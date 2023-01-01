SQL Server: выборка данных за последний год динамически

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для извлечения данных за последний год можно использовать функцию DATEADD в сочетании с GETDATE() :

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваша_дата >= DATEADD(year, -1, GETDATE());

Такой запрос исключает записи, даты которых старше одного года от текущей даты.

Учёт разницы часовых поясов и форматирования дат

Если важны разница часовых поясов и специфический формат дат, рекомендую использовать такой подход:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваша_дата >= CONVERT(datetime, SWITCHOFFSET(CONVERT(datetimeoffset, ваша_дата), DATENAME(TzOffset, SYSDATETIMEOFFSET()))) AND ваша_дата < CONVERT(datetime, GETDATE());

Функция SWITCHOFFSET позволяет корректно сравнивать данные с учётом временных зон.

Динамические и универсальные запросы

Для формирования динамических запросов, учтенных на различные временные промежутки, возможно использовать такую конструкцию:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваша_дата >= CAST(DATEADD(DAY, DATEDIFF(DAY, 0, GETDATE()), 0) AS DATE) – 365;

Этот подход поможет получить данные за предыдущий год, начиная с первого дня того года.

Визуализация процесса

Попробуйте представить эту задачу как обрезку дерева, которое оставляет свежие ветки, а именно данные за последний год:

Markdown Скопировать код 🌳 Вся историческая информация: | 🍁 2019 | 🍂 2020 | 🍃 2021 | 🌿 2022 | 🌱 2023 | Инструмент обрезки — SQL (условие WHERE): | 🪓 WHERE DateColumn >= DATEADD(YEAR, -1, GETDATE()) | 🌴 Актуальные данные: | 🌿 2022 | 🌱 2023 |

Запросы помогают обновлять данные, как обрезка деревьев способствует их здоровому развитию.

Нахождение баланса: Производительность и Читабельность

При составлении SQL запроса важно находить баланс между его производительностью и удобством чтения:

SQL Скопировать код -- Только самые актуальные данные переживут этот отбор! 🏆🪓 SELECT * FROM ваша_таблица WITH (INDEX(IX_ваша_дата)) -- Использование индекса призвано ускорить запрос! 🚀 WHERE ваша_дата >= DATEADD(year, -1, CAST(GETDATE() AS date));

Нужно обратить внимание на индексацию колонки с датой, чтобы обеспечить лучшую производительность. Комментарии помогут избежать путаницы.

Разбор фильтров по дате

Важно отличать данные за "прошедшие 365 дней" и за "последний календарный год":

SQL Скопировать код -- Вот данные за последний календарный год! SELECT * FROM ваша_таблица WHERE YEAR(ваша_дата) = YEAR(DATEADD(year, -1, GETDATE()));

Такой запрос позволяет получить данные именно за предыдущий календарный год, что актуально для годовой отчётности.

