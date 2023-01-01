SQL: Как соединить запросы с оператором LIKE в один?

Быстрый ответ

Если вы столкнулись с ситуацией, когда выражение LIKE ('%this%' ИЛИ '%that%') и something=else не дает ожидаемых результатов, попробуйте использовать отдельные выражения LIKE с оператором OR и добавьте дополнительное условие с помощью AND . Вот как должен выглядеть корректный запрос:

SQL Скопировать код SELECT * FROM таблица WHERE (столбец LIKE '%this%' OR столбец LIKE '%that%') AND столбец2 = 'else';

Такой запрос вернет записи, в которых поле столбец содержит 'this' или 'that', а поле столбец2 строго соответствует 'else'.

Разбор синтаксиса

При использовании нескольких операторов LIKE совместно с OR крайне важно группировать условия в скобки ( ) . Это позволит базе данных правильно интерпретировать смысл выражения и гарантировать корректность выполнения запроса. Пропуск скобок может привести к некорректным результатам:

SQL Скопировать код SELECT * FROM таблица WHERE столбец LIKE '%this%' OR столбец LIKE '%that%' AND столбец2 = 'else';

SQL может проинтерпретировать такой запрос как столбец LIKE '%this%' OR (столбец LIKE '%that%' AND столбец2 = 'else') , что приведет к совершенно другому результату.

Сопоставление шаблонов с помощью REGEXP

Если вам требуется более высокая гибкость, чем может предложить LIKE , рассмотрите использование оператора REGEXP :

SQL Скопировать код SELECT * FROM таблица WHERE столбец REGEXP 'this|that' AND столбец2 = 'else';

Оператор REGEXP позволяет найти записи, где столбец содержит 'this' или 'that', и может быть особенно полезен при сопоставлении нескольких шаблонов. Однако, стоит помнить о возможном влиянии на производительность при работе с большим объемом данных.

Путь к четким SQL-запросам

Чтобы упрощать чтение и поддержку SQL-запросов, рекомендуется следовать некоторым принципам:

Структурируйте запросы на логические блоки, подобно тому, как вы собираете конструктор LEGO.

Комментируйте свой SQL-код, чтобы облегчить его понимание в дальнейшем.

Проводите тестирование каждого шаблона отдельно перед его интеграцией в основной процесс.

Используйте функции и операторы SQL в соответствии с их предназначением, чтобы избежать неожиданных результатов.

Эти рекомендации помогут вам создавать эффективные и надежные SQL-запросы.

Визуализация

Сравним работу SQL оператора LIKE с функцией замков в двери.

Markdown Скопировать код Представьте дверь с двумя замками: - Первый открывается ключом 'this': 🔑(.*this.*) - Второй — ключом 'that': 🔑(.*that.*)

Когда мы неправильно используем OR:

Markdown Скопировать код У вас есть только один ключ для обоих замков: 🔑(.*this* ИЛИ *that.*) Дверь остается закрытой. Почему? Потому что каждый замок `LIKE` требует отдельного ключа!

Правильное использование LIKE с различными условиями:

Markdown Скопировать код Теперь у вас есть два отдельных ключа: 🔑🔑 Первый ключ для замка 🔒(LIKE '%this%'), второй для 🔒(LIKE '%that%'), дополнительное условие — ворота 🚧(AND something=else). Каждый замок открывается своим ключом, и ворота поднимаются только тогда, когда оба замка открыты. Все работает!

Визуализация помогает лучше понять использование LIKE , OR и AND , открывая новые горизонты в SQL.

Продвинутые стратегии для сопоставления шаблонов

В более сложных ситуациях с перекрывающимися или вариативными шаблонами можно применять продвинутые стратегии:

Использование операторов CASE позволяет выполнить различные действия для каждого совпадающего шаблона.

Группировка шаблонов упрощает работу с взаимосвязанными шаблонами.

Применение экранирования символов требуется, когда в шаблоне присутствуют специальные символы, такие как % или _ .

Освоив эти приемы, вы сможете повысить уровень своих навыков работы с SQL.

