SQL: Как выполнить Left Join только для первого совпадения

Быстрый ответ

Для выделения только первого совпадения при использовании LEFT JOIN , в SQL эффективно использовать сочетание функций ROW_NUMBER() и PARTITION BY. Это позволяет назначить уникальный порядковый номер каждой строке в рамках определённого раздела. Пример запроса:

SQL Скопировать код SELECT A.*, B.* FROM A LEFT JOIN ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY join_key ORDER BY order_preference) AS rn FROM B ) AS B_first ON A.join_key = B_first.join_key AND B_first.rn = 1

В данном запросе join_key является колонкой для соединения, а order_preference – колонкой, определяющей порядок строк для выбора первой записи. Такой подход ограничивает выборку таблицы B до первого совпадения для каждого элемента из таблицы A.

Детальное рассмотрение вопроса

Получение уникальных записей

Чтобы избегать дублирования данных, используйте ключевое слово DISTINCT в подзапросах:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT first_name, last_name, MIN(join_date) AS initiation_date FROM memberbase GROUP BY first_name, last_name

Функция MIN() здесь помогает гарантировать уникальность результатов.

Оптимизация выполнения запросов

Для ускорения выполнения запросов пишите код таким образом, чтобы выбирались только необходимые колонки, и используйте индексы.

Работа со сложными структурами данных

Напротив, при работе со сложными структурами данных можно использовать коррелированные подзапросы. Пример приведён ниже:

SQL Скопировать код SELECT A.ID, A.VALUE, B.SUB_FIELD FROM A LEFT JOIN B ON B.ID = ( SELECT TOP 1 sub.id FROM B sub WHERE sub.A_ID = A.ID ORDER BY SOME_CRITERIA )

Визуализация

Происходящее можно представить как выполнение операции LEFT JOIN с выборкой лишь первого совпадения в качестве поиска партнёра для танца на вечеринке:

Python Скопировать код 🕺->💃 (Первый партнёр для танца найден!) 🕺 💃 (Продолжается поиск...) 🕺 💃 (Продолжается поиск...)

Такому поиску соответствует SQL-конструкция: 🕺 LEFT JOIN 💃 с условием, что любимаяпесня и номерстроки_один 🎶, благодаря которой формируются уникальные танцевальные пары.

Сравнение строк с учетом регистра

Итог вашего запроса порой зависит от регистра символов. В таких случаях можно использовать функции UPPER() или LOWER():

SQL Скопировать код SELECT * FROM A LEFT JOIN B ON UPPER(A.NAME) = UPPER(B.NAME)

Сортировка и группировка данных

Клауза ORDER BY помогает определить порядок следования результатов, как показано в примере ниже:

SQL Скопировать код SELECT * FROM CUSTOMERS LEFT JOIN ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY CUSTOMER_ID ORDER BY ORDER_DATE DESC) AS RN FROM ORDERS ) AS RECENT_ORDER ON CUSTOMERS.CUSTOMER_ID = RECENT_ORDER.CUSTOMER_ID AND RECENT_ORDER.RN = 1

