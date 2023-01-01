Способы отображения хоста подключения в MySQL: SQL команды#Основы SQL #MySQL / MariaDB #Синтаксис запросов
Быстрый ответ
Для определения имени хоста сервера MySQL достаточно выполнить следующую команду:
SELECT @@hostname;
Если вы хотите узнать полный адрес сервера и
@@domain настроен, используйте следующий запрос:
SELECT CONCAT_WS('.', @@hostname, @@domain) AS server_address;
Помните, что результат может быть неполным, если конфигурация сервера настроена специфичным образом.
Различные методы получения информации о хосте
Рассмотрим варианты исследования хоста сервера MySQL, помимо
@@hostname, используя различные переменные и команды.
Вывод всех хост-зависимых переменных
Вы можете вывести все переменные, связанные с хостом, используя такой запрос:
SHOW VARIABLES WHERE Variable_name LIKE '%host%';
Это поможет вам найти такие параметры, как
bind_address и
report_host, которые важны для диагностики и конфигурации.
Определение источника подключений
Если вы хотите узнать откуда осуществляются подключения к вашей базе данных, воспользуйтесь
information_schema.processlist:
SELECT host FROM information_schema.processlist;
Так вы получите снимок подключенных к серверу пользователей, включая
localhost и различные хосты или IP-адреса.
Информация о сеансе в MySQL
Чтобы получить информацию о пользователе и хосте вашего сеанса в MySQL, просто введите:
SELECT USER();
Вы получите данные в формате
username@hostname. Это позволяет лучше понять параметры подключения и права доступа. Чтобы извлечь только хост:
SELECT SUBSTRING_INDEX(USER(), '@', -1);
Если заменить
-1 на
1, вы увидите только имя пользователя.
Инструмент 'resolveip': от имени хоста к IP-адресу
Используйте утилиту
resolveip для преобразования имени хоста в IP. Несмотря на то, что это не SQL, эта утилита может быть полезна при работе с MySQL.
Не забывайте, что поиск в сети требует времени!
Команда 'SHOW PROCESSLIST': позволяет узнать детали подключений
Команда
SHOW PROCESSLIST дает вам информацию о подключениях, включая хост или IP:
SHOW PROCESSLIST; -- Это как если бы сервер говорил: "Вот с кем я сейчас общаюсь!"
Во многом это аналогично получению VIP-доступа к информации о сервере.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик