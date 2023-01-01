SQL: суммирование данных с условием по дате и ID транзакции

Быстрый ответ: Условная сумма в SQL

Для выполнения суммирования по определённому условию в SQL будет использован следующий запрос:

SELECT SUM(CASE WHEN ваше_условие THEN ваша_колонка ELSE 0 END) AS результат
FROM ваша_таблица;

Не забывайте: CASE идеально сочетается с SUM для суммирования отобранных строк. Строки, которые не соответствуют условию, исключаются благодаря использованию ELSE 0.

Пошаговый план для смены профессии

Достижение баланса: объединение таблиц и агрегация данных

Если для работы требуется выполнение объединения таблиц и подсчёт суммарных значений, вы придётесь по вкусу комбинация SUM и GROUP BY:

SELECT a.department, 
       SUM(CASE WHEN b.employee_status = 'Active' THEN a.salary ELSE 0 END) AS ActiveSalaryTotal
FROM employees a
JOIN statuses b ON a.employee_id = b.employee_id
GROUP BY a.department;

Стройте понятные и логичные связи между таблицами, используйте SUM(CASE WHEN...) для агрегации данных и группируйте результаты с помощью GROUP BY, чтобы повысить наглядность результатов.

Чистота и ясность: использование булевых выражений

Для упрощения чтения SQL-запросов и улучшения их структуры используйте булевы выражения:

SELECT department, 
       SUM(CASE WHEN is_full_time THEN salary ELSE 0 END) AS FullTimeTotal
FROM employees
GROUP BY department;

Плюсы от такого подхода:

  • Улучшается читаемость конструкций CASE.
  • Работа с булевыми колонками становится проще.

Учет деталей: фильтрация по ValueDate

Для фильтрации транзакций за последний месяц можно использовать следующий запрос:

SELECT SUM(CASE WHEN ValueDate >= @startMonthDate THEN cash ELSE 0 END) AS TotalCashLastMonth
FROM transactions
WHERE branch_id = @branchID AND transaction_id = @transactionID;

Не забывайте проверять, совместимы ли типы в ValueDate и @startMonthDate, и выбирать правильные условия в операторе WHERE.

Избежание подводных камней: послеагрегационная фильтрация с помощью HAVING

Оператор HAVING используется для фильтрации данных после их агрегации:

SELECT branch_id, 
       SUM(cash) AS TotalCash
FROM transactions
GROUP BY branch_id
HAVING SUM(cash) > 1000;

Применяйте HAVING для условной фильтрации сумм, и для отсеивания сумм на основе агрегированных данных.

Визуализация

Вот как наш запрос выглядит в коде:

SELECT department, 
       SUM(CASE WHEN employee_type = 'full-time' THEN salary ELSE 0 END) as FullTimeTotal,
       SUM(CASE WHEN employee_type = 'part-time' THEN salary ELSE 0 END) as PartTimeTotal
FROM employees
GROUP BY department;

В одном из отделов вы, будем считать, торгуете разными видами фруктов — 🍏 и 🍊, они символизируют соответственно:

  • 🍏 = Работники с полным рабочим днем
  • 🍊 = Работники с неполным рабочим днем
  • 🎁 = Отделы

Каждому виду фруктов соответствует своя корзина:

| 🎁 Отдел       | 🍏 Работники с полным рабочим днем | 🍊 Работники с неполным рабочим днем |
| ------------- | ---------------------------------- | ------------------------------------ |
| Sales         | 🍏🍏🍏🍏                             | 🍊🍊                                    |
| Engineering   | 🍏🍏🍏                               | 🍊🍊🍊🍊                                 |

Важно подобрать и правильно классифицировать сотрудников (представленных фруктами) перед суммированием.

Неустанное совершенствование: советы по продвинутым техникам суммирования

Защита от NULL: изящный подход

NULL не помешают в расчетах, если использовать COALESCE или ISNULL:

SELECT SUM(CASE WHEN ваше_условие THEN COALESCE(ваша_колонка, 0) ELSE 0 END) AS результат
FROM ваша_таблица;

Движение в пространстве и времени: параметрическая фильтрация по датам

Эффективней фильтровать транзакции по времени таким способом:

SELECT SUM(cash) AS TotalCash
FROM transactions
WHERE ValueDate BETWEEN @startDate AND @endDate;

Мудрость разработчика: рефакторинг и тестирование

Стремитесь к тому, чтобы ваш код был чистым и упорядоченным. Регулярно проводите рефакторинг и тестирование:

  • Тестирование на разных наборах данных может помочь выявить скрытые ошибки.
  • Индексация колонок, часто используемых в запросах, поможет снизить нагрузку на СУБД.
  • Думайте о крайних случаях, чтобы исключить искажение результатов функции SUM.

Анна Мельникова

редактор про AI

