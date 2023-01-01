SQL: проверка вхождения подстроки в VARCHAR переменной

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для проверки наличия подстроки 'target' в столбце VARCHAR myvar , следует использовать оператор LIKE в SQL-запросе:

SQL Скопировать код SELECT * FROM YourTable WHERE myvar LIKE '%target%'

Символ % здесь представляет собой маску, которая способна заменить любое количество любых символов вокруг 'target'; таким образом, мы получаем строки, где myvar содержит 'target'.

SQL Скопировать код IF @myvar LIKE '%target%' PRINT 'Вы выбрали номер с призом!'; ELSE PRINT 'К сожалению, вы проиграли.';

Если требуются более сложные методы, воспользуйтесь функцией CHARINDEX :

SQL Скопировать код IF CHARINDEX('target', @myvar) > 0 PRINT 'Успех!'; ELSE PRINT 'Неудача.';

Функция CHARINDEX будет весьма полезной, когда требуется определить позицию подстроки или проверить её наличие.

Набор инструментов SQL: дополнительные функции и методы

Полнотекстовые индексы: тайное орудие SQL

Если ваш столбец VARCHAR проиндексирован для полнотекстового поиска, рекомендуется использовать функцию CONTAINS:

SQL Скопировать код IF CONTAINS(@myvar, '"target"') PRINT 'Мы что-то нашли!';

Функция CONTAINS позволяет выполнять сложные поисковые запросы в тексте, включая поиск фраз и слов по их релевантности.

PATINDEX: вызов волшебства SQL

Функция PATINDEX работает аналогично CHARINDEX , помогая производить поиск по шаблону:

SQL Скопировать код IF PATINDEX('%target%', @myvar) > 0 PRINT 'Бинго!';

Воспользуйтесь PATINDEX , когда требуются подстановочные шаблоны.

Эффективное использование LIKE

Применение LIKE с маской в начале не позволяет эффективно использовать индексы. Если вам важна производительность, выполните следующие действия:

SQL Скопировать код CREATE INDEX idx_myvar ON YourTable(myvar); SELECT * FROM YourTable WHERE myvar LIKE 'target%';

Условная логика: от скриптов до процедур

Использование IF с LIKE

Для контроля логики выполнения в хранимых процедурах и скриптах возможно использовать обнаружение подстроки:

SQL Скопировать код IF @myvar LIKE '%target%' -- Выполнять, если условие соблюдено EXEC YourProcedure; ELSE -- Выполнять в противном случае EXEC AnotherProcedure;

Учет NULL-значений

Перед использованием строковых функций убедитесь, что @myvar не равняется NULL , чтобы избежать непредвиденных результатов:

SQL Скопировать код IF @myvar IS NOT NULL AND @myvar LIKE '%target%' PRINT 'NotNull, цель достигнута!';

Визуализация

Представьте переменную VARCHAR как книжную полку с различными книгами (подстроками):

Markdown Скопировать код VARCHAR Книжная полка: ["SQL", "Query", "Data", "*Подстрока*", "Tables"]

И мы пытаемся найти определенную книгу с названием "Подстрока":

SQL Скопировать код IF CHARINDEX('Подстрока', @YourVariable) > 0 PRINT 'Да, книга на полке!'; ELSE PRINT 'К сожалению, книга не найдена.';

Этот SQL-поиск напоминает поиск нужной книги. Если поиск успешен, это повод для радости 🎉:

Markdown Скопировать код Результат: Да, книга на полке!

Функция CHARINDEX в этом случае выступает в роли внимательного исследователя, который уверенно находит нужную вам книгу на книжной полке. 🧐📚

Завершение

В мире SQL важна практика. Помните об этом на пути к профессиональному мастерству. Успехов вам в разработке! 👩‍💻