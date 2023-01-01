Создание внешнего ключа в PostgreSQL: правильный синтаксис

Быстрый ответ

Синтаксис создания внешнего ключа в PostgreSQL следующий:

SQL Скопировать код ALTER TABLE child ADD CONSTRAINT fk_parent FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES parent(id);

В данном примере команда устанавливает внешний ключ с именем fk_parent для таблицы child , связывая столбец parent_id данной таблицы с ключом id таблицы parent .

Детальнее о создании внешних ключей

Изменение существующих таблиц путем добавления внешних ключей

Команда ALTER TABLE часто применяется для добавления внешних ключей в уже существующие таблицы: это помогает решить задачи циклической зависимости и обеспечения целостности данных.

Составные ключи и внешние ключи согласно однострочному определению

Если первичный ключ является составным, внешние ключи с множественными ссылочными столбцами определяют с помощью ALTER TABLE , поскольку однострочное определение недостаточно выразительно.

Использование имен для ограничений внешних ключей

Хорошею практикой считается использование информативных названий для ограничений внешнего ключа: это помогает при диагностировании проблем и последующей работе со схемой базы данных.

Правила использования типа данных Serial

Тип данных SERIAL , предназначенный для генерации значений автоматически, не подходит для определения внешних ключей. В этом случае следует явно использовать типы integer или bigint .

Соблюдение соответствия типов данных

Важно, чтобы типы данных столбцов внешнего ключа и первичного ключа, на который он ссылается, точно совпадали. Это предотвращает ошибки при создании ограничения.

Визуализация

Воспринимайте внешние ключи в PostgreSQL как связи, которые объединяют таблицы в вашей базе данных:

Markdown Скопировать код Сущность A (📦 Таблица_A): – Первичный ключ (🗝) Сущность B (📦 Таблица_B): – Первичный ключ (🔗🗝)

Внешний ключ можно представить как мост, прочно соединяющий таблицы:

Markdown Скопировать код 📦 Таблица_A (🗝) ==🔗== 🔗🗝 Таблица_B 📦

Эти связи вводят правила, гарантирующие соответствие записей в Сущности B записям в Сущности A.

Markdown Скопировать код **Правила**: 1. 🚶‍♂️ (Запись в Таблице_B) ➡️ Может быть добавлена только при наличии соответствующего 🗝 в Таблице_A. 2. 🚧 При удалении 🗝 в Таблице_A добавление новых записей в Таблицу_B становится невозможным.

Таким образом, внешние ключи обеспечивают строгий контроль и целостность данных.

Ссылочная целостность: поддержка консистентности базы данных

Обеспечение правильности отношений

Внешние ключи поддерживают целостность данных, позволяя вводить или изменять записи только при наличии ссылки на валидные записи – так избегается появление "сиротских" записей.

Контроль над управлением удалением и обновлениями

Ограничения внешних ключей дают возможность определить действия типа CASCADE , SET NULL или NO ACTION для реакции на удаление или обновление, облегчая поддержание целостности отношений.

Значение единообразия в наименованиях

Соблюдение общих правил именования, таких как префикс fk_ для внешних ключей, способствует пониманию и управлению схемой базы данных.

Влияние на производительность

Несмотря на то что внешние ключи могут замедлять работу базы данных, создание индексов для определенных столбцов может это компенсировать.

