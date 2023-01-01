SQL Join: возвращаем строки из левой таблицы без совпадений
Быстрый ответ
Для вывода строк из левой таблицы, которые не присутствуют в правой, используйте конструкцию
LEFT JOIN в связке с проверкой на
NULL в соответствующем поле правой таблицы:
SELECT l.*
FROM left_table l
LEFT JOIN right_table r ON l.id = r.id
WHERE r.id IS NULL;
Такой SQL-запрос выберет все записи из
left_table, которые не нашли соответствия в
right_table.
Анализ и вариации
Использование
NOT EXISTS для больших наборов данных
В случае работы с большими объемами данных, запросы с использованием
NOT EXISTS могут выполняться быстрее благодаря эффективному использованию индексов. Это можно сравнить с пользованием быстрым спорткаром в мире SQL:
SELECT l.*
FROM left_table l
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1
FROM right_table r
WHERE l.id = r.id
);
Помните о важности процесса индексирования: это как проверка мощности двигателя вашего автомобиля.
NOT IN для простоты написания запроса
NOT IN идеально подходит для обработки небольших объемов данных или когда у вас есть определенный перечень значений. Это удобный способ отфильтровать ненужные строки:
SELECT l.*
FROM left_table l
WHERE l.id NOT IN (
SELECT r.id
FROM right_table r
);
Однако, если ваши столбцы могут содержать
NULL, будьте дополнительно внимательны:
NOT IN может дать неожиданные результаты.
Визуализация
Представьте себе, что вы – владелец строительной компании. Ваша задача — определить, какие материалы есть на складе, но ещё не были использованы на строительстве:
Материалы на складе: [🧱1, 🧱2, 🧱3]
Материалы на стройке: [🧱2, 🧱3, 🧱4]
Ваша задача — найти материалы, которые находятся только на складе и не использовались на стройке.
SELECT S.*
FROM Storage S
LEFT JOIN Construction_Site C ON S.material = C.material
WHERE C.material IS NULL;
Результат:
Материалы на складе: [🧱1]
Таким образом с помощью SQL-запроса вы определяете какие материалы находятся на складе, но ещё не использовались на строительстве.
Мелкие детали и особенности
Типы объединений и их нюансы
Важно четко понимать различия между
LEFT,
RIGHT и
FULL объединениями, чтобы правильно ориентироваться при сравнении таблиц, подобно тому, как важно знать правила шахмат.
Работа с колонками, имеющими одинаковые имена
Для идентификации столбцов с одинаковыми именами в разных таблицах используйте псевдонимы и полные имена столбцов, будто вы отличаете одного брата-близнеца от другого.
Отладка сложных запросов
Разбейте сложные запросы на части, используя табличные переменные или общие табличные выражения (CTE), чтобы упростить их отладку и выполнение, как если бы вы разрезали пиццу на кусочки.
Софья Овчинникова
аналитик баз данных