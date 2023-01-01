Создание триггера SQL для обновления конкретного столбца

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы триггер активировался только при изменении значения определенного столбца, создайте условие сравнивающее значения "до" и "после" обновления в данном столбце. Ниже представлен пример такого триггера в SQL:

SQL Скопировать код CREATE TRIGGER update_if_changed ON your_table AFTER UPDATE AS BEGIN SET NOCOUNT ON; IF UPDATE(column_name) BEGIN UPDATE t SET t.Modified = GETDATE(), t.ModifiedUser = SUSER_NAME(), t.ModifiedHost = HOST_NAME() FROM your_table t INNER JOIN Inserted i ON t.id = i.id INNER JOIN Deleted d ON t.id = d.id WHERE i.column_name <> d.column_name; END END;

Чтобы воспользоваться этим кодом, замените your_table , column_name и id на соответствующие названия в вашей таблице, столбце и идентификаторе. Триггер сработает, когда будет обновлен столбец column_name .

Отслеживание изменений столбца

При обновления данных, SQL Server использует временные таблицы Inserted и Deleted , которые хранят новые и старые значения соответственно. Это позволяет отслеживать изменения в конкретном столбце column_name , который вызывает наше внимание.

Обновление информации о модификации

Если столбец column_name был изменен, поля Modified , ModifiedUser и ModifiedHost регистрируют время, пользователь и хост, с которого было сделано обновление, используя функции GETDATE() , SUSER_NAME() и HOST_NAME() .

Оптимизация производительности командой SET NOCOUNT ON

Использование команды SET NOCOUNT ON в начале триггера отключает отправку сообщений о количестве обработанных строк, что снижает нагрузку на систему и сеть.

Как разбираться в триггерах

Рассмотрим пример создания триггера для таблицы inventory , который отслеживает обновления столбца QtyToRepair :

SQL Скопировать код CREATE TRIGGER qty_repair_update ON inventory AFTER UPDATE AS BEGIN SET NOCOUNT ON; IF UPDATE(QtyToRepair) BEGIN UPDATE i SET i.Modified = GETDATE(), i.ModifiedUser = SUSER_NAME(), i.ModifiedHost = HOST_NAME() FROM inventory i INNER JOIN Inserted ins ON i.id = ins.id INNER JOIN Deleted del ON i.id = del.id WHERE ins.QtyToRepair <> del.QtyToRepair; END END;

Важные аспекты:

Триггер мониторит столбец QtyToRepair на предмет изменений.

на предмет изменений. Конструкция IF UPDATE(QtyToRepair) позволяет реагировать только на изменения в этом столбце.

позволяет реагировать только на изменения в этом столбце. Сравнение значений в таблицах Inserted и Deleted позволяет обнаружить, что в столбце произошли реальные изменения.

Визуализация

Возможно, будет полезным представить SQL-триггер обновления как секретного агента, который активируется только при изменении определенного столбца:

Markdown Скопировать код Представим **секретного агента** (🕵️‍♂️), охраняющего **сейф** (🏦) со своими тайнами: **Его задача**: 🚶‍♂️🔃🚪 Проверять каждую дверь (столбец) на изменения (активация триггера). **Когда он обнаруживает изменение**: 🕵️‍♂️⚠️🔐 Если кто-то поменял что-то в конкретной двери (столбце), агент начинает действовать (срабатывает триггер).

Внутри триггера условие IF функционирует следующим образом:

SQL Скопировать код IF OLD.column_name <> NEW.column_name THEN -- Обнаружено изменение! Пора действовать! END IF;

Это позволяет сэкономить ресурсы – триггер не тратит время на проверку каждого столбца, а реагирует только на важные изменения.

Всё, что вам нужно знать о лучших практиках обработки триггеров

Стремление к максимальной производительности

При создании триггера важно учитывать его влияние на производительность. Следует минимализировать логику триггера для оптимизации его работы.

Надежная обработка ошибок

Триггерам необходимо обеспечивать обработку ошибок для предотвращения возможности попадания базы данных в несогласованное состояние.

Соответствие бизнес-логике

Триггеры должны соответствовать бизнес-требованиям и не могут вводить правила, которые противоречат логике приложения.

Использование альтернатив

Если использование триггера кажется неэффективным, следует рассмотреть другие возможные решения, такие как процедуры или управление изменениями на уровне приложения.

Полезные материалы