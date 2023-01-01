Спецсимволы в SQL LIKE: список для SQL Server, MySQL, Oracle#SQL для аналитиков #Основы SQL #WHERE и фильтрация
Быстрый ответ
В SQL оператор
LIKE использует символы
% и
_ для соответствия шаблонам:
% согласуется с любой последовательностью символов, а
_ — с одиным произвольным символ. Поиск именно этих символов требует их экранирования, обычно с помощью символа
\. Вот примеры этого синтаксиса:
Поиск символа процента в тексте:
SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE '%\%%' ESCAPE '\';
Поиск символа подчёркивания в тексте:
SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE '%\_%' ESCAPE '\';
Если нужно, можно изменить символ экранирования, используя
ESCAPE.
Расширенное сопоставление и отрицание
Некоторые версии SQL поддерживают выражения
[] и
[^] для поиска любого символа из указанного набора или вне его соответственно. Однако стандартное использование данных конструкций не гарантировано.
Поиск символа в заданном диапазоне:
SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE '[a-c]%';
Исключение символов из заданного диапазона:
SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE '[^a-c]%';
Особенности использования выражений может зависеть от языковых настроек (локализации) базы данных, которые влияют на интерпретацию диапазонов.
Диалекты SQL и их специальные символы
Специальные символы могут варьироваться в зависимости от диалекта SQL. Например, в PostgreSQL есть оператор
SIMILAR TO для работы с шаблонами, подобными регулярным выражениям:
Использование SIMILAR TO в PostgreSQL
SELECT * FROM table_name WHERE column_name SIMILAR TO '%(abc|def)%';
Здесь используются специальные символы:
| для альтернативы,
* — для повторения, а
+ и
() — для группировки.
Реальное применение и возможные проблемы
Использование специальных символов расширяет возможности поиска, но усложняет перенос кода между различными СУБД. В частности, следует учесть следующие моменты:
- Экранирование специальных символов: методы указания литеральных символов в различных СУБД могут отличаться (
'',
'!',
'[]'). Перед началом работы важно изучить соответствующую документацию.
- Чувствительность к регистру: в некоторых системах (например, SQL Server) регистр символов не учитывается, в других (как в PostgreSQL) — учитывается, что влияет на результаты запросов.
- Локализация баз данных: влияет на интерпретацию диапазонов символов в шаблонах для поиска.
Моменты, на которые следует обратить внимание
Важно предотвратить возможные риски, например, инъекцию подстановочных символов, когда непроверенные данные пользователя могут привести к выполнению трудоемких поисковых запросов.
Использование подстановочного символа в начале строки (
LIKE '%term') может приводить к полному сканированию таблиц, что тоже затратно.
Визуализация
Символы, используемые оператором LIKE, можно представить как инструменты детектива для поиска подходящих элементов:
|Функция
|Роль
|Символ
|Множественный
|Соответствует любому набору символов
|%
|Одиночный
|Соответствует одному символу
|_
|Экранирование
|Позволяет рассматривать % и _ как обычные символы
|ESCAPE
Их можно визуализировать как детективные атрибуты:
🕵️♂️🔍 % – "Сеть", отлавливающая группу символов 🕵️♂️🔬 _ – "Микроскоп", изучающий каждый символ индивидуально 🕵️♂️🗝️ ESCAPE – "Ключ", раскрывающий истинное значение спецсимволов
Например, если нужно обнаружить слова с "а" на второй позиции:
Формат:
_a%
Совпадения: 🚗 "car", "cat", но не 🦇 "bat" (так как "b" не соответствует шаблону)
Доверяй, но проверяй (документацию)
Данные рекомендации — это только отправная точка. Для наиболее полной информации, с учетом всех деталей и нюансов, стоит обратиться к официальной документации вашей СУБД.
Полезные материалы
- SQL LIKE Operator — Основы использования оператора SQL LIKE.
- PostgreSQL: Documentation: 9.7. Pattern Matching — Подробности о работе с LIKE в PostgreSQL.
- LIKE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Детальное руководство по оператору LIKE в Transact-SQL.
- Multilingual Regular Expression Syntax — Основы работы с регулярными выражениями и экранированием в SQL.
- MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 5.3.4.7 Pattern Matching — Руководство по функционалу поиска по шаблону от MySQL.
- SQL Language Expressions — Раскрытие принципов работы с оператором LIKE в SQLite.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик