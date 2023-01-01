SQL Server 2008: как получить ограничения всех таблиц

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы быстро узнать об ограничениях определённой таблицы, отправьте запрос к INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS , заменив 'YourTable' на имя своей таблицы:

SQL Скопировать код SELECT CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS WHERE TABLE_NAME = 'YourTable';

Этот запрос даст вам возможность быстро увидеть названия и типы всех ограничений, вроде PRIMARY KEY , FOREIGN KEY , UNIQUE , CHECK .

Расширенный запрос к ограничениям

Для более детализированного анализа ограничений можно воспользоваться представлениями системного каталога sys из SQL Server 2008. Пример ниже демонстрирует, как собрать информацию о списках таблиц, их колонках и применённых к ним ограничениях:

SQL Скопировать код SELECT t.name AS TableName, c.name AS ColumnName, ty.name AS TypeName, dc.name AS DefaultConstraintName, cc.name AS CheckConstraintName, fk.name AS ForeignKeyConstraintName, pk.name AS PrimaryKeyConstraintName FROM sys.tables t JOIN sys.columns c ON t.object_id = c.object_id LEFT JOIN sys.default_constraints dc ON c.object_id = dc.parent_object_id AND c.column_id = dc.parent_column_id LEFT JOIN sys.check_constraints cc ON c.object_id = cc.parent_object_id AND c.column_id = cc.parent_column_id LEFT JOIN sys.foreign_key_columns fkc ON c.object_id = fkc.parent_object_id AND c.column_id = fkc.parent_column_id LEFT JOIN sys.foreign_keys fk ON fkc.constraint_object_id = fk.object_id LEFT JOIN sys.key_constraints pk ON t.object_id = pk.parent_object_id AND pk.type = 'PK' ORDER BY TableName, ColumnName;

Этот обширный запрос позволяет провести глубокий анализ, результаты которого представлены в виде удобного для чтения списка, отсортированного по имени таблицы и колонок.

Определение типов ограничений

Точное определение типов ограничений

Вы можете уточнить типы ограничений, применяя новые системные представления sys , демонстрирующие более ясное представление с использованием атрибута type_desc . Следующий код помогает лучше разобраться с типами ограничений:

SQL Скопировать код SELECT obj.name AS ConstraintName, CASE obj.type_desc WHEN 'PRIMARY_KEY_CONSTRAINT' THEN 'PK' WHEN 'FOREIGN_KEY_CONSTRAINT' THEN 'FK' WHEN 'CHECK_CONSTRAINT' THEN 'CK' WHEN 'DEFAULT_CONSTRAINT' THEN 'DF' WHEN 'UNIQUE_CONSTRAINT' THEN 'UQ' END AS ConstraintType FROM sys.objects obj WHERE obj.type_desc LIKE '%_CONSTRAINT' ORDER BY ConstraintType, ConstraintName;

Этот запрос позволит классифицировать ограничения в соответствии с их типами.

Подсчёт ограничений для каждой таблицы

Для подсчёта количества ограничений на каждой таблице используйте следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT TableName = t.name, ConstraintCount = COUNT(*) FROM sys.tables t JOIN sys.objects obj ON t.object_id = obj.parent_object_id AND obj.type_desc LIKE '%_CONSTRAINT' GROUP BY t.name ORDER BY ConstraintCount DESC;

Этот запрос сформирует список таблиц с количеством наложенных на них ограничений, отсортированный от большего к меньшему числу ограничений.

Визуализация

Можно представить ограничения таблицы в качестве охранников сейфа:

Markdown Скопировать код Сейф (🏰) = Таблица Сокровище (💎) = Данные | Охранник 🛡️ | Тип ограничения | | ------------------------- | --------------------------- | | Первичный ключ | 🔑 Контролирует уникальный доступ | | Внешний ключ | 🌉 Соединяет два сейфа | | Проверка | 📜 Подтверждает ценность сокровищ | | По умолчанию | 🎁 Дарит новое сокровище | | Уникальный | 🦄 Обеспечивает редкость сокровищ |

Детальное исследование внешних ключей

Укрепление целостности данных

Внешние ключи обеспечивают сохранность данных между связанными таблицами. Используйте следующий запрос, чтобы проиллюстрировать взаимосвязь внешних ключей:

SQL Скопировать код SELECT OBJECT_NAME(fk.object_id) AS ForeignKey, OBJECT_SCHEMA_NAME(fk.parent_object_id) AS PrimaryTableSchema, OBJECT_NAME(fk.parent_object_id) AS PrimaryTable, COL_NAME(fkc.parent_object_id, fkc.parent_column_id) AS PrimaryColumn, OBJECT_SCHEMA_NAME(fk.referenced_object_id) AS ReferenceTableSchema, OBJECT_NAME(fk.referenced_object_id) AS ReferenceTable, COL_NAME(fkc.referenced_object_id, fkc.referenced_column_id) AS ReferenceColumn FROM sys.foreign_keys AS fk INNER JOIN sys.foreign_key_columns AS fkc ON fk.object_id = fkc.constraint_object_id ORDER BY PrimaryTable, ForeignKey;

Поиск таблиц без ограничений

Чтобы найти таблицы, которые не имеют никаких ограничений, можно воспользоваться следующим запросом:

SQL Скопировать код SELECT t.name AS TableName, (SELECT count(*) FROM sys.objects o WHERE t.object_id = o.parent_object_id AND o.type_desc LIKE '%_CONSTRAINT') AS ConstraintCount FROM sys.tables t HAVING COUNT(ConstraintCount) = 0 ORDER BY TableName;

Этот запрос поможет вам определить зоны с потенциальной угрозой для вашей базы данных.

