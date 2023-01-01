Создание таблицы в PostgreSQL только если она не существует#Основы SQL #PostgreSQL #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
Для создания таблицы в PostgreSQL, при условии, что она ещё не существует, используется следующий запрос:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS my_table (
id SERIAL PRIMARY KEY,
info TEXT
);
Фраза
IF NOT EXISTS осуществляет проверку нахождения таблицы и помогает избежать возникновения избыточных ошибок.
Учет регистра в PostgreSQL
В PostgreSQL идентификаторы обладают свойством чувствительности к регистру. Рекомендуется применять имена таблиц в нижнем регистре, как показано ниже:
-- Использование имен таблиц в нижнем регистре снижает вероятность возникновения проблем
CREATE TABLE IF NOT EXISTS my_table (
id SERIAL PRIMARY KEY,
info TEXT
);
Такой подход соответствует стандартам наименований и гарантирует совместимость с содержимым каталога
pg_catalog.pg_tables.
Применение SECURITY DEFINER
Для ограничения прав пользователей на создание таблиц может быть полезно использовать функции с ключевым словом SECURITY DEFINER:
CREATE OR REPLACE FUNCTION create_my_table()
RETURNS void LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER AS $$
BEGIN
-- Проверяем, есть ли таблица 'my_table' в схеме 'public'?
IF NOT EXISTS (SELECT FROM pg_catalog.pg_tables
WHERE schemaname = 'public' AND tablename = 'my_table') THEN
EXECUTE 'CREATE TABLE public.my_table (
id SERIAL PRIMARY KEY,
info TEXT
)';
END IF;
END;
$$;
-- Выполняем функцию и следим за результатом
SELECT create_my_table();
Выполнение функции осуществляется с правами её создателя, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности.
Проверка привилегий роли
Перед созданием таблицы необходимо убедиться в наличии соответствующих привилегий у роли:
-- Производим проверку прав роли на создание таблиц в схеме 'public'
SELECT has_schema_privilege('current_user', 'public', 'CREATE');
Успешное выполнение запроса гарантирует отсутствие ошибок авторизации.
Визуализация
Процесс создания таблицы может быть более понятным, если представить его через следующую схему:
Этап: Существование таблицы | Действие:
----------------------------------------|-------------------------
Отсутствует | Устанавливаем таблицу (🏗️ CREATE TABLE)
Присутствует | Обходим дублирование (🚫 Без действий)
В свою очередь, обновление таблицы происходит с помощью
CREATE TABLE IF NOT EXISTS:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS new_table (
id SERIAL PRIMARY KEY,
data TEXT
);
Таким образом, получаем надёжное решение без излишних действий:
🏢 Существующая таблица (👍 Таблица уже создана и не требует изменений)
ИЛИ
🏗️ Новая таблица (🆕 Таблица успешно создана)
Многократное использование функции CREATE OR REPLACE FUNCTION
Целесообразно инкапсулировать процесс создания таблицы в PL/pgSQL функцию, чтобы избежать его повторения:
CREATE OR REPLACE FUNCTION create_unique_table(tablename TEXT)
RETURNS void LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
-- Проверяем, не была ли таблица уже создана
IF NOT EXISTS (SELECT FROM pg_tables WHERE tablename = lower($1)) THEN
EXECUTE format('CREATE TABLE %I (id SERIAL PRIMARY KEY)', $1);
END IF;
END;
$$;
-- Проводим тестирование функции!
SELECT create_unique_table('unique_table');
Данная функция проверяет существование таблицы перед её созданием, а
%I защищает от SQL-инъекций.
Назначение значений по умолчанию и установка ограничений
Правильное создание таблицы также подразумевает настройку первичных ключей и значений по умолчанию:
-- Комплексное создание таблицы
CREATE TABLE IF NOT EXISTS my_table (
id SERIAL PRIMARY KEY,
info TEXT DEFAULT 'default info'
);
Применяя этот подход, мы повышаем целостность данных и их смысловую нагрузку.
Завершение работы и очистка
После создания таблицы цельно убрать лишние функции:
-- Проводим удаление функции из базы данных
DROP FUNCTION IF EXISTS create_my_table();
Очистка базы данных помогает поддерживать порядок и упрощает её управление.
Двойная проверка через information_schema
Для дополнительной верификации существования таблицы можно использовать
information_schema.tables:
-- Дополнительная проверка на существование таблицы
SELECT
*
FROM
information_schema.tables
WHERE
table_schema = 'public'
AND table_name = 'my_table';
Отсутствие записей в результате указывает на отсутствие таблицы. Если запись присутствует, таблица существует.
Приоритет осторожности при изменениях в базе данных
До внесения любых изменений в базу данных проявите максимальную осторожность. Проверьте наличие бэкапов и удостоверьтесь в готовности всех требуемых разрешений, чтобы избежать возникновения нежелательных ситуаций.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик