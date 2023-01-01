SQL: обновить или вставить данные? Решение для подписчиков

#SQL для аналитиков  #INSERT / UPDATE / DELETE  #MERGE / UPSERT  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

SQL
Скопировать код
MERGE INTO ВашаТаблица AS target
USING (SELECT 'НовоеЗначение1' AS Col1, 'НовоеЗначение2' AS Col2) AS source
ON target.КлючеваяКолонка = source.Col1
WHEN MATCHED THEN
    UPDATE SET target.Col2 = source.Col2
WHEN NOT MATCHED THEN
    INSERT (Col1, Col2) VALUES (source.Col1, source.Col2);

Для обновления записи либо добавления новой, если таковая отсутствует, используйте оператор MERGE. Запрос необходимо настроить в соответствии с вашей таблицей и данными.

Пошаговый план для смены профессии

UNIQUE, страж данных

Ограничение UNIQUE обеспечивает уникальность значений в столбце, например, в поле subs_email. Оно является ключом к операции upsert, которая сочетает в себе обновление и добавление записей.

SQL
Скопировать код
INSERT INTO подписчики (subs_email, subs_name) 
VALUES (?, ?)
ON DUPLICATE KEY UPDATE subs_name = VALUES(subs_name);

Используйте параметризированные запросы для предотвращения SQL-инъекций:

php
Скопировать код
$stmt = $pdo->prepare($insertQuery);
$stmt->execute([$email, $name]);

Такой подход экономит время выполнения за счёт уменьшения количества запросов и повышает производительность.

Безопасность данных и вашего приложения

Всегда используйте параметризированные SQL-запросы, для предотвращения вредоносных инъекций.

Выбор подходящего SQL-шаблона

Используйте SQL-шаблоны, адекватные выбранной вами СУБД. Так, Паттерн MERGE помогает в SQL Server, MySQL предлагает использовать конструкцию INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE, PostgreSQL и SQLite используют UPSERT.

Визуализация

Представьте себе перекресток с двумя направлениями: обновление или добавление новых данных.

Город Базы Данных 🏢

    🚦 Перекрёсток Решений 🚦
    /               \
Переулок Обновления 🔁     Аллея Вставки ➕

ЕСЛИ ДАННЫЕ СУЩЕСТВУЮТ: Немедленное обновление! 🔁 
ИНАЧЕ: Время для добавления! ➕

Перекресток – в точности наша задача: проверить наличие записи и в зависимости от результата либо обновить её, либо вставить новую.

AUTO_INCREMENT, меч двухлезвийный

Учтите, что операция upsert может изменить значение AUTO_INCREMENT, даже если вставка не произошла. Всегда тестируйте ваш код, чтобы предотвратить нежелательное поведение.

Обеспечение безопасности подключения к базе данных

Защищенное подключение к базе данных и правильный парсинг URL позволят защититься от различных угроз.

Влияние выбора базы данных на операцию

Способ выполнения операции upsert меняется в зависимости от выбранной СУБД: SQLite и PostgreSQL предлагают свои уникальные синтаксис и подходы к реализации upsert.

SQLite:

SQL
Скопировать код
INSERT INTO подписчики (email, name) VALUES (?, ?)
ON CONFLICT(email) DO UPDATE SET name = excluded.name;

PostgreSQL:

SQL
Скопировать код
INSERT INTO подписчики (email, name) VALUES (?, ?)
ON CONFLICT (email) DO UPDATE SET name = EXCLUDED.name;

Полезные материалы

  1. О применении оператора MERGE в SQL Server: о возможных рисках и рекомендуемых практиках.
  2. Описание оператора INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE в MySQL: руководство по работе с дубликатами записей в MySQL.
  3. Операция UPSERT в SQLite: особенности применения UPSERT в SQLite.
  4. PostgreSQL: INSERT: руководство по выполнению операции UPSERT в PostgreSQL.
  5. "Добавление, если нет записи" в SQLite: способы предотвращения дублирования записей в SQLite.
  6. Описание оператора MERGE в SQL Server 2008: обзор с примерами использования.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой оператор используется для обновления или вставки данных в SQL?
1 / 5

Алина Карпова

инженер по данным

