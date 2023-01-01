Список функций и триггеров, связанных с таблицей в PostgreSQL#Разное
Быстрый ответ
SELECT
proname
FROM
pg_proc p
JOIN
pg_namespace n ON p.pronamespace = n.oid
WHERE
prosrc LIKE '%имя_вашей_таблицы%'
AND n.nspname = 'public';
Чтобы отыскать функции PostgreSQL, ассоциированные с определённой таблицей, воспользуемся таблицей системного каталога pg_proc. Производим фильтрацию столбца с исходным кодом функции
prosrc, проверяя вхождение
имя_вашей_таблицы, и установим соответствующее пространство имён
n.nspname, в случае, если оно отличается от
public.
Устранение ложных срабатываний
Для предотвращения ложных срабатываний, таких как упоминание имени таблицы в комментариях, можно улучшить наш запрос:
SELECT
proname
FROM
pg_proc p
JOIN
pg_namespace n ON p.pronamespace = n.oid
WHERE
prosrc ~ ('[^a-z_]' || 'имя_вашей_таблицы' || '[^a_z_]')
AND n.nspname = 'public';
Тем временем мы будем использовать регулярные выражения, чтобы отслеживать упоминания имени таблицы, которые не составляют часть более длинных строк и избегать ситуаций, когда имя таблицы оказывается заключено между другими символами.
Рассмотрение ассоциированных объектов
В процессе поиска можно столкнуться с другими ассоциированными объектами, такими как триггеры и ограничения. Для их обнаружения следует обратиться к каталогам
pg_trigger и
pg_constraint и связать их с
pg_class, чтобы определить ассоциацию с именем таблицы.
Визуализация
Представьте таблицу как небольшую деревню (
имя_вашей_таблицы), а функции, триггеры и ограничения в качестве путей, ведущих к ней и от неё:
Таблица-Деревенька (🌟): `имя_вашей_таблицы`
Связующие пути (🛣️): Функция1, ТриггерА, Ограничение1
Чтобы обнаружить всю ассоциацию с нашей деревней, используем карту PostgreSQL:
SELECT
DISTINCT objname
FROM
pg_depend d
JOIN
pg_class c ON d.refobjid = c.oid
JOIN
pg_namespace n ON c.relnamespace = n.oid
WHERE
c.relname = 'имя_вашей_таблицы'
AND n.nspname = 'public'
AND d.deptype = 'n';
Этот запрос предоставит вам карту ваших баз данных. Открывайте для себя новые места!
Анализ деталей рутин
Познакомьтесь с помощником
information_schema.routines. С его помощью мы способны изучить названия, типы и свойства различных рутин, имеющихся во многих БД. А благодаря
proargnames в
pg_proc, мы получаем возможность управлять функциями с такой же лёгкостью, с которой они вызываются.
SELECT
proname,
proargnames
FROM
pg_proc p
JOIN
pg_namespace n ON p.pronamespace = n.oid
WHERE
prosrc LIKE '%имя_вашей_таблицы%'
AND n.nspname = 'public';
Вооружившись этими сведениями, вы сможете уверенно навигировать по лабиринтам кода и легко справитесь с удалением функций при помощи
DROP FUNCTION, если это окажется необходимым.
