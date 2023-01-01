SQL: проверка вхождения подстроки в VARCHAR переменной#Разное
Быстрый ответ
Для проверки наличия подстроки 'target' в столбце VARCHAR
myvar, следует использовать оператор LIKE в SQL-запросе:
SELECT * FROM YourTable WHERE myvar LIKE '%target%'
Символ
% здесь представляет собой маску, которая способна заменить любое количество любых символов вокруг 'target'; таким образом, мы получаем строки, где
myvar содержит 'target'.
IF @myvar LIKE '%target%'
PRINT 'Вы выбрали номер с призом!';
ELSE
PRINT 'К сожалению, вы проиграли.';
Если требуются более сложные методы, воспользуйтесь функцией
CHARINDEX:
IF CHARINDEX('target', @myvar) > 0
PRINT 'Успех!';
ELSE
PRINT 'Неудача.';
Функция
CHARINDEX будет весьма полезной, когда требуется определить позицию подстроки или проверить её наличие.
Набор инструментов SQL: дополнительные функции и методы
Полнотекстовые индексы: тайное орудие SQL
Если ваш столбец VARCHAR проиндексирован для полнотекстового поиска, рекомендуется использовать функцию CONTAINS:
IF CONTAINS(@myvar, '"target"')
PRINT 'Мы что-то нашли!';
Функция
CONTAINS позволяет выполнять сложные поисковые запросы в тексте, включая поиск фраз и слов по их релевантности.
PATINDEX: вызов волшебства SQL
Функция PATINDEX работает аналогично
CHARINDEX, помогая производить поиск по шаблону:
IF PATINDEX('%target%', @myvar) > 0
PRINT 'Бинго!';
Воспользуйтесь
PATINDEX, когда требуются подстановочные шаблоны.
Эффективное использование LIKE
Применение
LIKE с маской в начале не позволяет эффективно использовать индексы. Если вам важна производительность, выполните следующие действия:
CREATE INDEX idx_myvar ON YourTable(myvar);
SELECT * FROM YourTable WHERE myvar LIKE 'target%';
Условная логика: от скриптов до процедур
Использование IF с LIKE
Для контроля логики выполнения в хранимых процедурах и скриптах возможно использовать обнаружение подстроки:
IF @myvar LIKE '%target%'
-- Выполнять, если условие соблюдено
EXEC YourProcedure;
ELSE
-- Выполнять в противном случае
EXEC AnotherProcedure;
Учет NULL-значений
Перед использованием строковых функций убедитесь, что
@myvar не равняется
NULL, чтобы избежать непредвиденных результатов:
IF @myvar IS NOT NULL AND @myvar LIKE '%target%'
PRINT 'NotNull, цель достигнута!';
Визуализация
Представьте переменную VARCHAR как книжную полку с различными книгами (подстроками):
VARCHAR Книжная полка: ["SQL", "Query", "Data", "*Подстрока*", "Tables"]
И мы пытаемся найти определенную книгу с названием "Подстрока":
IF CHARINDEX('Подстрока', @YourVariable) > 0
PRINT 'Да, книга на полке!';
ELSE
PRINT 'К сожалению, книга не найдена.';
Этот SQL-поиск напоминает поиск нужной книги. Если поиск успешен, это повод для радости 🎉:
Результат: Да, книга на полке!
Функция CHARINDEX в этом случае выступает в роли внимательного исследователя, который уверенно находит нужную вам книгу на книжной полке. 🧐📚
