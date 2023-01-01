Способы отображения хоста подключения в MySQL: SQL команды

Быстрый ответ

Для определения имени хоста сервера MySQL достаточно выполнить следующую команду:

SQL Скопировать код SELECT @@hostname;

Если вы хотите узнать полный адрес сервера и @@domain настроен, используйте следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT CONCAT_WS('.', @@hostname, @@domain) AS server_address;

Помните, что результат может быть неполным, если конфигурация сервера настроена специфичным образом.

Различные методы получения информации о хосте

Рассмотрим варианты исследования хоста сервера MySQL, помимо @@hostname , используя различные переменные и команды.

Вывод всех хост-зависимых переменных

Вы можете вывести все переменные, связанные с хостом, используя такой запрос:

SQL Скопировать код SHOW VARIABLES WHERE Variable_name LIKE '%host%';

Это поможет вам найти такие параметры, как bind_address и report_host , которые важны для диагностики и конфигурации.

Определение источника подключений

Если вы хотите узнать откуда осуществляются подключения к вашей базе данных, воспользуйтесь information_schema.processlist :

SQL Скопировать код SELECT host FROM information_schema.processlist;

Так вы получите снимок подключенных к серверу пользователей, включая localhost и различные хосты или IP-адреса.

Информация о сеансе в MySQL

Чтобы получить информацию о пользователе и хосте вашего сеанса в MySQL, просто введите:

SQL Скопировать код SELECT USER();

Вы получите данные в формате username@hostname . Это позволяет лучше понять параметры подключения и права доступа. Чтобы извлечь только хост:

SQL Скопировать код SELECT SUBSTRING_INDEX(USER(), '@', -1);

Если заменить -1 на 1 , вы увидите только имя пользователя.

Визуализация

Представьте процесс определения IP-адреса сервера MySQL как запрос личной информации:

SQL Скопировать код SELECT @@hostname;

Интерпретировать это можно так:

Markdown Скопировать код 🔍🌐🏢: "Покажите ваш IP-адрес, пожалуйста." @@hostname: "Без проблем! Вот он, IP 192.168.1.100!"

Таким образом, вы легко определяете хост, используя простые SQL-запросы. 🎯

Инструмент 'resolveip': от имени хоста к IP-адресу

Используйте утилиту resolveip для преобразования имени хоста в IP. Несмотря на то, что это не SQL, эта утилита может быть полезна при работе с MySQL.

Не забывайте, что поиск в сети требует времени!

Команда 'SHOW PROCESSLIST': позволяет узнать детали подключений

Команда SHOW PROCESSLIST дает вам информацию о подключениях, включая хост или IP:

SQL Скопировать код SHOW PROCESSLIST; -- Это как если бы сервер говорил: "Вот с кем я сейчас общаюсь!"

Во многом это аналогично получению VIP-доступа к информации о сервере.

