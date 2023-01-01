Способы чтения больших данных из SQL в pandas DataFrame

Быстрый ответ

Для загрузки больших объемов данных из SQL по частям, адаптированным к объему вашей памяти, применяйте функцию pd.read_sql_query() с параметром chunksize . Вот эффективный способ:

Python Скопировать код import pandas as pd # SQL-запрос и строка подключения query = '#MyDataIsBigButMyMemoryIsSmall' con = 'db_connection_string' # Осуществляем загрузку данных chunks = [] for chunk in pd.read_sql_query(query, con, chunksize=1000): # 1000 приведено просто как пример; подберите размер, наиболее подходящий для ваших нужд! print('Обрабатываем очередной блок данных 🍔') chunks.append(chunk) # Объединяем все блоки данных в единый DataFrame df = pd.concat(chunks, ignore_index=True)

Размер блока данных выбирайте исходя из доступного объема памяти и размера обрабатываемых данных.

Эффективная обработка данных с учетом нюансов выборки

Когда вам нужно работать с большими наборами данных, прибегайте к следующим стратегиям, чтобы эффективно выполнить задачу:

Оптимизация SQL-запроса

Еще до того, как вы начинаете работать с данными, убедитесь в оптимальности вашего SQL-запроса. Удалите ненужные колонки и ограничьте выборку только необходимым объемом данных.

Балансировка размера блоков

Выбор подходящего значения для chunksize напоминает поиск идеальной температуры каши. Избегайте слишком больших блоков, которые могут перегрузить память, и слишком маленьких, обработка которых потребует много времени.

Синхронизация соединений

Для объединения отдельных блоков данных используйте pandas.concat() , но при этом слежите за использованием памяти в процессе.

Использование продвинутых инструментов

Для работы с очень большими наборами данных применяйте такие инструменты, как Dask или Apache Spark, которые специально разработаны для обработки данных вне оперативной памяти.

Потоковый вывод с SQLAlchemy

Для баз данных, совместимых с SQLAlchemy, используйте потоковый вывод результатов, активируя execution_options(stream_results=True) .

Рациональное использование памяти при хранении данных

Храня данные в списке, не забывайте о возможных затратах памяти.

Упрощение и оптимизация DataFrames

Обработка меньших блоков данных может существенно снизить нагрузку на систему и позволяет проводить сложные преобразования без риска перегрузки.

Визуализация

Воспринимайте потоковую загрузку данных в DataFrame как наливание воздуха в воздушные шары:

Набор данных: 🚰 -> 🎈

Небольшой SQL запрос: 🚰 -> 🎈 (Данные помещаются без затруднений) Огромный SQL запрос: 🚰 -> 🎈💥 (Объем данных превышает объем памяти, шар лопается!)

Решение:

Потоковая загрузка данных: 🚰 -> 🎈(Наполняем, завязываем, повторяем)

Результат:

✅ Набор управляемых "шариков" (DataFrames): [🎈,🎈,🎈] (Эффективное использование памяти)

Мощные инструменты для решения геркулесовых задач в программировании

Для обработки внушительных объемов данных воспользуйтесь следующими подходами:

Использование смещений в SQL-запросах

Применяйте смещения в SQL-запросах для точного контроля над блоками данных.

Dask и Modin на страже оптимизации

Для оптимизации загрузки данных распределение задач с помощью Dask или Modin может быть весьма полезно.

Колоночные базы данных

Колоночные базы данных позволяют оптимизировать доступ к данным, что может существенно ускорить выполнение запросов при работе с большими данными.

Простота во главе угла

Прежде всего, следуйте принципу упрощения. Сложные задачи становятся гораздо более управляемыми, если разделить их на более мелкие этапы.

