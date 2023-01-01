SQL: получение значений колонок по MAX значениям другой

#SQL для аналитиков  #GROUP BY и агрегации  #Оконные функции (Window Functions)  
Быстрый ответ

Если вам необходимо найти записи с максимальным значением в определённом столбце, примените подзапрос и операцию объединения. Функция MAX() вычисляет максимальное значение, а соединение JOIN позволяет извлечь соответствующие данные:

SELECT t.*
FROM TableName t
JOIN (SELECT MAX(TargetColumn) MaxValue FROM TableName) m
ON t.TargetColumn = m.MaxValue;

Этот SQL-запрос отображает все данные записей с максимальным значением столбца TargetColumn.

Использование подзапросов для улучшения производительности

Подзапросы оказываются крайне полезными при фильтрации данных на основе максимального значения столбца:

-- сортировка категорий по video_id
SELECT v.*
FROM videos v
JOIN (
    SELECT category, MAX(video_id) MaxVideoID
    FROM videos
    GROUP BY category
) vm ON v.category = vm.category AND v.video_id = vm.MaxVideoID;

В данном примере подзапрос вычисляет наибольший video_id для каждой категории, и основной запрос возвращает полные данные о соответствующих записях.

Упрощение агрегирования строковых значений

Сложные запросы можно сократить и упростить. Например, применяйте агрегированные функции, как MAX(), к сконкатенированным строкам, добавляя ведущие нули с помощью функции LPAD для корректной сортировки:

SELECT category, SUBSTRING_INDEX(
    MAX(CONCAT(LPAD(video_id, 10, '0'), ' ', video_name)),
    ' ',
    -1
) AS video_name
FROM videos
GROUP BY category;

Функция LPAD гарантирует соответствие числовых и лексикографических значений, что позволяет MAX() корректно находить максимальные значения.

Продвинутые альтернативы

Мощь оконных функций

Если ваша СУБД поддерживает оконные функции, как в PostgreSQL, вы можете использовать их для более изящного написания запроса:

-- для достижения обзорности в SQL
SELECT *
FROM (
    SELECT *, RANK() OVER (PARTITION BY category ORDER BY video_id DESC) as ranking
    FROM videos
) as sub
WHERE ranking = 1;

Здесь каждому видео присваивается ранг внутри своей категории на основе video_id. Выбираются записи с самым высоким рангом.

Простой случай

В простых случаях, когда требуется получить запись с наибольшим значением в таблице, можно использовать упрощенный запрос:

SELECT *
FROM videos
ORDER BY video_id DESC
LIMIT 1;

Таким образом, вы получите запись с максимальным video_id среди всех категорий.

Остерегайтесь неочевидных сложностей

  • Несоответствие типов данных может вызвать некорректные сравнения, особенно при конкатенации строк и чисел.
  • Производительность может снизиться при использовании сложных запросов. Стремитесь к простым и целесообразным решениям.
  • Null-значения могут смутить возвращаемые результаты, если ваш SQL использует специфический подход к обработке NULL в агрегатных функциях.

Визуализация

Представим корзину помидоров разной спелости:

Корзина помидоров: [🍅(4 дня), 🍅(6 дней), 🍅(3 дня), 🍅(7 дней)]

Нам нужен самый спелый помидор:

SELECT 🍅 WHERE Спелость = MAX(Спелость);

И вот он, самый спелый помидор:

| Помидор | Срок спелости |
| -------- | ------------- |
| 🍅       | 7 дней        |

MAX значение указывает на «самый спелый помидор», а SQL-запрос служит способом выбора этого помидора.

Понятные псевдонимы в запросах

Использование псевдонимов облегчает чтение SQL-запросов, когда одна таблица встречается несколько раз:

-- Сотрудники и отделы, как ноты и симфония
SELECT e.*
FROM employees e
JOIN (
    SELECT department, MAX(salary) MaxSalary
    FROM employees
    GROUP BY department
) d ON e.department = d.department AND e.salary = d.MaxSalary;

В этом SQL-запросе e содержит данные сотрудников, а d представляет подзапрос. Всё становится чётко разграниченным и понятным.

Точность через тестирование

Тщательное тестирование SQL-запросов позволяет обеспечить их точность. Проверьте их на различных объемах данных и при экстремальных значениях. Это позволит гарантировать их надежность.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

