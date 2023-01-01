SQL Server 2008: как получить ограничения всех таблиц

#Основы SQL  #Ограничения (Constraints)  
Быстрый ответ

Чтобы быстро узнать об ограничениях определённой таблицы, отправьте запрос к INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS, заменив 'YourTable' на имя своей таблицы:

SQL

SELECT CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS
WHERE TABLE_NAME = 'YourTable';

Этот запрос даст вам возможность быстро увидеть названия и типы всех ограничений, вроде PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK.

Пошаговый план для смены профессии

Расширенный запрос к ограничениям

Для более детализированного анализа ограничений можно воспользоваться представлениями системного каталога sys из SQL Server 2008. Пример ниже демонстрирует, как собрать информацию о списках таблиц, их колонках и применённых к ним ограничениях:

SQL

SELECT 
    t.name AS TableName,
    c.name AS ColumnName,
    ty.name AS TypeName,
    dc.name AS DefaultConstraintName,
    cc.name AS CheckConstraintName,
    fk.name AS ForeignKeyConstraintName,
    pk.name AS PrimaryKeyConstraintName
FROM sys.tables t
    JOIN sys.columns c ON t.object_id = c.object_id
    LEFT JOIN sys.default_constraints dc ON c.object_id = dc.parent_object_id AND c.column_id = dc.parent_column_id
    LEFT JOIN sys.check_constraints cc ON c.object_id = cc.parent_object_id AND c.column_id = cc.parent_column_id
    LEFT JOIN sys.foreign_key_columns fkc ON c.object_id = fkc.parent_object_id AND c.column_id = fkc.parent_column_id
    LEFT JOIN sys.foreign_keys fk ON fkc.constraint_object_id = fk.object_id
    LEFT JOIN sys.key_constraints pk ON t.object_id = pk.parent_object_id AND pk.type = 'PK'
ORDER BY TableName, ColumnName;

Этот обширный запрос позволяет провести глубокий анализ, результаты которого представлены в виде удобного для чтения списка, отсортированного по имени таблицы и колонок.

Определение типов ограничений

Точное определение типов ограничений

Вы можете уточнить типы ограничений, применяя новые системные представления sys, демонстрирующие более ясное представление с использованием атрибута type_desc. Следующий код помогает лучше разобраться с типами ограничений:

SQL

SELECT 
    obj.name AS ConstraintName,
    CASE obj.type_desc
        WHEN 'PRIMARY_KEY_CONSTRAINT' THEN 'PK'
        WHEN 'FOREIGN_KEY_CONSTRAINT' THEN 'FK'
        WHEN 'CHECK_CONSTRAINT' THEN 'CK'
        WHEN 'DEFAULT_CONSTRAINT' THEN 'DF'
        WHEN 'UNIQUE_CONSTRAINT' THEN 'UQ'
    END AS ConstraintType
FROM sys.objects obj
WHERE obj.type_desc LIKE '%_CONSTRAINT'
ORDER BY ConstraintType, ConstraintName;

Этот запрос позволит классифицировать ограничения в соответствии с их типами.

Подсчёт ограничений для каждой таблицы

Для подсчёта количества ограничений на каждой таблице используйте следующий запрос:

SQL

SELECT 
    TableName = t.name,
    ConstraintCount = COUNT(*)
FROM sys.tables t
    JOIN sys.objects obj ON t.object_id = obj.parent_object_id AND obj.type_desc LIKE '%_CONSTRAINT'
GROUP BY t.name
ORDER BY ConstraintCount DESC;

Этот запрос сформирует список таблиц с количеством наложенных на них ограничений, отсортированный от большего к меньшему числу ограничений.

Визуализация

Можно представить ограничения таблицы в качестве охранников сейфа:

Markdown

Сейф (🏰) = Таблица
Сокровище (💎) = Данные

| Охранник 🛡️              | Тип ограничения               |
| ------------------------- | --------------------------- |
| Первичный ключ            | 🔑 Контролирует уникальный доступ  |
| Внешний ключ              | 🌉 Соединяет два сейфа       |
| Проверка                  | 📜 Подтверждает ценность сокровищ |
| По умолчанию              | 🎁 Дарит новое сокровище     |
| Уникальный                | 🦄 Обеспечивает редкость сокровищ |

Детальное исследование внешних ключей

Укрепление целостности данных

Внешние ключи обеспечивают сохранность данных между связанными таблицами. Используйте следующий запрос, чтобы проиллюстрировать взаимосвязь внешних ключей:

SQL

SELECT 
    OBJECT_NAME(fk.object_id) AS ForeignKey,
    OBJECT_SCHEMA_NAME(fk.parent_object_id) AS PrimaryTableSchema,
    OBJECT_NAME(fk.parent_object_id) AS PrimaryTable,
    COL_NAME(fkc.parent_object_id, fkc.parent_column_id) AS PrimaryColumn,
    OBJECT_SCHEMA_NAME(fk.referenced_object_id) AS ReferenceTableSchema,
    OBJECT_NAME(fk.referenced_object_id) AS ReferenceTable,
    COL_NAME(fkc.referenced_object_id, fkc.referenced_column_id) AS ReferenceColumn
FROM sys.foreign_keys AS fk
    INNER JOIN sys.foreign_key_columns AS fkc ON fk.object_id = fkc.constraint_object_id
ORDER BY PrimaryTable, ForeignKey;

Поиск таблиц без ограничений

Чтобы найти таблицы, которые не имеют никаких ограничений, можно воспользоваться следующим запросом:

SQL

SELECT 
    t.name AS TableName,
    (SELECT count(*) FROM sys.objects o WHERE t.object_id = o.parent_object_id AND o.type_desc LIKE '%_CONSTRAINT') AS ConstraintCount
FROM sys.tables t
HAVING COUNT(ConstraintCount) = 0
ORDER BY TableName;

Этот запрос поможет вам определить зоны с потенциальной угрозой для вашей базы данных.

Полезные материалы

  1. sys.objects (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Официальный справочник по системным представлениям каталогов с полной информацией об ограничениях.
  2. SQL Server: Внешние ключи – TechOnTheNet — Обстоятельное руководство по работе с ограничениями внешних ключей в SQL Server.
  3. TABLE_CONSTRAINTS (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Официальное руководство по формированию запросов к информации об ограничениях таблиц.
  4. sql – Как получить список внешних ключей таблицы – Stack Overflow — Обсуждение на Stack Overflow о том, как составить SQL-запрос для получения списка внешних ключей таблицы.
Какой SQL-запрос позволяет получить названия и типы всех ограничений для конкретной таблицы в SQL Server 2008?
1 / 5

Алина Карпова

инженер по данным

