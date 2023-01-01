SQL: обновить или вставить данные? Решение для подписчиков

SQL: обновить или вставить данные?

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

SQL Скопировать код MERGE INTO ВашаТаблица AS target USING (SELECT 'НовоеЗначение1' AS Col1, 'НовоеЗначение2' AS Col2) AS source ON target.КлючеваяКолонка = source.Col1 WHEN MATCHED THEN UPDATE SET target.Col2 = source.Col2 WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (Col1, Col2) VALUES (source.Col1, source.Col2);

Для обновления записи либо добавления новой, если таковая отсутствует, используйте оператор MERGE . Запрос необходимо настроить в соответствии с вашей таблицей и данными.

UNIQUE, страж данных

Ограничение UNIQUE обеспечивает уникальность значений в столбце, например, в поле subs_email . Оно является ключом к операции upsert, которая сочетает в себе обновление и добавление записей.

SQL Скопировать код INSERT INTO подписчики (subs_email, subs_name) VALUES (?, ?) ON DUPLICATE KEY UPDATE subs_name = VALUES(subs_name);

Используйте параметризированные запросы для предотвращения SQL-инъекций:

php Скопировать код $stmt = $pdo->prepare($insertQuery); $stmt->execute([$email, $name]);

Такой подход экономит время выполнения за счёт уменьшения количества запросов и повышает производительность.

Безопасность данных и вашего приложения

Всегда используйте параметризированные SQL-запросы, для предотвращения вредоносных инъекций.

Выбор подходящего SQL-шаблона

Используйте SQL-шаблоны, адекватные выбранной вами СУБД. Так, Паттерн MERGE помогает в SQL Server, MySQL предлагает использовать конструкцию INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE , PostgreSQL и SQLite используют UPSERT .

Визуализация

Представьте себе перекресток с двумя направлениями: обновление или добавление новых данных.

Город Базы Данных 🏢 🚦 Перекрёсток Решений 🚦 / \ Переулок Обновления 🔁 Аллея Вставки ➕ ЕСЛИ ДАННЫЕ СУЩЕСТВУЮТ: Немедленное обновление! 🔁 ИНАЧЕ: Время для добавления! ➕

Перекресток – в точности наша задача: проверить наличие записи и в зависимости от результата либо обновить её, либо вставить новую.

AUTO_INCREMENT, меч двухлезвийный

Учтите, что операция upsert может изменить значение AUTO_INCREMENT, даже если вставка не произошла. Всегда тестируйте ваш код, чтобы предотвратить нежелательное поведение.

Обеспечение безопасности подключения к базе данных

Защищенное подключение к базе данных и правильный парсинг URL позволят защититься от различных угроз.

Влияние выбора базы данных на операцию

Способ выполнения операции upsert меняется в зависимости от выбранной СУБД: SQLite и PostgreSQL предлагают свои уникальные синтаксис и подходы к реализации upsert.

SQLite:

SQL Скопировать код INSERT INTO подписчики (email, name) VALUES (?, ?) ON CONFLICT(email) DO UPDATE SET name = excluded.name;

PostgreSQL:

SQL Скопировать код INSERT INTO подписчики (email, name) VALUES (?, ?) ON CONFLICT (email) DO UPDATE SET name = EXCLUDED.name;

