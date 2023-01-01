SQL: суммирование данных с условием по дате и ID транзакции
Быстрый ответ: Условная сумма в SQL
Для выполнения суммирования по определённому условию в SQL будет использован следующий запрос:
SELECT SUM(CASE WHEN ваше_условие THEN ваша_колонка ELSE 0 END) AS результат
FROM ваша_таблица;
Не забывайте:
CASE идеально сочетается с
SUM для суммирования отобранных строк. Строки, которые не соответствуют условию, исключаются благодаря использованию
ELSE 0.
Достижение баланса: объединение таблиц и агрегация данных
Если для работы требуется выполнение объединения таблиц и подсчёт суммарных значений, вы придётесь по вкусу комбинация
SUM и
GROUP BY:
SELECT a.department,
SUM(CASE WHEN b.employee_status = 'Active' THEN a.salary ELSE 0 END) AS ActiveSalaryTotal
FROM employees a
JOIN statuses b ON a.employee_id = b.employee_id
GROUP BY a.department;
Стройте понятные и логичные связи между таблицами, используйте
SUM(CASE WHEN...) для агрегации данных и группируйте результаты с помощью
GROUP BY, чтобы повысить наглядность результатов.
Чистота и ясность: использование булевых выражений
Для упрощения чтения SQL-запросов и улучшения их структуры используйте булевы выражения:
SELECT department,
SUM(CASE WHEN is_full_time THEN salary ELSE 0 END) AS FullTimeTotal
FROM employees
GROUP BY department;
Плюсы от такого подхода:
- Улучшается читаемость конструкций
CASE.
- Работа с булевыми колонками становится проще.
Учет деталей: фильтрация по ValueDate
Для фильтрации транзакций за последний месяц можно использовать следующий запрос:
SELECT SUM(CASE WHEN ValueDate >= @startMonthDate THEN cash ELSE 0 END) AS TotalCashLastMonth
FROM transactions
WHERE branch_id = @branchID AND transaction_id = @transactionID;
Не забывайте проверять, совместимы ли типы в
ValueDate и
@startMonthDate, и выбирать правильные условия в операторе
WHERE.
Избежание подводных камней: послеагрегационная фильтрация с помощью HAVING
Оператор
HAVING используется для фильтрации данных после их агрегации:
SELECT branch_id,
SUM(cash) AS TotalCash
FROM transactions
GROUP BY branch_id
HAVING SUM(cash) > 1000;
Применяйте
HAVING для условной фильтрации сумм, и для отсеивания сумм на основе агрегированных данных.
Визуализация
Вот как наш запрос выглядит в коде:
SELECT department,
SUM(CASE WHEN employee_type = 'full-time' THEN salary ELSE 0 END) as FullTimeTotal,
SUM(CASE WHEN employee_type = 'part-time' THEN salary ELSE 0 END) as PartTimeTotal
FROM employees
GROUP BY department;
В одном из отделов вы, будем считать, торгуете разными видами фруктов — 🍏 и 🍊, они символизируют соответственно:
- 🍏 = Работники с полным рабочим днем
- 🍊 = Работники с неполным рабочим днем
- 🎁 = Отделы
Каждому виду фруктов соответствует своя корзина:
| 🎁 Отдел | 🍏 Работники с полным рабочим днем | 🍊 Работники с неполным рабочим днем |
| ------------- | ---------------------------------- | ------------------------------------ |
| Sales | 🍏🍏🍏🍏 | 🍊🍊 |
| Engineering | 🍏🍏🍏 | 🍊🍊🍊🍊 |
Важно подобрать и правильно классифицировать сотрудников (представленных фруктами) перед суммированием.
Неустанное совершенствование: советы по продвинутым техникам суммирования
Защита от NULL: изящный подход
NULL не помешают в расчетах, если использовать
COALESCE или
ISNULL:
SELECT SUM(CASE WHEN ваше_условие THEN COALESCE(ваша_колонка, 0) ELSE 0 END) AS результат
FROM ваша_таблица;
Движение в пространстве и времени: параметрическая фильтрация по датам
Эффективней фильтровать транзакции по времени таким способом:
SELECT SUM(cash) AS TotalCash
FROM transactions
WHERE ValueDate BETWEEN @startDate AND @endDate;
Мудрость разработчика: рефакторинг и тестирование
Стремитесь к тому, чтобы ваш код был чистым и упорядоченным. Регулярно проводите рефакторинг и тестирование:
- Тестирование на разных наборах данных может помочь выявить скрытые ошибки.
- Индексация колонок, часто используемых в запросах, поможет снизить нагрузку на СУБД.
- Думайте о крайних случаях, чтобы исключить искажение результатов функции
SUM.
Анна Мельникова
редактор про AI