Создание внешнего ключа в SQL Server: решение ошибок

#DDL: CREATE / ALTER / DROP  #FOREIGN KEY  #Ограничения (Constraints)  
Быстрый ответ

Чтобы создать внешний ключ в SQL Server, вам нужно выполнить следующую команду:

ALTER TABLE ДочерняяТаблица
ADD CONSTRAINT FK_Дочерняя_Родительская
FOREIGN KEY (ИДРодителя)
REFERENCES РодительскаяТаблица(ИД);

Такой подход позволяет формировать внешний ключ FK_Дочерняя_Родительская, который связывает поле ИДРодителя дочерней таблицы с полем ИД родительской таблицы, обеспечивая связь между данными таблицами.

Гайд по выбору столбцов

При конфигурации внешнего ключа крайне важно, чтобы типы данных и количество столбцов в нём совпадали с первичным ключом или уникальным констейнтом в реферируемой таблице. Для составного первичного ключа следует создавать внешний ключ, включающий те же самые столбцы и типы данных.

-- Пример формирования составного внешнего ключа
ALTER TABLE ДеталиЗаказа
ADD CONSTRAINT FK_Заказ
FOREIGN KEY (ИДЗаказа, ИДПродукта)
REFERENCES Заказы(ИДЗаказа, ИДПродукта);

Именование для большей наглядности

Рекомендуется использовать понятные и последовательные принципы наименования ограничений, чтобы упростить ориентацию посредством связей в базе данных. Так, шаблон FK_ДочерняяТаблица_РодительскаяТаблица сразу указывает на связь между определёнными таблицами и данное отношение между ними.

Применение каскадных операций

Использование каскадных действий, таких как ON DELETE CASCADE и ON UPDATE CASCADE, помогает поддерживать ссылочную целостность, автоматически удаляя или обновляя связанные строки в дочерних таблицах при изменении или удалении строки в родительской таблице.

ALTER TABLE ДочерняяТаблица
ADD CONSTRAINT FK_Дочерняя_Родительская
FOREIGN KEY (ИДРодителя)
REFERENCES РодительскаяТаблица(ИД)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE;

Визуализация

Создание внешнего ключа можно сравнить со строительством моста между двумя таблицами в базе данных:

Таблица 'Клиенты': [ИДКлиента, Имя, Контакт] 🏝️ 
Таблица 'Заказы': [ИДЗаказа, ИДКлиента, ДеталиЗаказа] 🏝️

Мост строится с помощью команды:

ALTER TABLE Заказы
ADD CONSTRAINT FK_Клиент
FOREIGN KEY (ИДКлиента) REFERENCES Клиенты(ИДКлиента);

Финальный результат:

🏝️ Таблица 'Клиенты' 🌉⬅️-🔒-➡️🌉 Таблица 'Заказы' 🏝️
# Замок в метафорической форме 🔒 означает ограничение внешнего ключа.

Такое строение позволяет каждому заказу быть связанному с актуальным клиентом и гарантировать целостность данных.

Обработка значений NULL

Чтобы избежать null-связей, советуется объявлять столбцы с внешним ключом как NOT NULL. Это позволит предотвратить появление строк без родительской связи.

ALTER TABLE ДочерняяТаблица
MODIFY COLUMN ИДРодителя INT NOT NULL;

Предугадывание распространенных ошибок

Часто ошибки возникают из-за опечаток в названиях таблиц или столбцов или при попытке ссылки на столбец, который не существует. Всегда тщательно проверяйте ваши команды и структуру данных, чтобы избегать подобных проблем.

-- Проверяем наличие столбца для ссылки
SP_COLUMNS РодительскаяТаблица;

Алина Карпова

инженер по данным

