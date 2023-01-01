Создание временной таблицы из CTE запроса в MS SQL

Быстрый ответ

Чтобы в SQL Server создать временную таблицу используя общее табличное выражение CTE (Common Table Expressions), выполните следующий код:

SQL Скопировать код ;WITH CTE AS (SELECT * FROM OriginalTable) SELECT * INTO #TempTable FROM CTE;

Перед WITH обязательно ставится точка с запятой, после которой можно использовать команду SELECT * INTO , чтобы перенести данные во временную таблицу #TempTable .

Подробное руководство и примеры кода

Не позволяйте простому начальному ответу ввести вас в заблуждение. Множество мелких особенностей помогут вам довести создание и использование временных таблиц до совершенства. Давайте рассмотрим их подробнее.

Составление CTE — основа для создания временных таблиц

Тщательное составление CTE высоко ценится, особенно при работе с большим объемом данных. Выбор нужных колонок и строк значительно упрощает последующую работу.

SQL Скопировать код ;WITH WeeklyData AS ( SELECT * FROM OriginalTable WHERE DateColumn >= GETDATE() – 7 ) SELECT * INTO #TempTable FROM WeeklyData;

В данном примере мы отфильтровываем данные за последнюю неделю, что позволяет упрощать работу с более узкими данными.

Осуществляем выборку данных — по одному параметру

Советуется аккуратно подойти к выбору колонок в запросе SELECT INTO для достижения оптимальной производительности ваших запросов.

Подчистка после выполнения работы — удаление временной таблицы

Очистка кода от лишних временных таблиц осуществляется при помощи команды DROP TABLE #TempTable . Несмотря на то, что SQL Server сам удаляет временные таблицы после окончания сеанса, ручное удаление является хорошей практикой.

Визуализация

Общее табличное выражение можно построить по аналогии с рецептом, а временную таблицу — с кухней, на которой происходит магия.

Markdown Скопировать код Рецепт (🗒️): SELECT * FROM MasterChefBook Кухня (🍳): Операция с временной таблицей

Теперь визуализируем процесс превращения рецепта в успешное блюдо:

SQL Скопировать код WITH Recipe AS (SELECT * FROM MasterChefBook) SELECT * INTO Kitchen FROM Recipe;

Важность этого шага состоит в том, что CTE позволяет стратегически отобрать необходимые данные для последующей работы с ними.

Использование рекурсии в CTE

Рекурсия в CTE становится незаменимой, когда, например, нужно сгенерировать серию дат. Если предполагается более 100 рекурсий, не забудьте использовать OPTION (MAXRECURSION 0) .

SQL Скопировать код ;WITH DateSeries AS ( SELECT CAST(GETDATE() AS DATE) AS DateValue UNION ALL SELECT DATEADD(DAY, 1, DateValue) FROM DateSeries WHERE DateValue < DATEADD(DAY, 10, GETDATE()) ) SELECT * INTO #DateList FROM DateSeries OPTION (MAXRECURSION 0);

Здесь создается временная таблица #DateList, которая включает в себя даты на десять дней вперед от текущей даты.

Важность стандартизации именования

Использование псевдонимов и соблюдение стандартов наименования значительно улучшают читаемость SQL-запросов.

SQL Скопировать код ;WITH SalesData AS ( SELECT OrderID, OrderDate, TotalAmount FROM Orders WHERE OrderDate >= @StartDate ) SELECT sd.OrderID, sd.OrderDate, sd.TotalAmount INTO #FilteredSales FROM SalesData AS sd;

Эффективное использование ресурсов SQL Server

Если один и тот же результат можно получить, используя подзапрос или переменную таблицы, то следует рассмотреть эти варианты вместо создания временной таблицы для экономии ресурсов. Оптимизация выбора метода требует тестирования каждого из вариантов.

