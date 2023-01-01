Способы решения ошибки Duplicate key в MySQL Workbench#MySQL / MariaDB #PRIMARY KEY #Ограничения (Constraints)
Быстрый ответ
Для предупреждения ошибок по причине использования уникальных ключей, применяйте условные операции SQL. При вставке данных используйте предложение ON DUPLICATE KEY UPDATE:
-- В случае обычных вставок возникнет ошибка, если будет обнаружен дубликат ключа.
-- С использованием "ON DUPLICATE KEY UPDATE" такой проблемы не будет.
INSERT INTO table_name (unique_column, other_column) VALUES ('unique_value', 'value')
ON DUPLICATE KEY UPDATE other_column = VALUES(other_column);
А при обновлении данных осуществляйте подзапросы, чтобы гарантировать, что новое значение не нарушает уникальность:
-- Обновление записи с проверкой на уникальность значения.
UPDATE table_name SET unique_column = 'new_unique_value'
WHERE id = some_id AND 'new_unique_value' NOT IN (SELECT unique_column FROM table_name WHERE id != some_id);
При операциях вставки конфликты уникальности решаются с помощью INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE, а при операциях обновления требуется дополнительная проверка на отсутствие значения в уникальных столбцах.
Разъяснение ошибки 121, или "дублирование имен ограничений"
Сталкивались ли вы с ошибкой 121 в MySQL? Это значит, что имеются дубликаты в названиях CONSTRAINT. Ограничение является ключевым элементом в области SQL и требует уникальности на уровне всей базы данных.
-- Присваиваем ограничениям уникальные имена.
ALTER TABLE your_table_name
ADD CONSTRAINT constraint_name_unique
FOREIGN KEY (column_name) REFERENCES another_table(id);
Для устранения ошибки 121, убедитесь, что имена ваших ограничений уникальны. Иногда может потребоваться переименование существующего ограничения:
-- Ограничения требуют особого подхода и ясных имен.
ALTER TABLE your_table_name
DROP FOREIGN KEY old_constraint_name,
ADD CONSTRAINT new_constraint_name_unique
FOREIGN KEY (column_name) REFERENCES another_table(id);
Когда целостность ключей на первом месте
Важно обеспечивать целостность данных, особенно в случаях, когда ограничения ключей нарушаются при операциях вставки или обновления данных:
- Попытка переиспользования первичного ключа: Дублирование значения в поле первичного ключа.
- Несоответствие внешнего ключа: Ссылка на отсутствующее значение в родительской таблице.
- Дублирование уникальных ключей: Вновь использование уникального значения, которое было введено в другой записи ранее.
Визуализация
Ошибка нарушения уникальности ключа напоминает о столкновении во время футбольного матча:
🏢 Таблица базы данных: | Ключ 🔑 | Данные 📊 |
-------------------
| 01 | A |
| 02 | B |
При попытке добавления записи с дублирующимся ключом:
💾 Запись: | Ключ 🔑 | Данные 📊 |
-------------------
| 02 | C |
// Ошибка: 🚫 Дублирующий ключ '02'
Каждый ключ в таблице должен быть уникальным, так, как уникальны отпечатки пальцев.
🔑 Уникальный ключ = Уникальный отпечаток пальца👆
👆 Попытка записи: 🚫🔄👆 Дублирование отпечатка.
// Доступ запрещен! Дубликаты ключей не допустимы, так же как невозможно существование двух агентов 007 с одинаковым именем.
В базах данных каждая запись должна быть уникальной, чтобы избежать конфликта юридических лиц.
Создание структуры базы данных без дубликатов ключей
Профилактика: Создавайте стабильную архитектуру базы данных с соответствующими установленными уникальными ограничениями.
- Первичные ключи: Используйте автоинкрементацию или UUID для обеспечения уникальности.
- Уникальные индексы: Их можно применять для обозначения глобально уникальных данных, включая электронные адреса.
- Ограничения внешнего ключа: Обеспечивайте отказоустойчивость данных благодаря строгим ограничениям.
Превентивная проверка: Заранее проводите запросы для выявления возможных нарушений уникальности. Это похоже на процедуру контроля безопасности в аэропорту:
-- Контроль уникальности, как проверка безопасности в аэропорту.
SELECT COUNT(*)
FROM table_name
WHERE column_name = 'potential_unique_value';
Любой результат, больший нуля, указывает на потенциальный конфликт ключей.
Проверка схемы: Периодически проводите обзор вашей схемы данных, проверяя названия всех ограничений. Это поможет предотвратить ошибку 121 после рефакторинга или внесения изменений в таблицы.
Стратегии обработки конфликтов ключей
Обработка исключений: Настройте ваше приложение на корректное реагирование на исключения SQL, связанные с ограничениями ключей, и адекватное взаимодействие с пользователем.
Готовность к „Плану Б“: В случае возникновения конфликта рассмотрите возможность добавления уникализатора (например, временной метки или случайной строки) и повторите операцию.
Нормализация: Снижайте избыточность данных путем нормализации схемы таблиц вашей базы данных, чтобы уменьшить риск нарушения уникальности.
Павел Усов
администратор баз данных