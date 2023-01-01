SQL: Сортировка даты в порядке возрастания, null в конце#ORDER BY и сортировка #Работа с датами и временем #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Для того чтобы при возрастающей сортировке значения NULL располагались в конце списка, следует использовать конструкцию
ORDER BY совместно с выражением
CASE:
ORDER BY CASE WHEN имя_столбца IS NULL THEN 1 ELSE 0 END, имя_столбца;
Этот метод позволяет сделать значения NULL более приоритетными, в результате чего они располагаются внизу списка, после остальных значений в столбце.
Множество методов для разнообразных задач
"Быстрый ответ" представляет собой инстантное решение, однако в различных контекстах полезными могут быть и другие подходы.
Специфическое поведение PostgreSQL:
NULLS LAST
В некоторых версиях SQL, в частности, в PostgreSQL, можно явно указать, что значения NULL должны располагаться в конце списка:
ORDER BY имя_столбца ASC NULLS LAST;
Работа с числовыми и строковыми полями, содержащими NULL
При работе с числовыми значениями можно воспринимать NULL как наибольшее число, используя функции
ISNULL или
COALESCE:
-- Это некий bonus для NULL!
ORDER BY ISNULL(числовой_столбец * 0, 1), числовой_столбец;
В случае строковых столбцов достаточно применить
ISNULL совместно с функцией
LEFT:
-- И не забываем про NULL!
ORDER BY ISNULL(LEFT(строковый_столбец, 0), 'а'), строковый_столбец;
Подход с датами
В отношении столбцов с датами следует привести их к числовому формату для корректной сортировки:
-- Преобразуем даты в числа. Вот новый номер: 737821!
ORDER BY ISNULL(CAST(столбец_даты AS INT) * 0, 1), столбец_даты;
Упрощённый синтаксис
Если вы предпочитаете более лаконичные конструкции, следующая инструкция позволит достичь того же результата:
-- Жизнь и так сложна, давайте хоть SQL упростим!
ORDER BY имя_столбца IS NULL, имя_столбца;
Применение этих методов позволяет вам полностью контролировать порядок вывода данных, не изменяя их исходные значения.
Советы для каждого случая
Понимание особенностей сортировки с учётом типов данных и особенностей работы разных СУБД – ключ к эффективной работе с NULL значениями.
Бережливость при сортировке
Обычно упомянутые выше методы работают без сбоев, однако следует быть готовым к возможным проблемам, в частности, к арифметическому переполнению или ошибкам приведения типов данных.
Значимость производительности
С ростом объёма данных важность производительности возрастает. Использование конструкций типа
CASE или
ISNULL в
ORDER BY может замедлить выполнение запросов, поэтому стоит подумать о возможности индексации столбца или использования вычисляемых столбцов.
Особенности SQL-диалектов
Необходимо учитывать специфику разных диалектов SQL. Например, в Oracle вместо
ISNULL целесообразно использовать
NVL.
Визуализация
Допустим, у нас есть дома (🏠) с номерами и без них (❓), и нам нужно их упорядочить:
Исходный порядок: 🏠1, 🏠3, ❓, 🏠2, ❓
Применив предложенные методы:
-- Как сортировка волшебной палочкой, только для домов.
ORDER BY (номер IS NULL), номер ASC;
Мы получим идеално упорядоченный список:
Отсортированный результат: 🏠1, 🏠2, 🏠3, ❓, ❓
Таким образом SQL преобразовывает хаос в порядок: сначала идут дома с номерами, затем те, что без номеров.
Дальше в глубину кроличьей норы
Будьте внимательны при приведении типов
Использование функций
ISNULL или
COALESCE иногда влечет за собой приведение типов, что может нарушить естественный порядок значений. Используйте заполнители, соответствующие типу данных вашего столбца.
Загадка индексирования и NULL
NULL значения в индексированных столбцах могут затруднить сортировку с помощью
ORDER BY, сокращая преимущества производительности. Важно найти баланс между целями сортировки и оптимизацией процессов.
Использование специфических возможностей СУБД
Каждая СУБД предлагает свои уникальные возможности. Например, в Oracle можно использовать
NLSSORT. Не бойтесь экспериментировать с такими функциями!
Виктор Ермаков
SQL-разработчик