SQL: поиск записей с NULL или пустой строкой

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Главное отличие между NULL и пустой строкой '' в SQL заключается в том, что они олицетворяют разные концепции. Чтобы находить значения NULL , используйте IS NULL , для поиска пустых строк используйте сравнение с '' . Например, следующий запрос выведет строки, соответствующие любому из этих условий:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE your_column IS NULL OR your_column = '';

Обратите внимание, что оператор = не применим для сравнения с NULL , поэтому использование IS NULL является необходимым. Запрос вернёт все записи, в которых столбец your_column содержит либо NULL , либо пустое значение.

Подробное руководство: рабочие методики с NULL и пустыми строками

1. Использование функций COALESCE и IFNULL

При составлении SQL-запросов функции COALESCE и IFNULL могут играть важную роль. Они позволяют трактовать NULL как пустую строку или заменить его на другое значение. Так можно выполнить замену NULL :

SQL Скопировать код -- "Replacement" будет использовано вместо нулевых значений. SELECT COALESCE(your_column, 'replacement') FROM your_table;

В таких системах, как MySQL, аналогично можно применить функцию IFNULL :

SQL Скопировать код -- "Прощай NULL, здравствуй заменитель". SELECT IFNULL(your_column, 'replacement') FROM your_table;

Такие функции особенно полезны, когда важно подставить вместо NULL какое-то дополнительное значение.

2. Применение функций NULLIF, LTRIM и RTRIM

Функция NULLIF используется для возвращения NULL , если значение столбца соответствует указанному параметру. Совместное использование этой функции с LTRIM и RTRIM может улучшить обработку случаев, когда в начале и конце строки присутствуют пробелы:

SQL Скопировать код -- SQL-эквивалент поиска иглы в стоге сена. SELECT ISNULL(NULLIF(LTRIM(RTRIM(your_column)), ''), 'replacement') FROM your_table;

В результате такого запроса строки, полностью состоящие из пробелов или полностью пустые, будут заменены на 'replacement'.

3. Стратегия исключения: NULL, пустые строки и пробелы

Порой требуется исключить из выборки невалидные данные, в числе которых NULL и строки, представляющие собой пробелы. Следующий запрос отфильтрует строки, которые не соответствуют NULL, не являются пустыми или полностью состоящими из пробелов:

SQL Скопировать код -- Мы не приветствуем NULL, пустые строки и просто пробелы. SELECT * FROM your_table WHERE ISNULL(LTRIM(RTRIM(your_column)), '') <> '';

Визуализация

Рассмотрим на конкретном примере, как работают NULL и пустая строка в SQL. Представим, что у нас есть два дома с различными комнатами:

Markdown Скопировать код Дом А 🏠: [Гостиная, Кухня 🍴, NULL (Пустая комната), Ванная 🛁] Дом Б 🏠: [Гостиная, Кухня 🍴, '' (Невидимая комната), Ванная 🛁]

Путь через NULL выглядит так:

Markdown Скопировать код 🚪🛋️ -> 🚪🍳 -> 🚪🚫 -> 🚪🛁 # NULL означает пустую комнату, которая есть в планировке, но пуста.

Путь через пустую строку отличается:

Markdown Скопировать код 🚪🛋️ -> 🚪🍳 -> 🚪🤷‍♂️ -> 🚪🛁 # Пустая строка подобна невидимой комнате, которую не заметно при осмотре.

В SQL NULL представляет собой отсутствие значения, в то время как пустая строка используется для обозначения наличия значения, которое является пустым.

Максимально эффективное использование NULL и пустых строк: лучшие практики

1. Учитывайте типы данных

Когда работаете с NULL и пустыми строками, учитывайте типы данных. В некоторых СУБД, например, в Oracle, пустая строка интерпретируется как NULL . Рекомендуется проверить специфику используемой системы управления базами данных.

2. Контролируйте производительность

Индексация столбцов, включающих NULL или пустые строки, может существенно повлиять на производительность. Эффективная индексация ускоряет выполнение запросов, особенно в больших базах данных.

3. Советы по исправлению ошибок

Если запросы ведут себя непредсказуемо, пересмотрите следующие рекомендации:

Поиск скрытых пробелов с помощью функций LEN() или DATALENGTH() .

с помощью функций или . Сравнение строк с образцом с помощью LIKE поможет обнаружить скрытые пробелы, например: your_column LIKE ' %' .

с помощью поможет обнаружить скрытые пробелы, например: . Всегда проверяйте типы данных и настройки сравнения, чтобы предотвратить неожиданные результаты при сопоставлении строк.

