тестирование

Стремитесь к тому, чтобы ваш код был чистым и упорядоченным. Регулярно проводите рефакторинг и тестирование:

Тестирование на разных наборах данных может помочь выявить скрытые ошибки.

Индексация колонок, часто используемых в запросах, поможет снизить нагрузку на СУБД.

Думайте о крайних случаях, чтобы исключить искажение результатов функции SUM .

