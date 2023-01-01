Создание таблицы с sequence.nextval в Oracle: решение ошибок

Быстрый ответ

Для настройки поля ID с автоинкрементацией в Oracle используется последовательность с ключевым словом DEFAULT. Вам понадобится выполнить следующие действия:

SQL Скопировать код CREATE SEQUENCE seq_name INCREMENT BY 1 START WITH 1; -- Создаём последовательность, начинающуюся с 1. CREATE TABLE table_name (id NUMBER DEFAULT seq_name.NEXTVAL PRIMARY KEY); -- ID будет автоматически увеличиваться.

Улучшение использования Identity в 12c

В Oracle 12c доступна функция создания новых таблиц с автоинкрементным ID, используя функцию IDENTITY для столбца. Это эффективное и удобное решение:

SQL Скопировать код CREATE TABLE new_table ( ID NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY, -- Укажем, что IDENTITY выполнит всю работу автоматически. other_columns ... );

Специфичные особенности столбцов IDENTITY в Oracle 12c позволяют выполнять автоматическое увеличение значений последовательностей 🚀

Для олдскульных пользователей: Триггеры и последовательности в Oracle 11g

Если вы всё ещё используете Oracle 11g или более раннюю версию, для реализации автоинкремента последовательности вам потребуется триггер. Это несколько сложнее:

SQL Скопировать код CREATE OR REPLACE TRIGGER trigger_name BEFORE INSERT ON table_name FOR EACH ROW BEGIN SELECT seq_name.NEXTVAL INTO :new.id FROM dual; -- Последовательность, приступим к работе! END;

Использование триггеров дает больший контроль, хотя это делается за счет простоты и производительности.

Анатомия sequence.nextval

Рассмотрим подробнее, как функционирует sequence.nextval . Всё происходит крайне эффективно и организованно, похоже на планирование идеального мероприятия:

Можно представить последовательность как тщательно организованную очередь, в которой все в ожидании начала важного события 🎬:

Каждый участник получает уникальный билет (🎟️):

SQL Скопировать код CREATE TABLE new_table ( ID NUMBER DEFAULT my_sequence.NEXTVAL, -- Машина, выдающая билеты друг за другом 🎟️! other_columns ... );

С каждой вставляемой в таблицу строкой процесс выглядит так:

👤 → 🎟️1 → 👤 → 🎟️2 → 👤 → 🎟️3 → ... (и так до бесконечности, каждый раз с уникальным ID)

За счёт работы sequence.nextval все остаются довольны ✨

SYS_GUID на подмогу!

Для генерации уникального ID в Oracle можно использовать функцию SYS_GUID() :

SQL Скопировать код CREATE TABLE unique_table ( id RAW(16) DEFAULT SYS_GUID(), -- Вот ваш уникальный id! Уникален, как снежинка. other_columns ... );

ID, сгенерированный с помощью SYS_GUID() , настолько уникален, что даже в параллельных вселенных не найдёте его дубликата!

CURRVAL & NEXTVAL: История двух последовательностей

При работе с последовательностями важно помнить два атрибута: CURRVAL и NEXTVAL . Первый открывает нам текущее значение последовательности, а второй — следующее значение. Запомните это!

Выбор умного подхода и предостережения

Выбор способа автозаполнения поля в Oracle схож с ходом шахматной игры – нужна стратегия. Вот несколько мыслей по этому поводу:

Столбцы IDENTITY просты и удобны в использовании, но они не предоставляют пространства для детальной настройки.

просты и удобны в использовании, но они не предоставляют пространства для детальной настройки. Последовательности обеспечивают гибкость, однако это может снизить производительность.

обеспечивают гибкость, однако это может снизить производительность. Триггеры дают полный контроль, но в то же время увеличивают сложность системы.

дают полный контроль, но в то же время увеличивают сложность системы. SYS_GUID() гарантирует уникальность, но может быть избыточным для простых задач.

Для выбора наиболее подходящего варианта для ваших задач ознакомьтесь с документацией Oracle и посетите специализированные форумы.

