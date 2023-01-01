SQL: обновить или вставить данные? Решение для подписчиков#SQL для аналитиков #INSERT / UPDATE / DELETE #MERGE / UPSERT
Быстрый ответ
MERGE INTO ВашаТаблица AS target
USING (SELECT 'НовоеЗначение1' AS Col1, 'НовоеЗначение2' AS Col2) AS source
ON target.КлючеваяКолонка = source.Col1
WHEN MATCHED THEN
UPDATE SET target.Col2 = source.Col2
WHEN NOT MATCHED THEN
INSERT (Col1, Col2) VALUES (source.Col1, source.Col2);
Для обновления записи либо добавления новой, если таковая отсутствует, используйте оператор
MERGE. Запрос необходимо настроить в соответствии с вашей таблицей и данными.
UNIQUE, страж данных
Ограничение
UNIQUE обеспечивает уникальность значений в столбце, например, в поле
subs_email. Оно является ключом к операции upsert, которая сочетает в себе обновление и добавление записей.
INSERT INTO подписчики (subs_email, subs_name)
VALUES (?, ?)
ON DUPLICATE KEY UPDATE subs_name = VALUES(subs_name);
Используйте параметризированные запросы для предотвращения SQL-инъекций:
$stmt = $pdo->prepare($insertQuery);
$stmt->execute([$email, $name]);
Такой подход экономит время выполнения за счёт уменьшения количества запросов и повышает производительность.
Безопасность данных и вашего приложения
Всегда используйте параметризированные SQL-запросы, для предотвращения вредоносных инъекций.
Выбор подходящего SQL-шаблона
Используйте SQL-шаблоны, адекватные выбранной вами СУБД. Так, Паттерн
MERGE помогает в SQL Server, MySQL предлагает использовать конструкцию
INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE, PostgreSQL и SQLite используют
UPSERT.
Визуализация
Представьте себе перекресток с двумя направлениями: обновление или добавление новых данных.
Город Базы Данных 🏢
🚦 Перекрёсток Решений 🚦
/ \
Переулок Обновления 🔁 Аллея Вставки ➕
ЕСЛИ ДАННЫЕ СУЩЕСТВУЮТ: Немедленное обновление! 🔁
ИНАЧЕ: Время для добавления! ➕
Перекресток – в точности наша задача: проверить наличие записи и в зависимости от результата либо обновить её, либо вставить новую.
AUTO_INCREMENT, меч двухлезвийный
Учтите, что операция upsert может изменить значение AUTO_INCREMENT, даже если вставка не произошла. Всегда тестируйте ваш код, чтобы предотвратить нежелательное поведение.
Обеспечение безопасности подключения к базе данных
Защищенное подключение к базе данных и правильный парсинг URL позволят защититься от различных угроз.
Влияние выбора базы данных на операцию
Способ выполнения операции upsert меняется в зависимости от выбранной СУБД: SQLite и PostgreSQL предлагают свои уникальные синтаксис и подходы к реализации upsert.
SQLite:
INSERT INTO подписчики (email, name) VALUES (?, ?)
ON CONFLICT(email) DO UPDATE SET name = excluded.name;
PostgreSQL:
INSERT INTO подписчики (email, name) VALUES (?, ?)
ON CONFLICT (email) DO UPDATE SET name = EXCLUDED.name;
Полезные материалы
- О применении оператора MERGE в SQL Server: о возможных рисках и рекомендуемых практиках.
- Описание оператора INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE в MySQL: руководство по работе с дубликатами записей в MySQL.
- Операция UPSERT в SQLite: особенности применения UPSERT в SQLite.
- PostgreSQL: INSERT: руководство по выполнению операции UPSERT в PostgreSQL.
- "Добавление, если нет записи" в SQLite: способы предотвращения дублирования записей в SQLite.
- Описание оператора MERGE в SQL Server 2008: обзор с примерами использования.
Алина Карпова
инженер по данным