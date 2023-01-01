Создание временной таблицы как копии постоянной в SQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Хотите создать временную таблицу, которая имеет ту же структуру, что и основная? Воспользуйтесь методом "SELECT INTO". Выражение SELECT TOP 0 * INTO #TempTable FROM OriginalTable; позволит создать пустую временную таблицу #TempTable , которая структурно соответствует OriginalTable .

SQL Скопировать код /* Давайте приступим! */ SELECT TOP 0 * INTO #TempTable FROM OriginalTable;

Такой подход позволяет быстро скопировать структуру таблицы, не охватывая данные.

Как сделать процесс еще более эффективным?

Для улучшения производительности и оптимизации использования возможностей SQL Server, команда SELECT INTO оказывается очень экономичной по времени. Подобный функционал предлагается и в PostgreSQL:

SQL Скопировать код /* Привет, PostgreSQL, ты тоже можешь так делать! */ CREATE TEMP TABLE temp_table AS SELECT * FROM original_table LIMIT 0;

Этим методом создается временная таблица temp_table , полностью соответствующая original_table по столбцам, но без данных. Это можно обозначить как клонирование структуры.

Замечание: ограничения в связи с первичными ключами

Обратите внимание, что указанный метод не копирует первичные ключи и ограничения. Структура таблицы воспроизводится без указанных элементов, что напоминает структурный план без соблюдения строительных норм и правил.

В PostgreSQL временная таблица будет находиться в специальной схеме сессии, например 'pgtemp3'. Это обеспечивает важный уровень изоляции и безопасности данных.

Подробнее: чего нет в копии?

Копия временной таблицы лишена некоторых свойств оригинальной таблицы. Переносится структура столбцов, но отсутствуют связанные с ней атрибуты, связанные с индексацией и ограничениями. Вот что часто отсутствует:

Индексы : отсутствие индексов на временных таблицах может сделать их работу менее оптимальной .

: отсутствие индексов на временных таблицах может сделать их работу . Ограничения : отсутствие защиты от некорректного ввода данных.

: отсутствие защиты от некорректного ввода данных. Триггеры : они не будут автоматически отрабатывать на изменение данных.

: они не будут автоматически отрабатывать на изменение данных. Идентификаторы строк: первичные ключи и уникальные идентификаторы придется устанавливать снова.

Визуализация

Создание временной таблицы можно представить как пошив вещи по образцу из существующего гардероба:

Markdown Скопировать код Оригинальная рубашка (👔): [Рукав, Воротник, Пуговица] Портной-клонировщик (👷‍♂️): 1. Снять мерки с оригинальной рубашки 👔 2. Выкроить такую же модель из ткани 📐 3. Сшить "клон" рубашки 👕

SQL Скопировать код /* И это ваша новая рубашка: тот же фасон, но без украшений! */ CREATE TABLE temp_table AS SELECT * FROM original_table WHERE 1=0;

Суть в том, что нам не нужен новый дизайн – важно успешно скопировать проверенное решение, сохраняя "модель" (метаданные), но не "материал" (данные).

Код для разных вариантов SQL

Посмотрим, как создаются временные таблицы в разных версиях SQL:

SQL Server

SQL Server предоставляет возможность создавать временные таблицы с использованием SELECT INTO :

SQL Скопировать код /* Копирование на уровне администратора! */ SELECT TOP 0 * INTO #CoolTempTable FROM OriginalStylishTable;

PostgreSQL

Пользователям PostgreSQL, предпочитающим синонимы, стоит обратить внимание на этот синтаксис:

SQL Скопировать код /* PostgreSQL говорит: "Я могу взять твое задание, но сделать его немного по-своему." */ CREATE TEMP TABLE cool_temp_table AS SELECT * FROM original_stylish_table LIMIT 0;

MySQL

MySQL предлагает аналогичный метод, со временными таблицами для сессионного использования:

SQL Скопировать код /* Версия MySQL, которая будет недоступна для всех, кроме вас */ CREATE TEMPORARY TABLE cool_temp_table AS SELECT * FROM original_stylish_table WHERE FALSE;

Работа с нестандартными случаями

Иногда создаваемая временная таблица должна иметь некоторые отличия:

Переименование столбцов : примените алиасы в запросе SELECT для более понятных названий столбцов.

: примените в запросе для более понятных названий столбцов. Изменение типов данных : меняйте типы данных с помощью CAST или CONVERT .

: меняйте типы данных с помощью или . Идентификаторы строк: добавляйте дополнительные столбцы к запросу SELECT , имитируя столбцы идентичности или уникальные идентификаторы.

