Создание внешнего ключа в PostgreSQL: правильный синтаксис#PostgreSQL #DDL: CREATE / ALTER / DROP #FOREIGN KEY
Быстрый ответ
Синтаксис создания внешнего ключа в PostgreSQL следующий:
ALTER TABLE child ADD CONSTRAINT fk_parent FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES parent(id);
В данном примере команда устанавливает внешний ключ с именем
fk_parent для таблицы
child, связывая столбец
parent_id данной таблицы с ключом
id таблицы
parent.
Детальнее о создании внешних ключей
Изменение существующих таблиц путем добавления внешних ключей
Команда
ALTER TABLE часто применяется для добавления внешних ключей в уже существующие таблицы: это помогает решить задачи циклической зависимости и обеспечения целостности данных.
Составные ключи и внешние ключи согласно однострочному определению
Если первичный ключ является составным, внешние ключи с множественными ссылочными столбцами определяют с помощью
ALTER TABLE, поскольку однострочное определение недостаточно выразительно.
Использование имен для ограничений внешних ключей
Хорошею практикой считается использование информативных названий для ограничений внешнего ключа: это помогает при диагностировании проблем и последующей работе со схемой базы данных.
Правила использования типа данных Serial
Тип данных
SERIAL, предназначенный для генерации значений автоматически, не подходит для определения внешних ключей. В этом случае следует явно использовать типы
integer или
bigint.
Соблюдение соответствия типов данных
Важно, чтобы типы данных столбцов внешнего ключа и первичного ключа, на который он ссылается, точно совпадали. Это предотвращает ошибки при создании ограничения.
Визуализация
Воспринимайте внешние ключи в PostgreSQL как связи, которые объединяют таблицы в вашей базе данных:
Сущность A (📦 Таблица_A):
– Первичный ключ (🗝)
Сущность B (📦 Таблица_B):
– Первичный ключ (🔗🗝)
Внешний ключ можно представить как мост, прочно соединяющий таблицы:
📦 Таблица_A (🗝) ==🔗== 🔗🗝 Таблица_B 📦
Эти связи вводят правила, гарантирующие соответствие записей в Сущности B записям в Сущности A.
**Правила**:
1. 🚶♂️ (Запись в Таблице_B) ➡️ Может быть добавлена только при наличии соответствующего 🗝 в Таблице_A.
2. 🚧 При удалении 🗝 в Таблице_A добавление новых записей в Таблицу_B становится невозможным.
Таким образом, внешние ключи обеспечивают строгий контроль и целостность данных.
Ссылочная целостность: поддержка консистентности базы данных
Обеспечение правильности отношений
Внешние ключи поддерживают целостность данных, позволяя вводить или изменять записи только при наличии ссылки на валидные записи – так избегается появление "сиротских" записей.
Контроль над управлением удалением и обновлениями
Ограничения внешних ключей дают возможность определить действия типа
CASCADE,
SET NULL или
NO ACTION для реакции на удаление или обновление, облегчая поддержание целостности отношений.
Значение единообразия в наименованиях
Соблюдение общих правил именования, таких как префикс
fk_ для внешних ключей, способствует пониманию и управлению схемой базы данных.
Влияние на производительность
Несмотря на то что внешние ключи могут замедлять работу базы данных, создание индексов для определенных столбцов может это компенсировать.
Полезные материалы
- PostgreSQL: Documentation: 16: 5.4. Constraints — для дополнительного понимания внутреннего устройства внешних ключей и ограничений рекомендуем обратиться к официальной документации PostgreSQL.
- Newest 'foreign-keys+postgresql' Questions – Stack Overflow — тут вы найдете реальные примеры работы с внешними ключами в PostgreSQL на Stack Overflow.
- SQL FOREIGN KEY Constraint – W3Schools — на сайте W3Schools представлены основы работы с SQL-ограничениями внешних ключей.
- Entity Relationship Diagram (ERD) Tutorial – Part 2 – YouTube — обучающее видео на YouTube поможет глубже понять проектирование баз данных и использование внешних ключей.
Алина Карпова
инженер по данным