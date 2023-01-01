SQL: Как выполнить Left Join только для первого совпадения
Быстрый ответ
Для выделения только первого совпадения при использовании
LEFT JOIN, в SQL эффективно использовать сочетание функций ROW_NUMBER() и PARTITION BY. Это позволяет назначить уникальный порядковый номер каждой строке в рамках определённого раздела. Пример запроса:
SELECT A.*, B.*
FROM A
LEFT JOIN (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY join_key ORDER BY order_preference) AS rn
FROM B
) AS B_first ON A.join_key = B_first.join_key AND B_first.rn = 1
В данном запросе
join_key является колонкой для соединения, а
order_preference – колонкой, определяющей порядок строк для выбора первой записи. Такой подход ограничивает выборку таблицы B до первого совпадения для каждого элемента из таблицы A.
Детальное рассмотрение вопроса
Получение уникальных записей
Чтобы избегать дублирования данных, используйте ключевое слово DISTINCT в подзапросах:
SELECT DISTINCT first_name, last_name, MIN(join_date) AS initiation_date
FROM memberbase
GROUP BY first_name, last_name
Функция MIN() здесь помогает гарантировать уникальность результатов.
Оптимизация выполнения запросов
Для ускорения выполнения запросов пишите код таким образом, чтобы выбирались только необходимые колонки, и используйте индексы.
Работа со сложными структурами данных
Напротив, при работе со сложными структурами данных можно использовать коррелированные подзапросы. Пример приведён ниже:
SELECT A.ID, A.VALUE, B.SUB_FIELD
FROM A
LEFT JOIN B ON B.ID = (
SELECT TOP 1 sub.id
FROM B sub
WHERE sub.A_ID = A.ID
ORDER BY SOME_CRITERIA
)
Визуализация
Происходящее можно представить как выполнение операции
LEFT JOIN с выборкой лишь первого совпадения в качестве поиска партнёра для танца на вечеринке:
🕺->💃 (Первый партнёр для танца найден!)
🕺 💃 (Продолжается поиск...)
🕺 💃 (Продолжается поиск...)
Такому поиску соответствует SQL-конструкция: 🕺 LEFT JOIN 💃 с условием, что любимаяпесня и номерстроки_один 🎶, благодаря которой формируются уникальные танцевальные пары.
Сравнение строк с учетом регистра
Итог вашего запроса порой зависит от регистра символов. В таких случаях можно использовать функции UPPER() или LOWER():
SELECT *
FROM A
LEFT JOIN B ON UPPER(A.NAME) = UPPER(B.NAME)
Сортировка и группировка данных
Клауза ORDER BY помогает определить порядок следования результатов, как показано в примере ниже:
SELECT *
FROM CUSTOMERS
LEFT JOIN (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY CUSTOMER_ID ORDER BY ORDER_DATE DESC) AS RN
FROM ORDERS
) AS RECENT_ORDER ON CUSTOMERS.CUSTOMER_ID = RECENT_ORDER.CUSTOMER_ID AND RECENT_ORDER.RN = 1
Полезные материалы
- [Как выбрать строки с максимальным значением в колонке для каждого уникального значения другой колонки – Stack Overflow]
- [Как добавить строки с внешним ключом? – Database Administrators Stack Exchange]
- [LIMIT и OFFSET в PostgreSQL – Документация PostgreSQL]
- [Как улучшить производительность объединения в SQL-базах данных – Use The Index Luke]
- [SQL LEFT JOIN: подробности использования – W3Schools]
Софья Овчинникова
аналитик баз данных