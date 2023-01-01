SQL Server: вставка записей в таблицу, если их нет

Быстрый ответ

Если требуется вставить данные в отсутствии дубликатов, воспользуйтесь следующим запросом:

SQL Скопировать код INSERT INTO ВашаТаблица (Колонка1, Колонка2) SELECT Значение1, Значение2 WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM ВашаТаблица WHERE НекаяКолонка = НекоеЗначение )

Замените идентификаторы колонок и соответствующие значения в вашей таблице. Данный запрос с использованием WHERE NOT EXISTS проверяет избежание дублирования и сокращает код без потери функциональности.

Проблема гонок состояний

Будьте в курсе возможных гонок состояний. Они происходят, когда другая транзакция вставляет аналогичные данные между моментом проверки и выполнением INSERT . Чтобы минимизировать этот риск, используйте уровни изоляции транзакций или блокировки таблиц:

SQL Скопировать код BEGIN TRANSACTION; IF NOT EXISTS (SELECT * FROM ВашаТаблица WHERE НекаяКолонка = НекоеЗначение) BEGIN INSERT INTO ВашаТаблица (Колонка1, Колонка2) VALUES (Значение1, Значение2); END; COMMIT TRANSACTION;

Использование MERGE для условной вставки

Для условной вставки рекомендуется использовать MERGE :

SQL Скопировать код MERGE INTO ВашаТаблица AS Цель USING (VALUES (Значение1, Значение2)) AS Источник (Колонка1, Колонка2) ON Цель.НекаяКолонка = Источник.НекаяКолонка WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (Колонка1, Колонка2) VALUES (Источник.Колонка1, Источник.Колонка2);

При применении MERGE проявляйте осторожность, поскольку это может повлиять на производительность при интенсивной параллельной работе.

Борьба с дублированием данных при помощи подзапросов и соединений

Для сложных проверок на существование данных, воспользуйтесь подзапросом или LEFT JOIN:

SQL Скопировать код INSERT INTO ВашаТаблица (Колонка1, Колонка2, ...) SELECT temp.Колонка1, temp.Колонка2, ... FROM ( SELECT Значение1 AS Колонка1, Значение2 AS Колонка2, ... ) AS temp LEFT JOIN ВашаТаблица ON ВашаТаблица.НекаяКолонка = temp.Колонка1 WHERE ВашаТаблица.НекаяКолонка IS NULL;

Для опытных специалистов (работа с большими объёмами данных)

При работе с большими объёмами данных важно обратить особое внимание на производительность методов вставки и искать путей их оптимизации:

Визуализация

Приведем аналогию. Вы ответственны за гардероб на съемочной площадке голливудского блокбастера и обязаны предоставить каждому костюму конкретный шкафчик:

Markdown Скопировать код Гардероб: [Костюм1, Костюм2, Костюм3, ...]

Функция INSERT if not exists служит как распределитель шкафчиков для новых костюмов, при условии, что у них еще нет собственного места:

SQL Скопировать код IF NOT EXISTS (SELECT * FROM Гардероб WHERE ID='Костюм4') INSERT INTO Гардероб (ID, Шкафчик) VALUES ('Костюм4', '🎒');

В итоге получаем:

Markdown Скопировать код До: [Костюм1, Костюм2, Костюм3, ...] После: [Костюм1, Костюм2, Костюм3, Костюм4(🎒), ...]

Адаптация к реальным ситуациям

В практической работе INSERT if not exists может встраиваться в крупные операции, например в хранящиеся процедуры или в транзакции, включающие несколько таблиц:

SQL Скопировать код CREATE PROCEDURE InsertIfNotExists @Колонка1Значение Тип1, @Колонка2Значение Тип2 AS BEGIN IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM ВашаТаблица WHERE Колонка1 = @Колонка1Значение) BEGIN INSERT INTO ВашаТаблица (Колонка1, Колонка2) VALUES (@Колонка1Значение, @Колонка2Значение); END; END;

Настройка вашего инструмента при помощи

Если требуется оптимизация производительности, рассмотрите возможность использования EXCEPT для исключения уже существующих записей в процессе вставки:

SQL Скопировать код INSERT INTO ВашаТаблица (Колонка1, Колонка2) SELECT Колонка1, Колонка2 FROM ( SELECT Значение1, Значение2 EXCEPT SELECT Колонка1, Колонка2 FROM ВашаТаблица ) AS Данные

