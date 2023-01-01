Список функций и триггеров, связанных с таблицей в PostgreSQL

Быстрый ответ

SQL Скопировать код SELECT proname FROM pg_proc p JOIN pg_namespace n ON p.pronamespace = n.oid WHERE prosrc LIKE '%имя_вашей_таблицы%' AND n.nspname = 'public';

Чтобы отыскать функции PostgreSQL, ассоциированные с определённой таблицей, воспользуемся таблицей системного каталога pg_proc. Производим фильтрацию столбца с исходным кодом функции prosrc , проверяя вхождение имя_вашей_таблицы , и установим соответствующее пространство имён n.nspname , в случае, если оно отличается от public .

Устранение ложных срабатываний

Для предотвращения ложных срабатываний, таких как упоминание имени таблицы в комментариях, можно улучшить наш запрос:

SQL Скопировать код SELECT proname FROM pg_proc p JOIN pg_namespace n ON p.pronamespace = n.oid WHERE prosrc ~ ('[^a-z_]' || 'имя_вашей_таблицы' || '[^a_z_]') AND n.nspname = 'public';

Тем временем мы будем использовать регулярные выражения, чтобы отслеживать упоминания имени таблицы, которые не составляют часть более длинных строк и избегать ситуаций, когда имя таблицы оказывается заключено между другими символами.

Рассмотрение ассоциированных объектов

В процессе поиска можно столкнуться с другими ассоциированными объектами, такими как триггеры и ограничения. Для их обнаружения следует обратиться к каталогам pg_trigger и pg_constraint и связать их с pg_class , чтобы определить ассоциацию с именем таблицы.

Визуализация

Представьте таблицу как небольшую деревню ( имя_вашей_таблицы ), а функции, триггеры и ограничения в качестве путей, ведущих к ней и от неё:

Markdown Скопировать код Таблица-Деревенька (🌟): `имя_вашей_таблицы` Связующие пути (🛣️): Функция1, ТриггерА, Ограничение1

Чтобы обнаружить всю ассоциацию с нашей деревней, используем карту PostgreSQL:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT objname FROM pg_depend d JOIN pg_class c ON d.refobjid = c.oid JOIN pg_namespace n ON c.relnamespace = n.oid WHERE c.relname = 'имя_вашей_таблицы' AND n.nspname = 'public' AND d.deptype = 'n';

Этот запрос предоставит вам карту ваших баз данных. Открывайте для себя новые места!

Анализ деталей рутин

Познакомьтесь с помощником information_schema.routines . С его помощью мы способны изучить названия, типы и свойства различных рутин, имеющихся во многих БД. А благодаря proargnames в pg_proc , мы получаем возможность управлять функциями с такой же лёгкостью, с которой они вызываются.

SQL Скопировать код SELECT proname, proargnames FROM pg_proc p JOIN pg_namespace n ON p.pronamespace = n.oid WHERE prosrc LIKE '%имя_вашей_таблицы%' AND n.nspname = 'public';

Вооружившись этими сведениями, вы сможете уверенно навигировать по лабиринтам кода и легко справитесь с удалением функций при помощи DROP FUNCTION , если это окажется необходимым.

