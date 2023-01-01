Способы чтения больших данных из SQL в pandas DataFrame
Быстрый ответ
Для загрузки больших объемов данных из SQL по частям, адаптированным к объему вашей памяти, применяйте функцию
pd.read_sql_query() с параметром
chunksize. Вот эффективный способ:
import pandas as pd
# SQL-запрос и строка подключения
query = '#MyDataIsBigButMyMemoryIsSmall'
con = 'db_connection_string'
# Осуществляем загрузку данных
chunks = []
for chunk in pd.read_sql_query(query, con, chunksize=1000): # 1000 приведено просто как пример; подберите размер, наиболее подходящий для ваших нужд!
print('Обрабатываем очередной блок данных 🍔')
chunks.append(chunk)
# Объединяем все блоки данных в единый DataFrame
df = pd.concat(chunks, ignore_index=True)
Размер блока данных выбирайте исходя из доступного объема памяти и размера обрабатываемых данных.
Эффективная обработка данных с учетом нюансов выборки
Когда вам нужно работать с большими наборами данных, прибегайте к следующим стратегиям, чтобы эффективно выполнить задачу:
Оптимизация SQL-запроса
Еще до того, как вы начинаете работать с данными, убедитесь в оптимальности вашего SQL-запроса. Удалите ненужные колонки и ограничьте выборку только необходимым объемом данных.
Балансировка размера блоков
Выбор подходящего значения для
chunksize напоминает поиск идеальной температуры каши. Избегайте слишком больших блоков, которые могут перегрузить память, и слишком маленьких, обработка которых потребует много времени.
Синхронизация соединений
Для объединения отдельных блоков данных используйте
pandas.concat(), но при этом слежите за использованием памяти в процессе.
Использование продвинутых инструментов
Для работы с очень большими наборами данных применяйте такие инструменты, как Dask или Apache Spark, которые специально разработаны для обработки данных вне оперативной памяти.
Потоковый вывод с SQLAlchemy
Для баз данных, совместимых с SQLAlchemy, используйте потоковый вывод результатов, активируя
execution_options(stream_results=True).
Рациональное использование памяти при хранении данных
Храня данные в списке, не забывайте о возможных затратах памяти.
Упрощение и оптимизация DataFrames
Обработка меньших блоков данных может существенно снизить нагрузку на систему и позволяет проводить сложные преобразования без риска перегрузки.
Визуализация
Воспринимайте потоковую загрузку данных в DataFrame как наливание воздуха в воздушные шары:
Набор данных: 🚰 -> 🎈
Небольшой SQL запрос: 🚰 -> 🎈 (Данные помещаются без затруднений)
Огромный SQL запрос: 🚰 -> 🎈💥 (Объем данных превышает объем памяти, шар лопается!)
Решение:
Потоковая загрузка данных: 🚰 -> 🎈(Наполняем, завязываем, повторяем)
Результат:
✅ Набор управляемых "шариков" (DataFrames): [🎈,🎈,🎈] (Эффективное использование памяти)
Мощные инструменты для решения геркулесовых задач в программировании
Для обработки внушительных объемов данных воспользуйтесь следующими подходами:
Использование смещений в SQL-запросах
Применяйте смещения в SQL-запросах для точного контроля над блоками данных.
Dask и Modin на страже оптимизации
Для оптимизации загрузки данных распределение задач с помощью Dask или Modin может быть весьма полезно.
Колоночные базы данных
Колоночные базы данных позволяют оптимизировать доступ к данным, что может существенно ускорить выполнение запросов при работе с большими данными.
Простота во главе угла
Прежде всего, следуйте принципу упрощения. Сложные задачи становятся гораздо более управляемыми, если разделить их на более мелкие этапы.
Полезные материалы
- pandas.read_sql — документация pandas — официальное руководство по использованию
pandas.read_sql.
- Работа с движками и соединениями — документация SQLAlchemy — инструкция по потоковой обработке данных в SQLAlchemy.
- DataFrame Dask — документация Dask — руководство по использованию Dask для работы с большими данными.
- Масштабирование pandas с Modin — документация Modin — как увеличить производительность pandas с помощью Modin.
- SQLite – Python Wiki — об использовании SQLite в Python для создания эффективных баз данных.
- Pandas API на Spark — документация PySpark — о соединении DataFrame Pandas с Apache Spark для масштабной обработки данных.
Екатерина Громова
аналитик данных