Спецсимволы в SQL LIKE: список для SQL Server, MySQL, Oracle

Быстрый ответ

В SQL оператор LIKE использует символы % и _ для соответствия шаблонам: % согласуется с любой последовательностью символов, а _ — с одиным произвольным символ. Поиск именно этих символов требует их экранирования, обычно с помощью символа \ . Вот примеры этого синтаксиса:

Поиск символа процента в тексте:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE '%\%%' ESCAPE '\';

Поиск символа подчёркивания в тексте:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE '%\_%' ESCAPE '\';

Если нужно, можно изменить символ экранирования, используя ESCAPE .

Расширенное сопоставление и отрицание

Некоторые версии SQL поддерживают выражения [] и [^] для поиска любого символа из указанного набора или вне его соответственно. Однако стандартное использование данных конструкций не гарантировано.

Поиск символа в заданном диапазоне:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE '[a-c]%';

Исключение символов из заданного диапазона:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE '[^a-c]%';

Особенности использования выражений может зависеть от языковых настроек (локализации) базы данных, которые влияют на интерпретацию диапазонов.

Диалекты SQL и их специальные символы

Специальные символы могут варьироваться в зависимости от диалекта SQL. Например, в PostgreSQL есть оператор SIMILAR TO для работы с шаблонами, подобными регулярным выражениям:

Использование SIMILAR TO в PostgreSQL

SQL Скопировать код SELECT * FROM table_name WHERE column_name SIMILAR TO '%(abc|def)%';

Здесь используются специальные символы: | для альтернативы, * — для повторения, а + и () — для группировки.

Реальное применение и возможные проблемы

Использование специальных символов расширяет возможности поиска, но усложняет перенос кода между различными СУБД. В частности, следует учесть следующие моменты:

Экранирование специальных символов : методы указания литеральных символов в различных СУБД могут отличаться ( '' , '!' , '[]' ). Перед началом работы важно изучить соответствующую документацию.

: методы указания литеральных символов в различных СУБД могут отличаться ( , , ). Перед началом работы важно изучить соответствующую документацию. Чувствительность к регистру : в некоторых системах (например, SQL Server) регистр символов не учитывается, в других (как в PostgreSQL) — учитывается, что влияет на результаты запросов.

: в некоторых системах (например, SQL Server) регистр символов не учитывается, в других (как в PostgreSQL) — учитывается, что влияет на результаты запросов. Локализация баз данных: влияет на интерпретацию диапазонов символов в шаблонах для поиска.

Моменты, на которые следует обратить внимание

Важно предотвратить возможные риски, например, инъекцию подстановочных символов, когда непроверенные данные пользователя могут привести к выполнению трудоемких поисковых запросов.

Использование подстановочного символа в начале строки ( LIKE '%term' ) может приводить к полному сканированию таблиц, что тоже затратно.

Визуализация

Символы, используемые оператором LIKE, можно представить как инструменты детектива для поиска подходящих элементов:

Функция Роль Символ Множественный Соответствует любому набору символов % Одиночный Соответствует одному символу _ Экранирование Позволяет рассматривать % и _ как обычные символы ESCAPE

Их можно визуализировать как детективные атрибуты:

🕵️‍♂️🔍 % – "Сеть", отлавливающая группу символов 🕵️‍♂️🔬 _ – "Микроскоп", изучающий каждый символ индивидуально 🕵️‍♂️🗝️ ESCAPE – "Ключ", раскрывающий истинное значение спецсимволов

Например, если нужно обнаружить слова с "а" на второй позиции: Формат: _a%

Совпадения: 🚗 "car", "cat", но не 🦇 "bat" (так как "b" не соответствует шаблону)

Доверяй, но проверяй (документацию)

Данные рекомендации — это только отправная точка. Для наиболее полной информации, с учетом всех деталей и нюансов, стоит обратиться к официальной документации вашей СУБД.

