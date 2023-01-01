Создание таблицы с sequence.nextval в Oracle: решение ошибок#Разное
Быстрый ответ
Для настройки поля ID с автоинкрементацией в Oracle используется последовательность с ключевым словом DEFAULT. Вам понадобится выполнить следующие действия:
CREATE SEQUENCE seq_name INCREMENT BY 1 START WITH 1; -- Создаём последовательность, начинающуюся с 1.
CREATE TABLE table_name (id NUMBER DEFAULT seq_name.NEXTVAL PRIMARY KEY); -- ID будет автоматически увеличиваться.
Улучшение использования Identity в 12c
В Oracle 12c доступна функция создания новых таблиц с автоинкрементным ID, используя функцию IDENTITY для столбца. Это эффективное и удобное решение:
CREATE TABLE new_table (
ID NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY, -- Укажем, что IDENTITY выполнит всю работу автоматически.
other_columns ...
);
Специфичные особенности столбцов IDENTITY в Oracle 12c позволяют выполнять автоматическое увеличение значений последовательностей 🚀
Для олдскульных пользователей: Триггеры и последовательности в Oracle 11g
Если вы всё ещё используете Oracle 11g или более раннюю версию, для реализации автоинкремента последовательности вам потребуется триггер. Это несколько сложнее:
CREATE OR REPLACE TRIGGER trigger_name
BEFORE INSERT ON table_name
FOR EACH ROW
BEGIN
SELECT seq_name.NEXTVAL INTO :new.id FROM dual; -- Последовательность, приступим к работе!
END;
Использование триггеров дает больший контроль, хотя это делается за счет простоты и производительности.
Анатомия sequence.nextval
Рассмотрим подробнее, как функционирует
sequence.nextval. Всё происходит крайне эффективно и организованно, похоже на планирование идеального мероприятия:
Можно представить последовательность как тщательно организованную очередь, в которой все в ожидании начала важного события 🎬:
Каждый участник получает уникальный билет (🎟️):
CREATE TABLE new_table (
ID NUMBER DEFAULT my_sequence.NEXTVAL, -- Машина, выдающая билеты друг за другом 🎟️!
other_columns ...
);
С каждой вставляемой в таблицу строкой процесс выглядит так:
👤 → 🎟️1 → 👤 → 🎟️2 → 👤 → 🎟️3 → ... (и так до бесконечности, каждый раз с уникальным ID)
За счёт работы
sequence.nextval все остаются довольны ✨
SYS_GUID на подмогу!
Для генерации уникального ID в Oracle можно использовать функцию
SYS_GUID():
CREATE TABLE unique_table (
id RAW(16) DEFAULT SYS_GUID(), -- Вот ваш уникальный id! Уникален, как снежинка.
other_columns ...
);
ID, сгенерированный с помощью
SYS_GUID(), настолько уникален, что даже в параллельных вселенных не найдёте его дубликата!
CURRVAL & NEXTVAL: История двух последовательностей
При работе с последовательностями важно помнить два атрибута:
CURRVAL и
NEXTVAL. Первый открывает нам текущее значение последовательности, а второй — следующее значение. Запомните это!
Выбор умного подхода и предостережения
Выбор способа автозаполнения поля в Oracle схож с ходом шахматной игры – нужна стратегия. Вот несколько мыслей по этому поводу:
- Столбцы IDENTITY просты и удобны в использовании, но они не предоставляют пространства для детальной настройки.
- Последовательности обеспечивают гибкость, однако это может снизить производительность.
- Триггеры дают полный контроль, но в то же время увеличивают сложность системы.
SYS_GUID()гарантирует уникальность, но может быть избыточным для простых задач.
Для выбора наиболее подходящего варианта для ваших задач ознакомьтесь с документацией Oracle и посетите специализированные форумы.
