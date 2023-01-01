SQL Join: возвращаем строки из левой таблицы без совпадений

Быстрый ответ

Для вывода строк из левой таблицы, которые не присутствуют в правой, используйте конструкцию LEFT JOIN в связке с проверкой на NULL в соответствующем поле правой таблицы:

SQL Скопировать код SELECT l.* FROM left_table l LEFT JOIN right_table r ON l.id = r.id WHERE r.id IS NULL;

Такой SQL-запрос выберет все записи из left_table , которые не нашли соответствия в right_table .

Анализ и вариации

Использование NOT EXISTS для больших наборов данных

В случае работы с большими объемами данных, запросы с использованием NOT EXISTS могут выполняться быстрее благодаря эффективному использованию индексов. Это можно сравнить с пользованием быстрым спорткаром в мире SQL:

SQL Скопировать код SELECT l.* FROM left_table l WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM right_table r WHERE l.id = r.id );

Помните о важности процесса индексирования: это как проверка мощности двигателя вашего автомобиля.

NOT IN для простоты написания запроса

NOT IN идеально подходит для обработки небольших объемов данных или когда у вас есть определенный перечень значений. Это удобный способ отфильтровать ненужные строки:

SQL Скопировать код SELECT l.* FROM left_table l WHERE l.id NOT IN ( SELECT r.id FROM right_table r );

Однако, если ваши столбцы могут содержать NULL , будьте дополнительно внимательны: NOT IN может дать неожиданные результаты.

Визуализация

Представьте себе, что вы – владелец строительной компании. Ваша задача — определить, какие материалы есть на складе, но ещё не были использованы на строительстве:

Markdown Скопировать код Материалы на складе: [🧱1, 🧱2, 🧱3] Материалы на стройке: [🧱2, 🧱3, 🧱4]

Ваша задача — найти материалы, которые находятся только на складе и не использовались на стройке.

SQL Скопировать код SELECT S.* FROM Storage S LEFT JOIN Construction_Site C ON S.material = C.material WHERE C.material IS NULL;

Результат:

Markdown Скопировать код Материалы на складе: [🧱1]

Таким образом с помощью SQL-запроса вы определяете какие материалы находятся на складе, но ещё не использовались на строительстве.

Мелкие детали и особенности

Типы объединений и их нюансы

Важно четко понимать различия между LEFT , RIGHT и FULL объединениями, чтобы правильно ориентироваться при сравнении таблиц, подобно тому, как важно знать правила шахмат.

Работа с колонками, имеющими одинаковые имена

Для идентификации столбцов с одинаковыми именами в разных таблицах используйте псевдонимы и полные имена столбцов, будто вы отличаете одного брата-близнеца от другого.

Отладка сложных запросов

Разбейте сложные запросы на части, используя табличные переменные или общие табличные выражения (CTE), чтобы упростить их отладку и выполнение, как если бы вы разрезали пиццу на кусочки.

Полезные материалы