Создание внешнего ключа между таблицами в разных БД#Основы SQL #FOREIGN KEY #Ограничения (Constraints)
Быстрый ответ
Ссылочная целостность между двумя базами данных обеспечивается с помощью триггеров или межбазовых ссылок в SQL Server.
Рассмотрим пример использования внешнего ключа в SQL Server между двумя базами данных:
ALTER TABLE Database1.dbo.Table1
ADD CONSTRAINT FK_Table1_Table2
FOREIGN KEY (Column1) REFERENCES Database2.dbo.Table2(Column1);
Если же необходимо найти решение, совместимое с различными СУБД, рекомендуется использовать триггеры:
CREATE TRIGGER CheckForeignKey
ON Database1.dbo.Table1
FOR INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
IF NOT EXISTS (
SELECT 1 FROM Database2.dbo.Table2
WHERE Column1 = INSERTED.Column1
)
RAISERROR ('Нарушение внешнего ключа', 16, 1);
ROLLBACK;
END;
Необходимо учитывать возможные риски, такие как сложности при восстановлении данных и негативное влияние на производительность.
Выбор: плюсы и минусы внешних ключей между базами
Внешние ключи между базами данных предотвращают нарушение целостности данных, однако имеют и оборотную сторону. К примеру, они могут создать проблемы при резервном копировании и восстановлении, управлении доступом и могут повлиять на скорость работы. Кроме того, они увеличивают общую сложность системы.
Переодоление отказов: борьба с ограничениями СУБД
Большинство СУБД имеют ограничения, которые затрудняют прямое использование внешних ключей между базами данных. В таких случаях триггеры могут имитировать действие внешнего ключа, но для этого требуется точное воспроизведение всех действий, включая каскадные удаления и обновления. Работа с триггерами может оказаться сложной и замедлить обработку транзакций.
Визуализация
Рассмотрим две базы данных, Database 1 🏰1 и Database 2 🏰2, со следующими схемами:
🏰1: [ID гражданина, Имя, Профессия]
🏰2: [ID собственности, Местоположение, ID владельца-гражданина]
Установим связь 🌉 между ID владельца-гражданина в 🏰2 и ID гражданина в 🏰1:
🏰1 ↔️🌉↔️ 🏰2
Мост 🌉 представляет собой внешний ключ:
🌉: ID владельца-гражданина в 🏰2 *должен соответствовать* ID гражданина в 🏰1
Таким образом, каждый владелец недвижимости в базе данных Database 2 🏰2 подтвержден в качестве гражданина в базе данных Database 1 🏰1. 🛂✅
Кризисные ситуации: когда использовать триггеры для обеспечения ссылочной целостности?
Триггеры являются гибким решением, когда использование внешних ключей между базами данных недоступно. Подходят для ситуаций, когда базы данных расположены в разных средах, требуется обеспечить целостность данных между платформами, или в СУБД нет поддержки межбазовой целостности. Проектирование и тестирование триггеров требует внимательного подхода из-за их сложности.
Альтернативный план: варианты замены внешнего ключа между базами
Если триггеры или межбазовые ссылки кажутся слишком сложными, требуется пересмотреть структуру базы данных:
- Слияние баз данных: Можно переместить таблицы в одну базу данных, чтобы избежать межбазовых отношений.
- Доверие к приложениям: Можно обеспечить целостность данных на уровне ПО, но этот вариант менее надежен и увеличивает ответственность разработчиков.
- Репликация: Синхронизация данных между базами с помощью репликации или определения изменений, что увеличивает вычислительную нагрузку.
Управление записями-сиротами
Управление записями-сиротами без гарантий целостности требует регулярных проверок и процедур очистки. Триггеры не справляются с задачей очистки, поэтому могут потребоваться пользовательские скрипты или запланированные задачи для поддержания чистоты и порядка в базах данных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик