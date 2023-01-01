SQL: получение значений колонок по MAX значениям другой
Быстрый ответ
Если вам необходимо найти записи с максимальным значением в определённом столбце, примените подзапрос и операцию объединения. Функция
MAX() вычисляет максимальное значение, а соединение
JOIN позволяет извлечь соответствующие данные:
SELECT t.*
FROM TableName t
JOIN (SELECT MAX(TargetColumn) MaxValue FROM TableName) m
ON t.TargetColumn = m.MaxValue;
Этот SQL-запрос отображает все данные записей с максимальным значением столбца
TargetColumn.
Использование подзапросов для улучшения производительности
Подзапросы оказываются крайне полезными при фильтрации данных на основе максимального значения столбца:
-- сортировка категорий по video_id
SELECT v.*
FROM videos v
JOIN (
SELECT category, MAX(video_id) MaxVideoID
FROM videos
GROUP BY category
) vm ON v.category = vm.category AND v.video_id = vm.MaxVideoID;
В данном примере подзапрос вычисляет наибольший
video_id для каждой категории, и основной запрос возвращает полные данные о соответствующих записях.
Упрощение агрегирования строковых значений
Сложные запросы можно сократить и упростить. Например, применяйте агрегированные функции, как
MAX(), к сконкатенированным строкам, добавляя ведущие нули с помощью функции
LPAD для корректной сортировки:
SELECT category, SUBSTRING_INDEX(
MAX(CONCAT(LPAD(video_id, 10, '0'), ' ', video_name)),
' ',
-1
) AS video_name
FROM videos
GROUP BY category;
Функция
LPAD гарантирует соответствие числовых и лексикографических значений, что позволяет
MAX() корректно находить максимальные значения.
Продвинутые альтернативы
Мощь оконных функций
Если ваша СУБД поддерживает оконные функции, как в PostgreSQL, вы можете использовать их для более изящного написания запроса:
-- для достижения обзорности в SQL
SELECT *
FROM (
SELECT *, RANK() OVER (PARTITION BY category ORDER BY video_id DESC) as ranking
FROM videos
) as sub
WHERE ranking = 1;
Здесь каждому видео присваивается ранг внутри своей категории на основе
video_id. Выбираются записи с самым высоким рангом.
Простой случай
В простых случаях, когда требуется получить запись с наибольшим значением в таблице, можно использовать упрощенный запрос:
SELECT *
FROM videos
ORDER BY video_id DESC
LIMIT 1;
Таким образом, вы получите запись с максимальным
video_id среди всех категорий.
Остерегайтесь неочевидных сложностей
- Несоответствие типов данных может вызвать некорректные сравнения, особенно при конкатенации строк и чисел.
- Производительность может снизиться при использовании сложных запросов. Стремитесь к простым и целесообразным решениям.
- Null-значения могут смутить возвращаемые результаты, если ваш SQL использует специфический подход к обработке
NULLв агрегатных функциях.
Визуализация
Представим корзину помидоров разной спелости:
Корзина помидоров: [🍅(4 дня), 🍅(6 дней), 🍅(3 дня), 🍅(7 дней)]
Нам нужен самый спелый помидор:
SELECT 🍅 WHERE Спелость = MAX(Спелость);
И вот он, самый спелый помидор:
| Помидор | Срок спелости |
| -------- | ------------- |
| 🍅 | 7 дней |
MAX значение указывает на «самый спелый помидор», а SQL-запрос служит способом выбора этого помидора.
Понятные псевдонимы в запросах
Использование псевдонимов облегчает чтение SQL-запросов, когда одна таблица встречается несколько раз:
-- Сотрудники и отделы, как ноты и симфония
SELECT e.*
FROM employees e
JOIN (
SELECT department, MAX(salary) MaxSalary
FROM employees
GROUP BY department
) d ON e.department = d.department AND e.salary = d.MaxSalary;
В этом SQL-запросе
e содержит данные сотрудников, а
d представляет подзапрос. Всё становится чётко разграниченным и понятным.
Точность через тестирование
Тщательное тестирование SQL-запросов позволяет обеспечить их точность. Проверьте их на различных объемах данных и при экстремальных значениях. Это позволит гарантировать их надежность.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик